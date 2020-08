Bom tấn “Tenet” bá chủ phòng vé, thu hút hơn 100.000 khán giả Việt tới rạp

Là bom tấn Hollywood đầu tiên mạo hiểm công chiếu rộng rãi trên toàn cầu sau khủng hoảng Covid-19, siêu phẩm vớikinh phí sản xuất lên tới 225 triệu đô của “quái kiệt” Christopher Nolan mang trong mình niềm hy vọng của ngành công nghiệp rạp chiếu toàn thế giới vốn đang cực kỳ bấp bênh sau nửa năm trời ảm đạm.

Không những vậy, canh bạc của hãng phim Warner Bros còn đang gồng mình với trọng trách vực dậy nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu, là phép thử mang tính quyết định cho số phận hàng loạt bom tấn năm 2020 khác đang chờ ngày lên kệ như "Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh", "No time to die" (Không phải lúc chết) hay "Dune" (Tạm dịch: Xứ cát)...

Ra rạp tại Việt Nam với tâm thế bom tấn Hollywood đầu tiên ra rạp hậu Covid, "Tenet" không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các fan của “thánh” Nolan, của cộng đồng yêu phim, mà còn từ đông đảo khán giả đại chúng. "Tenet" thu hút hơn 100.000 khán giả đến rạp, dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt Nam mặc dù gần 20% số rạp phim cả nước đang phải đóng cửa giữa mùa dịch. Ở thị trường quốc tê, "Tenet" thu về 40 triệu USD chỉ trong 4 ngày công chiếu.

Hiện bom tấn đề tài điệp viên, phiêu lưu viễn tưởng của đạo diễn Christopher Nolan vẫn là cái tên liên tục được truyền thông cũng như cộng đồng phim liên tục nhắc tới.

Sở hữu kịch bản lắt léo khó lường do chính Nolan chắp bút, những pha hành động mãn nhãn, những đại cảnh đua xe, cháy nổ hoành tráng mang giá trị sản xuất cao, âm nhạc bắt tai cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn sao đình đám, "Tenet" hứa hẹn sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trong thời gian tới.

Và cũng giống như "Inception" hay "Interstellar", "Tenet" là bộ phim xứng đáng đáng được xem ít nhất một lần để hiểu câu chuyện và nhiều hơn thế nữa để thực sự cảm nhận giá trị nội dung và thông điệp mà vị đạo diễn kiệt xuất Christopher Nolan cài cắm trong mỗi khung hình, từng câu thoại./.