Các cặp tình nhân màn ảnh Việt được fans “đẩy thuyền” yêu nhau

Huỳnh Anh – Lưu Đê Ly

Cặp đôi An (Lưu Đê Ly) – Phi (Huỳnh Anh) trong phim "Chạy trốn thanh xuân" đã từng được fan cực lực "đẩy thuyền" và mong rằng cả hai sẽ có cái kết tốt đẹp. Trong phim, ban đầu An và Phi vốn là cặp đôi oan gia cùng xóm trọ, liên tục gây sự, hục hặc, thậm chí ghét nhau ra mặt nhưng sau lần bất chợt Phi nhận ra sự thật về hoàn cảnh và con người vốn chẳng mạnh mẽ như bề ngoài của An, Phi dần hiểu ra và anh quyết chinh phục trái tim nàng.

Huỳnh Anh – Lưu Đê Ly

Thời gian trôi đi, dù gặp nhiều sóng gió cùng những lần hiểu lầm rồi xa cách, cuối cùng An và Phi cũng trở thành người yêu của nhau. Nhưng trớ trêu thay, sự xuất hiện bất ngờ của tình cũ (Mạnh Trường) thêm lần nữa khiến An thổn thức. Cô nhớ về những kỷ niệm đã qua, về một thời yêu nhau say đắm nhưng bị gia đình ngăn cấm vì chuyện của bố mẹ hai bên. Thế nhưng, bỏ lại phía sau nỗi đau, Phi luôn ở bên bảo vệ những lúc An sợ hãi, yếu đuối nhất. Không chỉ mang đến cho An tiếng cười, niềm vui, Phi còn rất bao dung và cao thượng khi không bao giờ muốn giành giật An về phía mình mà để An tự nguyện, tự xem xét con tim.

Hồng Đăng - Hồng Diễm

Nhắc đến những cặp tình nhân nổi tiếng của phim truyền hình Việt, không thể không nói về Hồng Đăng - Hồng Diễm. Cặp đôi uyên ương này dù đã “yêu đi yêu lại” qua hàng loạt các bộ phim nhưng vẫn không khiến khán giả phát ngán. Kết duyên từ "Cầu vồng tình yêu" (năm 2011), đến nay họ đã 4 lần đóng người yêu trên màn ảnh.

Hồng Đăng - Hồng Diễm

Sau 6 năm đóng chung "Cầu vồng tình yêu", cho đến năm 2017, cả hai tiếp tục tái hợp trong bộ phim "Maxcơva: Mùa thay lá". Đây cùng là bộ phim đánh dấu sự quay lại với khán giả của Hồng Diễm sau thời gian lui về ở ẩn chăm lo cho gia đình.

Với sự trở lại tiếp theo, Hồng Đăng - Hồng Diễm thêm lần nữa phối hợp với nhau trong bộ phim "Cả một đời ân oán". Và "Hoa hồng trên ngực trái" chính là bộ phim thứ 4 cả hai đóng cùng nhau và được khán giả tích cực "đẩy thuyền" yêu nhau. Trong phim, Hồng Diễm vào vai Khuê, một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Về phía Hồng Đăng, anh vào vai anh trai San - bạn thân Khuê, cũng gặp trắc trở trong chuyện tình yêu. Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng cả hai cũng thuộc về nhau giống như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Đình Tú - Phương Anh

Đình Tú và Phương Anh là cặp tình nhân nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu trong phim "Ghét thì yêu thôi". Trong phim, do cùng có lối sống và hoàn cảnh tương tự nhau, cả hai đã tìm được sự đồng cảm sau những lần tranh cãi, ghét nhau ra mặt.

Đình Tú - Phương Anh

Người ta thường nói, "ghét của nào, trời trao của đó" quả không sai trong trường hợp này. Hễ mỗi lần gặp nhau là một lần hai người cãi nhau nảy lửa, thậm chí chơi xấu nhau. Nhưng dần dần, họ bất chợt nhận ra rằng, thiếu người kia thấy nhớ biết bao, tình yêu đến từ lúc nào không hay. Không chỉ được khen đẹp đôi về ngoại hình, diễn xuất của cả hai cũng ăn ý, nâng đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ thân thiết ngoài đời là một trong những yếu tố giúp họ hóa thân "ngọt" vào nhân vật.

Bảo Thanh - Quốc Trường

Bảo Thanh - Quốc Trường trở thành cặp tình nhân được yêu thích trong bộ phim truyền hình quốc dân "Về nhà đi con". Cũng như bao cặp đôi khác, ban đầu, cả hai không ưa nhau chút nào, họ luôn tìm cách "vạch mặt" nhau. Thậm chí, Vũ "sở khanh" trong phim còn giả vờ ngỏ lời yêu và nhờ bạn thân chinh phục trái tim nàng Thư rồi bỏ khiến cô khóc lóc thảm thiết. Ghét nhau đến mức chẳng muốn nhìn mặt dù chỉ một lần nhưng sau một lần lầm lỡ dẫn đến trót có bầu, mối quan hệ của cả hai càng trở nên "căng" hơn.

Bảo Thanh - Quốc Trường.

Hết cãi vã, "dằn mặt" và cả đe dọa, cuối cùng, do áp lực từ phía gia đình hai bên khi hai người bố là bạn thân của nhau, Thư và Vũ đã miễn cưỡng tổ chức đám cưới. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ở chung với nhau, cả hai nảy sinh tình cảm. Nhưng thói trăng hoa của Vũ đã khiến Thư vô cùng đau khổ. Anh công khai ngoại tình với Nhã (Quỳnh Nga) mặc cho Thư phải nén nỗi đau trong lòng vì cô đã trót đem lòng yêu. Thế rồi, sau khi nhận ra bộ mặt thật của Nhã và nhận được sự quan tâm của Thư cũng là lúc công ty phá sản, Vũ chợt tỉnh ngộ và nhận ra rằng, đâu mới là tình yêu đích thực của mình, là thứ mà bản thân cần bảo vệ và trân trọng. Lúc này, anh đã đi tìm Thư...

Lần đầu đóng cặp, cả hai cho thấy sự ăn ý, tung hứng thú vị, khiến người xem thích thú. Một Vũ "sở khanh" nhưng dễ thương và một Anh Thư tính cách bướng bỉnh đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng những ai yêu phim Việt./.