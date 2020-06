Baeksang 2020 gây sốc: “EXIT” của Yoona đánh bại “Ký sinh trùng“?

Là một trong 3 giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc, lễ trao giải Baeksang thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Diễn ra vào chiều 5/6, Baeksang lần thứ 56 đã mang đến nhiều bất ngờ khi công bố những chủ nhân giải thưởng ở mảng truyền hình và điện ảnh.

Ekip "Ký sinh trùng" nhận giải thưởng cao quý Daesang cho đạo diễn Bong Joon Ho.

Nếu mảng truyền hình khiến khán giả ngỡ ngàng khi "Hot Stove League" bất ngờ giành giải "Phim truyền hình hay nhất" thì mảng điện ảnh lại gây tranh cãi lớn khi chủ nhân tượng vàng Oscar bất ngờ bị đánh bại bởi bộ phim "EXIT" (Lối thoát trên không) ở hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất".

Mặc dù giải thưởng lớn nhất Daesang ở mảng điện ảnh được trao cho đạo diễn Bong Joon Ho và giải thưởng "Phim xuất sắc nhất" cho bộ phim "Ký sinh trùng" nhưng việc kiệt tác của điện ảnh Hàn Quốc để tuột mất 5 đề cử quan trọng như "Kịch bản xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" đã gây ra bức xúc cho khán giả.

Chủ nhân tượng vàng Oscar bất ngờ bị đánh bại bởi phim "EXIT" gây ra tranh cãi lớn.

"EXIT" của cặp đôi Yoona - Jo Jung Suk là tác phẩm điện ảnh có doanh thu phòng vé tốt nhưng không hẳn là bộ phim gây ấn tượng về mặt nội dung. Với cốt truyện không quá phức tạp, lồng ghép đề tài xã hội cùng các yếu tố hài hước, "EXIT" chỉ là phim điện ảnh giải trí được yêu thích.

"EXIT" có sự góp mặt của cặp đôi Yoona - Jo Jung Suk.

Cùng với đó, "EXIT" chưa hề thắng bất cứ giải nào về mặt kịch bản. Là một bộ phim phá vỡ mọi quy chuẩn xếp loại thông thường, "Ký sinh trùng" vừa hài hước châm biếm, vừa rùng rợn và đẫm màu sắc kinh dị. Phim có thông điệp mang tính toàn cầu, giúp người xem hiểu được giá trị thật của điện ảnh. "Ký sinh trùng" đã chứng minh được chất lượng kịch bản của mình với các giải thưởng điện ảnh danh giá ở các liên hoan phim quốc tế, tiêu biểu nhất là "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 được tổ chức vào tháng 2 vừa qua.

Đạo diễn bộ phim "House Of Humming Birds" vượt qua Bong Joon Ho để giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Bên cạnh đó, cùng hạng mục còn có các tác phẩm nặng ký khác như "The Man Standing Next", "House Of Humming Birds" và "Kim Ji Young: Born 1982", "Moonlit Winter" có chiều sâu về kịch bản. Vì thế chiến thắng của "EXIT" trước "Ký sinh trùng" và 3 tác phẩm còn lại là điều không thuyết phục.

Không chỉ "trượt" giải "Kịch bản xuất sắc nhất", đạo diễn Bong Joon Ho còn để lọt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" vào tay đạo diễn Kim Bora của "House of Hummingbird".

Lee Byung Hun và Joeon Do Yeon nhận giải thưởng "Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" ở mảng điện ảnh.

Còn ở hạng mục dành cho các diễn viên: Giải thưởng "Nam diễn chính xuất sắc nhất" thuộc về tài tử điện ảnh Lee Byung Hun với bộ phim "The Man Standing Next" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Jeon Do Yeon trong bộ phim "Birthday". "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo cũng bất ngờ giành cúp ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn trong bộ phim "Inseparable Bros"./.

Danh sách thắng giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2020

Mảng: Điện ảnh



Daesang: Bong Joon Ho (Ký sinh trùng)



Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Ký sinh trùng



Đạo diễn xuất sắc nhất: Kim Bo Ra (House of Hummingbird)



Kịch bản xuất sắc nhất: Exit (Lối thoát trên không)



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun (The Man Standing Next)



Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jeon Do Yeon (Birthday).



Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Kwang Soo (Inseparable Bros)



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Sae Byuk (House of Hummingbird)



Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Do Young (Kim Ji Young Born 1982)



Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Myung Hoon (Ký sinh trùng)



Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kang Mal Geum (Lucky Chan Sil)