Bom tấn doanh thu “One Piece: Stampede” chính thức đổ bộ màn ảnh Việt

Kể từ lần đầu tiên ra mắt dưới ấn phẩm manga đăng định kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào năm 1997 và phiên bản anime dài tập lên sóng đài truyền hình Nhật Bản 1999, "One Piece" đã trở thành thương hiệu truyện tranh bán chạy nhất thế giới.

"One Piece" còn xây dựng một “đế chế” gồm: phim hoạt hình anime, phim điện ảnh anime, OVA, trò chơi điện tử cho tới những thể loại máy khác nhau, artbook và databook, …chinh phục hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Người hâm mộ sắp được chứng kiến một trong những cuộc chiến đỉnh cao nhất trong phần phim kỷ niệm 20 năm ra mắt "One Piece".

"One Piece" kể về cuộc hành trình trở thành Tân Vua Hải Tặc của Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và các đồng đội của cậu. Được chắp bút bởi tác giả Eiichiro Oda, "One Piece" có phong cách vẽ đặc sắc, nhân vật hài hước và cốt truyện giàu ý nghĩa. Bộ truyện đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới trong suốt hơn 20 năm qua. Và năm nay, "One Piece" sẽ trở lại màn ảnh rộng để kỷ niệm 20 năm phần phim anime đầu tiên ra mắt khán giả với trận kịch chiến nảy lửa giành quyền thống trị thời đại cùng băng Mũ Rơm trong phần phim mang tên "One Piece Stampede".

"One Piece Stampede" sẽ tiếp tục đưa khán giả vào hành trình đi tìm hòn đảo bí ẩn có kho báu "One Piece", và lần này điểm dừng chân là hòn đảo nơi tổ chức Lễ hội Hải tặc, sau khi băng Mũ Rơm nhận được lời mời từ chủ nhân lễ hội Buena Festa, người được biết đến với cái tên Master of Festivities.

Tại đây, vô số Hải tặc khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau tề tựu và hướng về một vũ đài duy nhất: "Tranh đoạt chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu Vua Hải Tặc (Roger)". Nhưng điều bất ngờ nhất chính là Douglas Bullet - tên quái vật với biệt danh "Hậu duệ của quỷ" cũng đột ngột tham chiến. Không những vậy, đội ngũ Hải Quân cũng đã bí mật tham gia với mục đích tóm gọn các Hải tặc …



Sau khi được phát hành tại Nhật Bản phần phim đã lập được những kỷ lục đáng nhớ: trở thành bộ phim có sức bán ngày đầu tiên cao nhất phòng vé Nhật Bản năm 2019, đạt được 2,31 triệu vé, thu về 3,05 tỷ yên (tương đương 28,7 triệu USD) sau 9 ngày công chiếu, và trở thành bộ phim do Toei phát hành đạt mốc 3 tỷ yên nhanh nhất từ năm 2000 đến nay. Tiếp đó, sau 17 ngày, bộ phim đã bỏ túi hơn 4.1 tỷ yên (tương đương 39 triệu USD) với hơn 3.1 triệu vé….

Đông đảo khán giả Nhật Bản đã ra rạp ủng hộ "One Piece Stampede".

Tác giả của bộ truyện tranh huyền thoại, Oda Eiichiro hết lời khen ngợi "One Piece Stampede": "Tác phẩm này đánh dấu kỷ niệm 20 năm chặng đường của One Piece. Rất nhiều điều đã xảy ra trong 20 năm qua. Chính vì điều đó mà chúng tôi có thể làm nên một bộ phim toàn các ngôi sao như vậy! Tất cả các nhân vật đều quy tụ ở đây và sát cánh trong một cuộc chiến".

Bộ phim sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật quen thuộc lẫn các nhân vật mới như: Trafalgar Law, Eutass Kid, Killer, Jewelry Bonney, Capone Bege, Urouge, X Drake, Basil Hawkins, Scratchmen Apoo, …Tại Việt Nam, phần phim cũng đánh dấu chặng đường hơn 10 năm thương hiệu One Piece chính thức có mặt và đồng hành cùng khán giả Việt.



"One Piece Stampede" chính thức khởi chiếu 3/1/2020./.