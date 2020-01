Bom tấn “Morbius” hé lộ teaser về giáo sư ma ca rồng của giới siêu anh hùng

Morbius là nhân vật phản diện đáng sợ nhất thế giới truyện tranh Marvel được đưa lên màn bạc. Trong teaser trailer đầu tiên, phim sử dụng tiếng đàn Piano cùng giai điệu ca khúc kinh điển “For Elise” của nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven. Teaser trailer hé lộ về thân thế của nhân vật Morbius từ khi còn là giáo sư tài năng đến lúc bị nhiễm virus và trở thành một sinh vật có sức mạnh khủng khiếp.

Khác với các siêu anh hùng khác mà khán giả từng biết tới, Morbius sẽ là một nhân vật nửa chính – nửa tà vô cùng độc đáo với siêu năng lực được định vị bằng tiếng vang. Ngay từ teaser trailer đầu tiên, Sony đã hé lộ nhiều cảnh quay hành động vô cùng hoành tráng cùng tạo hình đẹp đến ngỡ ngàng của nhân vật chính – Morbius.

Xuất hiện lần đầu trong truyện tranh “The Amazing Spider-Man” vào năm 1971, Morbius là một nhà khoa học tìm cách chữa căn bệnh “rối loạn máu” của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đi đúng hướng khi vị giáo sư phải trả giá khi bị nhiễm một loại virus khát máu và trở thành một sinh vật nửa người, nửa ma cà rồng.

Morbius có ngoại hình ghê rợn, tràn đầy sức mạnh khủng khiếp. Lượng máu tiêu thụ thường xuyên của nhân vật này có thể khiến bất kỳ con vật nào cùng chủng loài cũng phải khiếp sợ. Tận dụng bộ móng vuốt sắc nhọn, Morbius tấn công con mồi nhanh chóng một cách bất ngờ.

Tuy nhiên, khi đang hút máu dở dang, Morbius sẽ không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh. Đoạn cuối teaser trailer hé lộ gương mặt ghê rợn nửa người nửa quái nhân của Morbius.

Dự án phim điện ảnh “Morbius” được phát triển từ tháng 5/2017 và là một tập trong Vũ trụ điện ảnh Marvel mới của Sony. Tới cuối tháng 2/2019, phim bắt đầu ghi hình tại London (Anh).

Người được Sony và Marvel “chọn mặt gửi vàng” trao cho vai diễn giáo sư ma cà rồng Morbius chính là tài tử từng giành tượng vàng Oscar – Jared Leto. Anh từng đóng vai phản diện Joker trong Vũ trụ Điện ảnh DC. Ở tuổi xấp xỉ 50, tài tử kiêm ca sĩ nhạc Rock vẫn giữ vững phong độ. Trong trailer của “Morbius”, anh không ngần ngại khoe bụng sáu múi và cơ bắp săn chắc khi hóa thân thành nhân vật phản diện đáng sợ nhất của Marvel.

Jared Leto trở thành siêu nhân ma cà rồng.

Jared Leto từng tâm sự rằng thời thơ ấu, anh say mê các phim ma cà rồng kinh điển như “Dracula” (1931) có Bela Lugosi đóng. Anh cũng là fan của các tác phẩm ma cà rồng do nữ nhà văn Anne Rice viết mà sau này được chuyển thể thành phim như “Interview with the Vampire” hay “Queen of the Damned”.

Sau Venom của Tom Hardy, Morbius của Jared Leto là nhân vật tiếp theo của Sony – Marvel mà hàng triệu khán giả yêu điện ảnh trên khắp thế giới mong chờ được gặp trên màn ảnh rộng vào mùa hè năm nay.

Teaser trailer đầu tiên của “Morbius” còn hé lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt được giấu kín tới tận phút cuối – Michael Keaton – trong vai Vulture. Đây vốn là nhân vật phản diện trong bom tấn “Spider-Man: Homecoming” vào năm 2017. Vulture trở lại và dành cho “giáo sư ma cà rồng” câu hỏi: “Michael Morbius, anh chán làm người tốt rồi hả? Khỏe chứ? Tiến sĩ?”.

Với kinh phí sản xuất hơn 100 triệu USD, “Morbius” là một trong những bom tấn siêu anh hùng được chờ đợi nhất năm 2020. Bên cạnh Jared Leto trong vai chính và sự trở lại của Michael Keaton, phim còn quy tụ người mẫu nóng bỏng đến từ Puerto Rico – Adria Arjona – trong vai hôn thê của giáo sư Morbius. Adria từng góp mặt trong bom tấn “Pacific Rim: Uprising” vào năm 2018 và “6 Underground” của Netflix năm 2019.

"Morbius" dự kiến khởi chiếu từ ngày 31/7./.