Ám ảnh siêu phẩm kinh dị mới từ tiểu thuyết bán chạy của Stephen King

Mới đây, hãng phim Warner Bros. vừa tung trailer phần hậu truyện với tên gọi "Doctor Sleep" khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Theo đoạn trailer, bộ phim lấy bối cảnh nhiều năm sau "The Shining" (1980), khi cậu bé Danny năm nào giờ đây đã trưởng thành nhưng liên tục chìm trong rượu, những cơn thịnh nộ vô chừng và phải đối diện với những hồn ma trong quá khứ.

Poster phim "Doctor Sleep".

Quyết định làm lại cuộc đời, Danny đã dọn đến sống tại New Hampshire. Trong lúc đó, Danny dần phát hiện ra mình có một năng lực siêu nhiên mạnh mẽ và có thể kết nối với cô bé 12 tuổi tên Abra Stone. Từ đấy, Danny và Abra đoàn kết cùng nhau để chống lại Rose the Hat và những kẻ tay sai - The True Knot - những kẻ chuyên truy sát những người có năng lực đặc biệt như Danny và Abra để có cuộc sống bất tử.

"Doctor Sleep" được xây dựng dựa trên tiểu thuyết gốc của Stephen King và phần phim "The Shining" năm 1980 của Stanley Kubrick. "The Shining" (1980) là bộ phim kinh dị tâm lý được nhào nặn bởi một trong những đạo diễn tài ba nhất - Stanley Kubrick.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd và Scatman Crothers. Mặc dù nhận được những ý kiến trái chiều nhưng "The Shining" đã gây tiếng vang ngay khi ra mắt trong năm 1980 và thậm chí trở thành một trong những tác phẩm kinh dị kinh điển nhất cho đến tận ngày nay.



Bộ phim kể về nhà văn Jack Torrance đang gặp khó khăn bỗng nhận được công việc chăm nom khách sạn Overlook giữa mùa đông vắng vẻ và lạnh giá. Tại đây, nhân vật con trai Danny của ông bắt đầu nhìn thấy các hồn ma và các cảnh tượng đáng sợ, còn ông dần trở nên điên loạn và truy đuổi chính gia đình mình.

"The Shining" đã gây ám ảnh không biết bao thế hệ khán giả.

Ngồi vào ghế đạo diễn là Mike Flanagan – người đứng sau thành công của hàng loạt những tác phẩm kinh dị ấn tượng như "Oculus" (2013), "Hush" (2016), "Ouija: Origin of Evil" (2016), "Gerals’s Game" (2017) và "The Haunting of Hill House" (2018). Mike tiếp quản phần 2 của "The Shining" khi mà đạo diễn tiền nhiệm quá cố Stanley Kubrick đã phát triển bản điện ảnh theo tầm nhìn của chính ông chứ không phải tiểu thuyết.

Đảm nhận vai chính trong "Doctor Sleep" là nam diễn viên kỳ cựu người Scotland - Ewan McGregor. Anh từng gây ấn tượng với khán giả bằng vai diễn kẻ nghiện ma túy Mark Renton trong hai phần phim "Trainspotting" (1996), hay Obi-Wan Kenobi thời thẻ trong "Star Wars Episode I: The Phantom Menace" (1999), và tạo được tiếng vang lớn khi đóng cặp cùng Nicole Kidman trong tác phẩm đề cử Oscar - "Moulin Rouge!" (2001)./.