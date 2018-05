Ám ảnh với trải nghiệm chứng mất ngủ trong “108 giờ kinh hoàng“

Trailer mở đầu bằng loạt sự việc khó hiểu và rùng rợn xảy ra trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang – địa điểm được một nhóm diễn viên chọn làm nơi luyện tập. Ý tưởng táo bạo này đến từ cuốn nhật ký dưới dạng một vở kịch của Dora Vigna – một bệnh nhân tâm thần và được thử nghiệm bởi Alma (Belén Rueda) – nữ đạo diễn luôn khao khát tìm tòi trong nghệ thuật.

Alma quyết định diễn tập vở kịch sắp tới của mình tại chính bệnh viện của Dora Vigna để các diễn viên có được trải nghiệm sâu sắc nhất khi hóa thân vào nhân vật. Thế nhưng, màn tập dượt này ngày càng trở nên đáng sợ và vượt ngoài sức tưởng tượng với những người trong cuộc. “Dừng lại đi”! “Tôi muốn ngủ”! – đó vừa là nỗi ám ảnh, vừa là khát khao tột cùng của họ.

Khi đó, nữ diễn viên trẻ tài năng Bianca (Eva De Dominici thủ vai) bắt đầu gia nhập nhóm với mong muốn được giao vai chính trong vở kịch. Tuy nhiên, càng ngày cô càng thấy áp lực bởi những yêu cầu khắt khe của Alma, cũng như không thể tránh khỏi sự mệt mỏi sau những đêm thức trắng triền miên. Đáng sợ hơn cả, Bianca cảm nhận được thứ năng lượng vô hình đang lẩn khuất đâu đó trong bệnh viện tâm thần này, và “nó” đang điều khiển cô, khiến cô cảm thấy: “Như thể hồn tôi đã lìa khỏi xác.”

Những chuyện rùng rợn liên tục xảy đến với Bianca, khi cô nhìn thấy những hình bóng của “họ” – luôn ẩn hiện sau ánh lửa. Họ là ai? Có phải Dora Vigna và những bệnh nhân đã chết? Càng khám phá nhiều bí mật nơi đây, Bianca càng cảm thấy bế tắc. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Bianca bước gần tới cột mốc 108 giờ không ngủ? Liệu Bianca có thể vượt qua ranh giới tử thần ấy khi Dora, tác giả của vở kịch gốc dường như đang điều khiển mọi thứ và đẩy cô cùng các bạn diễn vào một kết cục bi thảm?

Poster chính thức của 108 giờ kinh hoàng - You shall not sleep gây tò mò với câu đề từ “Khi ác mộng không còn nằm trong giấc ngủ” cùng hình ảnh gục ngã của một nhân vật bí ẩn. Chủ đề hội chứng mất ngủ của phim hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem những giây phút hồi hộp mới mẻ, sau đó là cảm giác nghẹt thở đến vỡ òa khi khám phá ra những tình tiết đảo ngược được ẩn giấu đến tận giây phút cuối cùng.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/5/2018 tại các rạp trên toàn quốc./.

