“Chạy trốn thanh xuân“ tập 35: Lưu Đê Ly bị chê vì diễn xuất quá "đơ"

Nam và Châu ly hôn sau bao bất hạnh, giọt nước tràn ly khi cu Bin không phải là con ruột



“Chạy trốn thanh xuân” càng về cuối phim càng diễn biến căng thẳng. Kết thúc tập 34 "Chạy trốn thanh xuân", gia đình Nam (Mạnh Trường) đã biết sự thật cu Bin không phải là con đẻ của anh mà là con của Châu (Huyền Lizzie) với người đàn ông mà Châu quen ở quán bar sau khi bị Nam từ hôn. Sau bao chịu đựng để giữ gìn mái ấm gia đình, cuối cùng, việc bị Châu lừa dối chính là "giọt nước tràn ly" khiến Nam ép vợ phải ký vào đơn ly hôn. Sau khi "đường ai nấy đi" với Nam, Châu đã gọi điện hẹn gặp An (Lưu Đê Ly). Sau khi tranh vãi với An, Châu lao vào định kết liễu đời mình và cả An. May thay Nam đến kịp, chia tách hai người. Lúc này, Nam đã phải hạ mình cầu xin Châu tha thứ, mong cô buông tha cho anh và đi tìm hạnh phúc mới, bắt đầu lại từ đầu.

Châu đau đớn, tuyệt vọng trách móc An.

Trong những câu nói của An có phần tự trách bản thân và dường như có ý muốn trở lại bên Nam để bù đắp tổn thương cho anh. Phi hiểu điều đó và không muốn nghe An nói thêm lời nào. Nhưng An lại nói rằng mọi chuyện chỉ là Phi đang suy diễn. Với tâm trạng buồn chán, Phi đã đến quán bar uống rượu. Tâm trạng Phi chẳng mấy thoải mái bởi sau cuộc trò chuyện với An, Phi hiểu rằng An đang muốn trở về bên Nam (Mạnh Trường) để bù đắp cho Nam những tổn thương năm xưa.

Biết tâm trạng Phi không tốt, một cô gái trẻ ra sức quyến rũ và dụ dỗ Phi vào phòng cùng mình. Song Phi bỏ lại cô gái một mình ở khách sạn và rời đi.

Tình huống căng thẳng giữa An và Châu.

Hôn nhân của Nam và Châu tan vỡ cũng là lần đầu tiên bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) gặp lại An sau 5 năm. Sau cú sốc về chuyện của cu Bin, bà Phương dường như không còn khó chịu với An, bà đã kể cho An chuyện năm xưa Nam đã bỏ mọi công việc để đi tìm An suốt 3 tháng trời đến nỗi phải nhập viện vì chảy máu dạ dày.

Đúng lúc đó, ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải) cũng bị đối tác làm ăn trở mặt khiến ông mất hết tài sản và đổ bệnh nặng. Khi ấy, bà Phương đã ép Nam phải cưới Châu để chạy tang. Bà Phương cũng thừa nhận với An rằng cuộc sống hôn nhân của Nam và Châu không hạnh phúc, suốt ngày chỉ là những tiếng cãi vã mà có lẽ một phần nguyên nhân là vì Nam chưa quên được An. Vừa nghe bà Phương kể về nỗi đau khổ của Nam, An vừa rớt nước mắt.

An bị "tẩy chay", Châu nhận được thiện cảm từ phía khán giả

Tập 35 "Chạy trốn thanh xuân" sau khi lên sóng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, "mấu chốt" của mọi vấn đề khiến chuyện trở nên rắc rối không phải là nhân vật Nam mà chính là thái độ ỡm ờ với tình cảm của An.

