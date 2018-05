Bât mí những khoảnh khắc hậu trường thú vị của các bộ phim bom tấn

Xuất hiện trong Mad Max với tạo hình đầu cạo trọc, mắt tô đen cùng đôi môi nứt nẻ di chứng sau khi bị may miệng, xăm trổ đầy mình và lao xe vun vút trên sa mạc nhưng Nux (Nicolas Hoult thủ vai) lại có sở thích "nữ tính" là đan len. Đôi giày của Hermes đã góp phần không nhỏ giúp bộ trang phục chiến binh của Wonder Woman thêm hoàn hảo trong mắt khán giả. Gal Gadot đã phải đứng im hàng giờ liền để tạo khung cho đôi giày. Là thành viên nữ duy nhất của đội "đánh thuê" lắm chuyện nhất thiên hà, cô nàng Gamora còn gây ấn tượng với làn da xanh kết hợp với mái tóc ombre ánh tím hồng bắt mắt. Để tạo hình nhân vật chuẩn xác, Zoe Saldana đã trải qua hàng giờ ngồi để các chuyên gia trang điểm tô vẽ trên cơ thể mình. Dường như các siêu anh hùng không hề lo lắng về sự tận thế của vũ trụ khi tận hưởng bữa trưa vui vẻ cùng nhau. Westworld (Thế giới miền Tây) chính là con bài chiến lược của HBO tung ra sau khi series Game of Thrones. Dàn diễn viên có những phút giây thảnh thơi sau những cảnh quay gay cấn. Có vẻ như các cảnh quay độ cao của bộ phim "Batman : The Dark Knight" không hề cao như chúng ta tưởng. Gã hề trong bộ phim kinh dị ăn khách IT của đạo diễn Stephen King cũng là một hình ảnh kinh dị khó quên đối với trẻ em những năm 1990. Tuy vậy có ai ngờ gã hề lại có phút giây nghỉ ngơi đầy thân thiện như thế này. "Đả nữ" Harley Quinn trong "Biệt đội cảm tử" mạnh mẽ là thế nhưng lại sợ ốm nên không thể đội mưa ngồi chờ đồng đội đến. Nhắc đến các phương tiện của Batman thì không thể không nhắc đến Batmobile, chiếc xe hơi gắn liền với công cuộc bảo vệ thành phố Gotham của chàng Hiệp sĩ Bóng đêm. Nhưng chiếc Batmobile nổi tiếng này chỉ thật sự mang kích thước mini. "Kẻ hủy diệt" trở thành một “tượng đài” của dòng phim hành động/giả tưởng bởi những pha rượt đuổi ngoạn mục. Thế nhưng những pha hành động "thót tim" lại được dàn dựng bằng những mô hình đơn giản.

