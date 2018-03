Chuyên gia võ thuật bom tấn “Taken” đến Việt Nam làm phim “578”

Alain Figlarz là đạo diễn hành động sinh năm 1962. Tham gia diễn xuất và chỉ đạo hành động cho hơn 100 bộ phim hành động tại Hollywood, Alain Figlarz được đánh giá là một đạo diễn, một nhà chỉ đạo và điều phối các phân cảnh hành động với nhiều kinh nghiệm.

Nhiều bộ phim hành động có sự góp mặt của ông có thể kể đến như Unleashed (2005), Lucy (2014), Taken 2 (2012), Taken 3 (2014)... Trong đó, đặc biệt là Taken 2, Taken 3 - chuỗi phim của nam diễn viên chính Liam Nesson nhận đươc sự quan tâm, yêu thích của khán giả và công chúng với nội dung gay cấn, những phân đoạn hành động khốc liệt nhưng chân thực.

Là người có niềm đam mê phim ảnh sâu sắc, đặc biệt là phim hành động, Lương Đình Dũng đã nghiền ngẫm hàng trăm bộ phim Hollywood và ấn tượng với những gì Alain Figlarz đã làm được. Khi quyết định thực hiện bộ phim hành động 578 về đề tài ấu dâm, đạo diễn sinh năm 1973 đã nghĩ đến việc mời chuyên gia võ thuật Taken sang Việt Nam.

Alain Figlarz khi thực hiện Taken.

“Thú thực tôi rất thích chuỗi phim hành động Taken và những phim do Alain Figlarz chỉ đạo võ thuật, nhân vật trong phim thể hiện những đòn thế trung thực và có tính thực chiến cao, nó đúng với phong cách các nhân vật trong phim 578, vì thế tôi đề xuất mời Alain Figlarz” - Lương Đình Dũng chia sẻ.

Lương Đình Dũng mời Alain Figlarz vì anh muốn đảm bảo 578 là một bộ phim hành động đích thực. Khi đọc thông tin về Lương Đình Dũng và bộ phim Cha cõng con trên trang điện ảnh nổi tiếng Hollywood reporter và bị hấp dẫn bởi ý tưởng câu chuyện 578, Alain Figlarz đã bị thuyết phục nhanh chóng.

Alain Figlarz đã bị thuyết phục nhanh chóng bởi câu chuyện của "578".

Nhà sản xuất phim hành động 578 chia sẻ: “Chúng tôi đã thảo luận mọi vấn đề xong xuôi với Alain Figlarz và đại diện của anh ấy. Theo kế hoạch, Alain Figlarz sẽ có 5 - 7 tuần cùng nhóm trợ lý huấn luyện các diễn viên hành động trước khi thực hiện cảnh quay. Alain chia sẻ rằng anh ấy rất hứng thú với việc hợp tác với ê-kíp 578. Anh ấy cũng hy vọng lần hợp tác này có thể thành công tốt đẹp và mong muốn sớm được tới Việt Nam”.

578 là câu chuyện về cuộc sống của một người lái xe container và cô con gái bé nhỏ. Cuộc sống du mục của hai cha con trên những hành trình gắn liền với chiếc xe màu đỏ. Cabin xe được người cha trang trí bởi những đồ chơi rực rỡ sắc màu. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến lúc cô bé xa cha đi học. Đến một ngày, người cha được nhà trường thông báo con gái anh đột nhiên bị câm. Người cha càng đau đớn khi biết nguyên nhân cô bé không thể nói được nữa là do bị xâm hại. Sau hành trình tìm kiếm kẻ xâm hại tưởng như bế tắc, người cha lại phải đối đầu với một thế lực đen tối đứng sau. Cuộc đấu trí, rượt đuổi và thanh trừng của người cha đơn độc và một cả một thế giới ngầm bắt đầu.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

"Chúng ta phải nghe, phải đọc, phải chứng kiến quá nhiều những câu chuyện buồn. Tôi nghe tiếng khóc, tiếng kêu gào của những đứa trẻ và những giọt nước mắt đớn đau của những người cha mẹ. Tôi cũng tưởng tượng ra tiếng cười của những kẻ bệnh hoạn. Ấu dâm là một nỗi đau nhức nhối của xã hội. Những vết sẹo tinh thần, ám ảnh bao trùm suốt cuộc đời của các em, người thân và gia đình..." - Lương Đình Dũng nói về lý do làm phim của mình.

Các phim điện ảnh thường chuộng quay trong thành phố, kinh phí di động trong 10-20 tỷ đồng. Cha cõng con từng gây xôn xao khi tiết lộ kinh phí 18 tỷ cho một bộ phim không hề có mặt ngôi sao nào. Lần này, Lương Đình Dũng chịu chơi hơn khi định làm một tác phẩm với kinh phí khủng lên tới 60 tỷ đồng.

"Đây là một kịch bản do tôi viết và tôi tâm đắc, nó là một câu chuyện lớn, phức tạp. Sử dụng đến nhiều phương tiện ví dụ như phải cần đến gần 40 xe containe, cháy nổ, trực thăng và 600 diễn viên, hơn nữa phim này phải cần đến ekip chuyên nghiệp của cả Việt Nam, có sự phối hợp của các nhà làm phim Hàn Quốc và Mỹ" - Lương Đình Dũng giải thích./.

