“Bước chân đầu tiên” hứa hẹn sẽ làm nên kỳ tích tại Oscar 2019

Sau thành công vang dội của “La La Land” với 6 giải thưởng Oscars, đạo diễn lừng danh Damien Chazelle và nam tài tử Ryan Gosling sẽ tái hợp trong bộ phim "First man" (Bước chân đầu tiên). Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của Neil Armstrong cũng như khoảng thời gian kéo dài gần 1 thập kỷ trước khi ông thực hiện chuyến đi tới Mặt Trăng trên phi thuyền Apollo 11 huyền thoại.

Poster chính thức của bộ phim "Bước chân đầu tiên".

Đạo diễn trẻ Damien Chazelle lại một lần nữa sử dụng thủ pháp kể chuyện thơ mộng và đầy tính nghệ thuật quen thuộc nhưng ẩn sâu bên trong đó là những nỗi sầu muộn, cứ phảng phất và âm ỉ khiến cho người xem phải trăn trở xuyên suốt bộ phim. Để rồi cuối cùng khi màn ảnh đã tắt cũng là lúc những nỗi niềm day dứt cứ mãi nằm trong tâm trí khán giả.

Nếu trong quá khứ, những tác phẩm lấy đề tài về nhà phi hành gia Neil Armstrong đều vận dụng chung một mô típ kể chuyện: hành trình thần kì của một vĩ nhân mở ra một tương lai mới cho cả nhân loại, thì dưới góc nhìn của vị đạo diễn trẻ nhất trong lịch sử đạt giải Oscar, hành trình đó lại hoàn toàn khác biệt.

"Bước chân đầu tiên" là tác phẩm độc tôn khai thác điểm nhìn cá nhân của phi hành gia Neil Armstrong.

Được chuyển thể từ cuốn sách của tác giả James R. Hansen, "Bước chân đầu tiên" sẽ tái hiện đỉnh cao vinh quang và cả những khó khăn, tổn thất mà bản thân Amstrong, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông cũng như toàn nước Mỹ đã phải đối mặt khi thực hiện một trong số những sứ mệnh cao cả nhất trong lịch sử nhân loại.

Không chỉ tái hiện lại hành trình đầy vinh quang của Neil Armstrong, phim còn xây dựng một tuyến truyện độc đáo khi tập trung vào những góc khuất riêng tư nhất trong cuộc sống và suy nghĩ của một phi hành gia đã đi vào lịch sử.

Bộ phim còn là một câu chuyện giàu cảm xúc về cuộc sống riêng tư của một phi hành gia đã đi vào lịch sử.

Trong thời khắc lịch sử năm 1969 đó, song song với nhiệm vụ trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, ít ai được biết những khó khăn riêng mà Neil Armstrong (do Ryan Gosling thủ vai) và vợ con anh đang phải trải qua. Cái chết của cô con gái nhỏ Karen chỉ mới cách đó không lâu đã trở thành một cú sốc lớn khiến cho gia đình họ khó lòng có thể vượt qua một cách nhanh chóng. Janet Armstrong (do Claire Foy thủ vai) đã phải mạnh mẽ và kiên cường khi chấp nhận trở thành hậu phương vững chắc, ủng hộ người đàn ông của cuộc đời mình bước chân vào con tàu Apollo 11, dù trong thâm tâm người phụ nữ ấy vẫn còn bộn bề những nỗi lo âu và sợ hãi cho sự an nguy của chồng mình.

PC_Article_Middle

Ryan Gosling và Claire Foy đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong vai đôi vợ chồng quyền lực và được yêu mến nhất Neil và Janet Armstrong

Bộ phim sau khi công chiếu đã nhận được những lời tán dương không ngớt từ các nhà phê bình chính là bởi màn trình diễn xuất sắc của một dàn diễn viên tài sắc thế hệ mới như nam tài tử Ryan Gosling, nữ minh tinh Claire Foy cùng với những diễn viên khác như Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stroll… với vai trò đồng nghiệp của Armstrong trong dự án Gemini.

Bằng việc sử dụng camera IMAX cũng những kĩ xảo điện ảnh chuyên nghiệp, Damien Chazelle đã tạo nên những hình ảnh chân thực nhất với những góc quay toàn cảnh về bề mặt và không gian của Mặt Trăng khi tàu con thoi Apollo 11 cùng các phi hành gia hạ cánh, khi Neil Armstrong bắt đầu bước những bước chân đầu tiên.

Bộ phim "Bước chân đầu tiên" được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại lễ trao giải Oscar năm 2019./.

Ryan Gosling lịch lãm trong buổi công chiếu “First Man” tại Paris VOV.VN - Được xây dựng với tạo hình mang phong cách thập niên 60 cho phù hợp với Neil Armstrong và bối cảnh phim, nam tài tử vẫn vô cùng điển trai. Ryan Gosling hóa thân thành Neil Armstrong trong phim mới “First Man“ VOV.VN - "Bước chân đầu tiên" đang được công chúng ái mộ điện ảnh đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho mùa giải cuối năm nay.