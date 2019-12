Chi Pu là sự lựa chọn chuẩn xác cho vai “Em gái” trong “Chị chị em em“

Theo đó, NXS Will Vũ đã tiết lộ nhiều thông tin hậu trường sau vai diễn của người đẹp.

Được biết, từ khâu lên kịch bản, nhà sản xuất Will Vũ đã quyết “đo ni đóng giày” vai em gái cho Chi Pu. Nhưng đây lại là vai diễn khá nặng ký, anh có lo sợ sẽ quá sức của Chi Pu không?

Tôi đánh giá vai diễn này không những không quá sức mà còn rất phù hợp với Chi Pu. Mặc dù có ý kiến này kia nhận xét Chi Pu là bình hoa di động, nhưng tôi cho rằng, như vậy là chẳng hiểu gì về cô ấy cả.

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các MV và các bộ phim Chi Pu từng đóng và nhận thấy đây là lựa chọn thích hợp cho một vai diễn đa nhân cách như "Em gái Hóc Môn". Tôi nhìn ra được tố chất của cô ấy và quyết tâm dành mọi nguồn lực để hỗ trợ tốt nhất cho Chi Pu trong "Chị chị em em". Nếu không phải Chi Pu thì sẽ là ai? Không ai cả! Đây là vai diễn dành riêng cho cô ấy.

Chi Pu trong "Chị chị em em".

Nhiều người tò mò, việc stylist giúp Chi Pu biến hóa đa dạng về ngoại hình như vậy là ngẫu hứng của nhà sản xuất ở hiện trường hay tính toán từ đầu?

Đây là sự tính toán từ đầu của chúng tôi ở khâu lên kịch bản và xây dựng nhân vật. Như đã chia sẻ, đây là vai diễn đa nhân cách. Vậy nên tôi thảo luận với các bạn stylist làm sao phải giúp Chi Pu thực sự biến hóa theo diễn biến tâm lý nhân vật.

Từ hình ảnh "Em gái Hóc Môn" hoang dã, nổi loạn, bụi đời tới cô gái bị bỏ rơi nhã nhặn, dịu dàng, đáng thương mang vẻ đẹp tự nhiên, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện. Cuối cùng là hình ảnh Em gái cắt tóc ngắn với vẻ đẹp vừa ngây thơ, trong sáng mà cũng thật gợi cảm, sexy kiểu đàn bà.

Với sự xuất sắc của các stylist, Chi Pu đã thể hiện được nhiều sắc thái đa dạng của "Em gái Hóc Môn". Nhiều hình ảnh thuyết phục của nhân vật, cộng hưởng với khả năng diễn xuất của Chi Pu đã góp phần khiến vai diễn dễ gây ấn tượng sâu sắc tới khán giả.

Nhiều khán giả được coi trước đều dành lời khen ngợi cho Chi Pu ở vai diễn lần này. Anh cùng ê-kíp đã dành cho Chi Pu những sự trợ giúp thế nào để cô ấy thể hiện tốt như vậy?

Sự hỗ trợ lớn nhất của tôi đó chính là đã “đo ni đóng giày” vai diễn này cho Chi Pu từ những trang đầu tiên của kịch bản. Vai “Em gái” được sinh ra để dành cho Chi Pu. Những điểm mạnh của cô ấy được khai thác triệt để, những điểm yếu được che đi.

Ngay từ giai đoạn phát triển kịch bản, tôi đã chọn Chi Pu để làm nàng thơ trong việc lấy cảm hứng tạo ra nhân vật “Em gái”. Khi cô ấy nhận lời tham gia bộ phim, tôi và team biên kịch dành khoảng 2 tháng để chỉnh sửa cho nhân vật và Chi Pu tiệm cận nhau về mọi thứ. Trong khoảng thời gian đó, tôi và đạo diễn Kathy Uyên lên kế hoạch huấn luyện diễn xuất thêm cho Chi Pu để đảm bảo cô ấy có thể nhập vai một cách hoàn hảo nhất.

Dường như đạo diễn Kathy Uyên cũng đóng vai trò khá quan trọng trong thành công của Chi Pu trong "Chị chị em em"?

Khi bộ phim chưa thành hình, tất nhiên có nhiều luồng quan điểm nghi ngại nhưng đến giờ thì mọi người đều thấy quyết định lựa chọn Kathy Uyên cho vị trí đạo diễn của tôi là chính xác.

