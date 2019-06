Charlie's Angels đánh dấu màn tái xuất của nhóm Nữ điệp viên nóng bỏng

Sau gần 16 năm kể từ bộ phim điện ảnh “Charlie's Angels: Full Throttle”, các nữ điệp viên tài giỏi của quý ngài Charlie Townsend đã chính thức trở lại màn ảnh rộng với một diện mạo hoàn toàn mới: mạnh mẽ, ấn tượng lẫn quyến rũ hơn xưa.

Khởi nguồn từ loạt phim truyền hình cùng tên, thương hiệu Charlie’s Angels (Những Thiên Thần của Charlie) xoay quanh hành trình phá án của bộ ba nữ điệp viên xinh đẹp trực thuộc Sở Townsed – dịch vụ an ninh do tay triệu phú bí ẩn Charlie thành lập và quản lí.

Từng gây bão phòng vé toàn cầu với hai phần phim điện ảnh đình đám năm 2000 và 2003, phần hậu truyện tiếp theo về những “thiên thần” ấy sẽ được hãng phim Sony Pictures trình làng vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, nhằm đáp lại sự trông đợi từ người hâm mộ, ekip sản xuất đã cho “thả xích” đoạn trailer đầu tiên, hé lộ nội dung cùng dàn đả nữ cực kì quyến rũ.

Nối tiếp các sự kiện diễn ra ở "Charlie's Angels: Full Throttle (2003)", lúc này, Sở Townsend đã trở thành công ty an ninh, điều tra tư nhân hết sức hùng hậu, có quy mô hoạt động trải dài trên toàn thế giới. Vào một ngày, nàng điệp viên Jane (Ella Balinska) bất ngờ nhận được nhiệm vụ giải cứu yếu nhân Elena (Naomi Scott) - nữ kỹ sư phần mềm đang nắm giữ thông tin quan trọng về một vũ khí hủy diệt hàng loạt - khỏi tay bọn sát thủ.

Sau khi đưa nàng ta quay về trụ sở an toàn, vì nhận thấy tiềm năng thú vị nơi Elena, đặc vụ cấp cao Bosley (Elizabeth Banks) liền ngỏ lời mời cô gia nhập tổ chức, đồng thời phối hợp với Jane và Sabina (Kristen Stewart) nhằm tìm cách phá hủy thứ vũ khí đáng sợ kia.



Ngay từ những giây đầu tiên, trailer Charlie’s Angels nhanh chóng làm người xem phấn khích nhờ đường dựng có tiết tấu nhanh, mạnh và cuốn hút. Mở màn bằng phong cách nóng bỏng nhưng táo bạo vốn rất đỗi quen thuộc, các fan gạo cội sẽ cảm thấy hài lòng khi bầu không khí tưng tửng, pha trò đặc trưng vẫn được duy trì ổn định xuyên suốt các phân đoạn. Thay vì chỉ gói gọn bối cảnh trong phạm vi nước Mỹ giống hai phần trước, bộ ba “thiên thần” giờ đây sẽ mở rộng địa bàn “làm ăn” sang nhiều quốc gia lẫn vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Qua loạt hình ảnh trong đoạn trailer, Charlie’s Angels 2019 có thể không chỉ khai thác bộ ba Sabina - Jane - Elena, mà dần mở rộng sang nhiều nhóm “thiên thần” tương tự cũng đang hoạt động dưới trướng Charlie. Cụ thể, tại từng căn cứ bí mật, mỗi vị Bosley riêng biệt (Elizabeth Banks, Patrick Stewart, Djimon Hounsou) sẽ nhiệt tình hỗ trợ và tư vấn cho các nữ điệp viên.

Ngoài ra, bọn họ còn được trang bị chu đáo bởi vô số món “đồ chơi” hiện đại, chẳng hề kém cạnh chàng lãng tử James Bond hay mấy quý ông Kingsman lịch lãm. Hãy thử ngắm nhìn “tủ đồ” hào nhoáng, chất đầy quần áo hàng hiệu bên cạnh cả tá thể loại vũ khí hầm hố của Townsend Agency, đảm bảo chị em phái đẹp sẽ phải phát cuồng.