Một độc giả có tên Trần Hải Yến cho biết, "Kết thỏa mãn rồi. Nhưng mà An đóng cứng quá luôn. Phân đoạn An nhận ra Phi là cả thế giới, đến chung cư tìm Phi nhưng không thấy. Đáng ra phải đau buồn, thương nhớ, nuối tiếc cho khán giả cảm nhận. Rồi khi về đến nhà thấy Phi ở đó, khán giả muốn xem An phải hạnh phúc đến lồng lộn, đến rơi nước mắt mà ôm lấy Phi chớ. An diễn chưa chạm được tới cảm xúc đó...".

Rất nhiều người đồng tình với ý kiến này, trong đó có độc giả tên An Thu. Người này viết, "Cho tới bây giờ An mới nhận ra tình cảm của Phi. An tham lam thật, đúng là một chân đưa vào, một chân để lại có thể rút bất kỳ lúc nào. Phi thì quá yêu mà nhiều lúc thấy bị chà đạp tình cảm quá, đúng là ai yêu nhiều người đấy khổ....".

Diễn xuất của Lưu Đê Ly bị khán giả chê đơ, thiếu tự nhiên.

Có thể nói, "Chạy trốn thanh xuân" là một trong số ít bộ phim mà khán giả "tung hô" và dành nhiều lời ngợi khen cho nhân vật phản diện, cụ thể là vai Châu do Huyền Lizze đóng. Theo đó, một độc giả có tên Gia Hưng Chu chia sẻ: "Chưa có diễn viên chính nào mà mình ghét như nhân vật An, nếu là Phan Minh Huyền (Huyền Lizze) vào vai chính thì có lẽ sẽ không bị khán giả ghét như An đâu".

Đồng thời, nhiều người cũng dành sự ngưỡng mộ cho diễn xuất của Huyền Lizze vì quá chân thật, tự nhiên khi các tình huống được đẩy lên đến cao trào. Cụ thể, một độc giả có tên Lan Hoàng bày tỏ: "Châu xinh gái diễn rất tự nhiên, An quá đơ, mặt một kiểu". Một độc giả khác có tên Trang Trần cho rằng: "Xem nhân vật An ức chế quá, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm dạy đời người khác...".

Sau loạt tình tiết khiến nội dung phim trở nên phức tạp, đông đảo cộng đồng mạng tỏ ra "hối hận vì đã xem phim" và kêu gọi nên thay tiêu đề "Chạy trốn thanh xuân" thành "Lừa dối thanh xuân".

Độc giả Trần Thị Tố Lan chia sẻ, "Phim nên đổi tên là Lừa dối thanh xuân thì hơn, xem ức chế. Bản thân An là người tự lập rạch ròi, nhưng đạo diễn xây dựng tâm lý nhân vật quá lòng vòng khiến người xem không muốn xem dẫn đến phim Việt càng ngày càng chán"...

NSƯT Chiều Xuân chia sẻ bâng khuâng khi chỉ còn 1 tập nữa là kết thúc phim.

Trước loạt phản ứng của khán giả, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ đăng tải loạt ảnh trong phim kèm đoạn trạng thái, "Trời ơi, sao quá đỗi ngọt ngào thế, hu hu. Nhẹ hết cả người, đạo diễn và đoàn phim đã được cứu, chí ít là trong hôm nay. Mong ngày mai đừng xảy ra chuyện gì ức chế cho “nó“ yên chuyện đi. Cảm ơn tất cả khán giả yêu thương đã dành nhiều tình cảm yêu mến cho bộ phim của chúng tôi".

Thêm vào đó, nữ nghệ sĩ còn hài hước trấn an tinh thần khán giả, "Lời nhắn thống thiết gửi đến những người hâm mộ yêu quý của Chạy trốn thanh xuân: Đừng đòi “đốt nhà” đạo diễn của chúng tôi mà tội nghiệp, anh ấy dọn nhà đi hành tinh khác rồi. Các cụ vẫn nói 30 chưa phải là tết, hết tập 35 hôm nay còn tập 36 ngày mai cơ mà. Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc bộ phim rồi, lòng thấy bâng khuâng quá"./.

Tố Uyên/VOV.VN