Mặc dù là đạo diễn mới không nhiều kinh nghiệm nhưng trong quá trình làm việc chung, tôi đánh giá cô ấy có rất nhiều ý tưởng sáng tạo tốt và đặc biệt là khả năng hướng dẫn diễn viên. Những phân cảnh rất khó, thể hiện sự giằng xé nội tâm hay bi thương tuyệt vọng lẫn phẫn uất của nhân vật đều được Chi Pu diễn xuất cực kỳ xuất thần nhờ công sức lớn của Kathy. Nhiều người được xem trước phim đều thán phục điều ấy và tôi tin rằng khán giả cũng sẽ cảm nhận được nỗ lực của ê-kíp phía sau dàn diễn viên khi phim ra rạp.

Ngoài tạo hình ấn tượng, có thể thấy Chi Pu vào vai em gái nghèo khổ rất “ngọt”?

Với một nhân vật có hoàn cảnh rất khó khăn như "em gái" hoàn toàn trái ngược với cuộc sống bình thường của các ngôi sao nên tôi đã yêu cầu đội ngũ sản xuất thuyết phục để Chi Pu được trải nghiệm thực tế bằng cách đi ở trọ và làm phục vụ ở quán ăn. Chi Pu phải thử sống ở trong những căn phòng trọ nhỏ tồi tàn, ít tiện nghi, hay đi bưng bê, thu dọn, lau bàn ghế ở các quán nhậu. Đó là những kinh nghiệm quý báu giúp cô ấy cảm được hoàn cảnh, tâm lý nhân vật, góp phần hóa thân hoàn toàn vào với “em gái” Hóc Môn.

Dù đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực giải trí, nhưng ở vai trò ca sĩ, Chi Pu bị “ném đá” khá nhiều. Tại sao anh vẫn quyết định để Chi Pu thể hiện ca khúc nhạc phim?

Chi Pu đã sống với nhân vật “em gái” trong suốt hơn 2 tháng trời. Cô ấy chính là “em gái”. Tôi có thể mời những ca sĩ có giọng hát nội lực, có kỹ thuật hát bài bản... nhưng tôi nghĩ sao bằng hát với trái tim, với cảm xúc thật sự? Mọi người hãy nghe OST để cảm nhận được nó như một lời tự sự từ trái tim đau xót vì hối lỗi, vì tiếc nuối của “em gái”.

Hơn nữa, khi mời và trao đổi cùng “hit-maker” Nguyễn Phúc Thiện để thực hiện OST cho phim, chúng tôi đã phải cùng ngồi nghe, lựa chọn, chỉnh sửa để có một ca khúc rất phù hợp với giọng hát của Chi Pu cũng như cảm xúc của nhân vật.

Ngoài OST, phần âm nhạc trong phim cũng gây ấn tượng, hẳn anh rất chú trọng vào phần này?

Đúng vậy, âm nhạc sẽ giúp diễn xuất của các diễn viên được cộng hưởng lên rất nhiều, đặc biệt là một bộ phim có diễn biến tâm lý phức tạp và thú vị như "Chị chị em em". Tôi phải mời nhà soạn nhạc người Pháp Jerome Leroy cùng đội ngũ sáng tạo của ông xem phim, thấu hiểu tâm lý nhân vật và sáng tác riêng tất cả các đoạn nhạc cho "Chị chị em em".

Đặc biệt, chúng tôi đã thuê nguyên dàn nhạc giao hưởng ở Budapest để thu âm, nhằm có được những đoạn nhạc phim ấn tượng. Nhất là ở phần tua lại kế hoạch của “em gái” Hóc Môn, diễn xuất của Chi Pu cùng âm nhạc sẽ hoàn toàn chinh phục khán giả.

Anh đã dành cho Chi Pu những lời có cánh và thật may là cô ấy đã thể hiện tốt ở vai diễn lần này. Nhưng nhìn lại thì cả Lãnh Thanh trong "Thưa mẹ con đi" lẫn Chi Pu trong "Chị chị em em" đều là những gương mặt mới. Đó chẳng phải là sự lựa chọn quá mạo hiểm hay sao? Tại sao anh lại chọn một đường đi khó khăn như vậy?

Tôi không nghĩ Chi Pu là người mới. Cô ấy đã khá thành công trong lĩnh vực giải trí, còn trong điện ảnh có lẽ trước đến nay Chi Pu chưa thực sự gặp đúng kịch bản thực sự phù hợp. Tôi cho rằng "Chị chị em em" chính là điều đó. Tôi tin bất cứ ngôi sao giải trí nào cũng có thể tỏa sáng trong điện ảnh nếu họ có khả năng diễn xuất và tìm được đúng dự án dành cho mình.