Đặc biệt, khác hẳn hai tác phẩm điện ảnh tiền nhiệm, bộ phim sẽ chú trọng khai thác sở trường cá nhân nơi mỗi thành viên thuộc bộ ba đả nữ. Đơn cử, nhờ kỹ năng lập trình bá đạo, Elena sẵn sàng đảm đương mọi nhiệm vụ dính dáng đến công nghệ hoặc đòi hỏi chất xám. Trong khi đó, sở hữu ngoại hình tomboy đầy cá tính, Sabina là bậc thầy cận chiến kiêm chuyên gia đột nhập, riêng Jane thì gây ấn tượng mạnh bằng các khoảnh khắc sử dụng súng ống vô cùng nhuần nhuyễn. Dẫu không còn lệ thuộc vào sự gợi cảm, bốc lửa như xưa, nhưng những “thiên thần” này vẫn thừa sức khiến cho cánh mày râu phải đề cao cảnh giác.

Vốn nổi tiếng ở cương vị diễn viên hài, tuy nhiên, trước thành công vang dội từ Pitch Perfect 2 (2015) - bộ phim chiếu rạp đầu tay do mình cầm trịch, Elizabeth Banks đã được các nhà đầu tư tin tưởng để giao phó chiếc ghế đạo diễn Charlie’s Angels. Còn xét về dàn bóng hồng xinh đẹp, sau thời gian dài tham gia nhiều dự án nghệ thuật như Clouds of Sils Maria (2014), Still Alice (2014), Café Society (2016) hay Personal Shopper (2016)…, Kristen Stewart đã làm đông đảo người xem bất ngờ với pha lột xác ngoạn mục tại đoạn trailer. Trút bỏ hoàn toàn nét mặt “đơ hơn cây cơ”, nàng điệp viên Sabina hứa hẹn sẽ là bước ngoặt đáng nhớ trong suốt sự nghiệp diễn xuất của nữ tài tử.

Từng hợp tác cùng Elizabeth Banks ở tác phẩm Power Rangers cách đây hai năm, với màn hóa thân thuyết phục thành nhân vật Kimmberly - tức siêu nhân hồng, bóng hồng người Anh Naomi Scott đã sớm lọt vào mắt xanh của nữ đạo diễn. Hơn nữa, cô gái ấy cũng vừa ghi điểm trong lòng khán giả bằng hình tượng công chúa Jasmine mạnh mẽ nơi bom tấn live action Aladdin (2019).

Mặc dù kinh nghiệm diễn xuất chưa thể bì kịp hai đàn chị, nhưng em út Ella Balinska lại dễ dàng thu hút người đối diện nhờ thân hình cực chuẩn, bên cạnh thần thái sắc sảo lẫn lạnh lùng. Vì vậy, bộ ba Kristen – Naomi – Ella được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho thương hiệu lâu đời này.

Dẫu biết còn quá sớm để có thể khẳng định điều gì, tuy nhiên, với thể loại hành động hài hước, cộng thêm nhiều cải cách sáng giá về mặt bối cảnh lẫn cốt truyện, trailer Charlie’s Angels sẽ đập tan phần nào nỗi nghi ngờ nơi cộng đồng fan suốt bấy lâu nay.

Không phải là một tác phẩm reboot giống như lời đồn, câu chuyện ở phiên bản 2019 kế thừa những di sản mà hai tập phim tiền nhiệm đã để lại, đồng thời định hình một hướng đi mới cho toàn bộ thương hiệu. Chưa kể, ngoài dàn diễn viên thực lực, đoạn trailer đầu tiên cũng bật mí rằng phần nhạc của phim cũng sẽ đỉnh không kém khi được đảm nhận bởi ba ngôi sao Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey./.