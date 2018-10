Bất ngờ với những màn tạo hình ấn tượng của sao Hollywood

Nhân vật Mantis trong "Vệ binh dải Ngân hà" là một cô gái người ngoài hành tinh có tạo hình đáng yêu với đôi mắt to tròn. Với tạo hình đặc biệt, cô còn sở hữu khả năng ngoại cảm, giúp kết nối các thành viên trong đội Vệ binh dải Ngân hà. Để có thể hóa thân thành công vào nhân vật, nữ diễn viên Pom đã phải đeo kính áp tròng trong nhiều giờ đồng hồ. Stellan Skarsgard là một trong những diễn viên gạo cội tại Hollywood với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Một trong những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả là vai diễn Bootstrap Bill Turner ( "Cướp biển vùng Carribean"). Tạo hình ghê rợn và có phần nhớp nháp, đậm chất một gã cướp biển phiêu lưu và ưa mạo hiểm cùng diễn xuất ấn tượng của ông đã gây ám ảnh người xem. Cũng xuất hiện trong bom tấn đình đám "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest", nam diễn viên Bill Nighy vào vai thuyền trưởng con tàu Người Hà Lan Bay. Đây là một trong những nhân vật ấn tượng bậc nhất của loạt phim "Pirates of the Caribbean". Billy hóa thân thành nhân vật tưởng tượng có bề ngoài thân thể giống như bạch tuộc. Hiệu ứng hình ảnh giúp gương mặt của nhân vật thuyền trưởng này trở nên sinh động và đáng sợ. Margot Robbie gây bất ngờ với việc thay đổi tạo hình liên tục qua các vai diễn. Đặc biệt với vai diễn trong bộ phim "I, Tonya" cô đào người Australia đã chứng minh nội lực diễn xuất của bản thân rất xuất sắc qua nét mặt hoang mang, rối bời thật sự gây ấn tượng với khán giả. Nữ diễn viên Karen Gill từng xuất hiện trong vũ trụ Marvel từ rất sớm với vai diễn Nebula trong "Vệ binh dải Ngân hà" phần 1. Không chỉ mất tới 3 tiếng rưỡi để hóa trang thành nhân vật Nebula mà cô nàng cũng không ngần ngại cạo đi một phần mái tóc dài đỏ rực để có thể thành công trong việc tạo hình nhân vật khác lạ này. 2018 có thể được xem là năm đột phá của các ác nhân trên màn ảnh rộng. Trong đó, nổi bật nhất là gã khổng lồ da tím đến từ hành tinh Titan - Thanos do nam diễn viên Josh Brolin thủ vai. Với công nghệ CGI cùng diễn xuất nhập tâm của Josh đã tạo nên hình ảnh Thanos da tím cùng vẻ ngoài khổng lồ lấn át các siêu anh hùng. Khó có thể nhận ra anh chàng Jared Leto điển trai trong tạo hình người phụ nữ chuyển giới nhiễm HIV trong bộ phim Dallas Buyers Club. Anh đã nhịn ăn để giảm đến 18kg, tẩy lông toàn bộ cơ thể để hóa thân thành công vào vai diễn. Một tượng vàng Oscar là thành quả xứng đáng cho gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật đầy hy sinh của Jared Leto. Hóa thân thành tay vợt nữ huyền thoại trong bộ phim mới "Battle of the Sexes", cô nàng Emma Stone xinh đẹp đã thay đổi hoàn toàn khi xuất hiện với mái tóc màu đen cùng gương mặt nhợt nhạt. Steve Carell trong tạo hình triệu phú điên John du Pont, một kẻ chưa bao giờ có bạn bè và có lẽ cái hoàn cảnh hết sức dị biệt ấy đã tạo ra một nhà triệu phú giàu có về mặt tiền bạc nhưng nghèo nàn về tình cảm. Steve Carell đã lột xác hoàn toàn với vai diễn John du Pont với một khuôn mặt cứng đờ, cặp mắt buồn bã và dáng đi lầm lũi mang lại cảm giác thương cảm, nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ cho người xem. Dù sở hữu diện mạo ưa nhìn, nhưng Tilda Swinton không ngại làm xấu mình để làm tròn vai diễn quý bà lập dị Madame D. trong bộ phim "The Grand Budapest Hotel". Nữ diễn viên Daveigh Chase đã thể hiện vai Samara Morgan xuất sắc với cặp mắt xanh vô hồn, nhưng phía sau ánh mắt lạnh lùng ấy chất chứa nhiều nỗi oán hận, uất ức dồn nén mà không thể giải bày. Tuy tạo hình đơn giản là bé gái trong chiếc đầm trắng và mái tóc dài che phủ mặt, nhưng Samara của Daveigh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. John Travolta không ngờ rằng một ngày anh có vai diễn đầy thách thức: vai nữ. Để hóa thân thành Edna Turnblad trong "Hairspray" (2007), Travolta phải dùng bộ trang phục giúp chàng diễn viên có được thân hình đồ sộ, và cuối cùng là luyện tập để có chất giọng Baltimore cao vút. Ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie từng đóng vai cảnh sát viên Evelyn Salt, một nhân viên CIA bị tình nghi làm việc cho tình báo Nga. Nữ diễn viên đã mất vài giờ ở phòng hóa trang để đạt được sự chuyển đổi thành một người đàn ông. Trong bộ phim "The Danish Girl", nam diễn viên Eddie Redmayne đã phải vào vai Einar Wegener -người đàn ông mang trong mình nguồn sống mạnh liệt của một phụ nữ. Diễn xuất nhập tâm cùng tạo hình nữ tính với phong thái hoàn hảo đã mang lại cho Eddie Redmayne đề cử giải Oscar.

