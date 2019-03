Chris Evan tiết lộ về số phận của Captain America trong “Avengers 4“

Bom tấn “Avengers: Endgame” sắp ra mắt vào cuối tháng 4 này sẽ đánh dấu lần cuối cùng Chris Evan đảm nhận vai Captain America trong vũ trụ Marvel. Trong “Endgame”, Captain America và nhóm Avengers của mình đã sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng nhất là cố gắng khôi phục hòa bình và trật tự trong thiên hà sau cú búng tay xóa sổ một nửa dân số vũ trụ của tên “Titan điên” Thanos.

Captain America là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong khi người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi số phận của Captain America sẽ ra sao trong “Endgame”, thì Evans lại tỏ ra không mấy đặt nặng vấn đề này. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với THR, nam diễn viên liên tục nói đùa về việc Cap sắp chết. Chris nói rằng mình sẽ chết "bởi bàn tay của Tony/Iron Man”.

"Thật khó khăn khi nhìn thấy cái chết của chính mình. Đây sẽ là một bộ phim dài, chắc chắn là vậy. Bản chỉnh sửa đầu tiên kéo dài hơn ba giờ. Đám tang của tôi giống như kéo dài đến một giờ vậy," anh nói đùa.

Thật khó để đánh giá số phận của Cap dựa trên những câu bông đùa của Evans. Trong vài tháng qua, đã có nhiều thông tin mâu thuẫn về việc liệu anh có rời bỏ vai diễn này. Hợp đồng của Evans sẽ kết thúc với “Endgame”, cộng với việc trước đó anh từng chia sẻ một dòng tweet đầy cảm xúc dường như đang tạm biệt nhân vật (mặc dù sau đó anh đã làm rõ rằng không xác nhận cái chết của Captain America), nhưng đạo diễn của "Avengers: Infinity War" Joseph Russo lại khiến fan hoang mang khi lên tiếng phủ nhận thông tin Chris công bố từ bỏ vai diễn kinh điển này.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trong bài phỏng vấn với USA Today, khi được hỏi về thông tin Chris Evans kết thúc vai diễn Captain America, Joe Russo tuyên bố: "Chris Evans vẫn chưa xong với Captain America đâu. Tôi không muốn giải thích thêm về điều này, tuy nhiên, khán giả sẽ sớm hiểu những điều tôi đang nói thôi".

Joe Russo từ chối giải thích phát ngôn của mình khiến người hâm mộ tò mò về số phận của người anh hùng nước Mỹ này.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Chris nói rằng mình sẽ chết "bởi bàn tay của Tony/Iron Man”.

Captain America là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Và Chris Evan góp phần rất lớn làm nên thành công của vai diễn. Ngôi sao 37 tuổi lần đầu đảm nhận vai Steve Rogers/Captain America trong “Captain America: The First Avenger” năm 2011 và được các fan vô cùng yêu mến. Sau đó, anh gắn bó với vai diễn này trong các tác phẩm tiếp theo là “The Avengers” (2012), “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), và “Avengers: Infinity War” ( 2018), cũng như vai diễn khách mời trong một số phim Marvel khác. Người hâm mộ luôn hy vọng rằng "Avengers 4" sẽ chưa phải bộ phim cuối cùng của Marvel có sự tham gia của nam diễn viên Chris Evans./.

Hà Phương/VOV.VN Theo Screenrant

PC_Article_AfterShare_1