“Cơn mưa tình đầu“: Hồi ức đẹp của những rung động đầu đời

“Cổ điển” (The Classic) ra mắt năm 2003 là một trong những bản tình ca đẹp khó quên nhất trên màn ảnh rộng xứ Hàn. Đến nay, phim vẫn chiếm một chỗ đứng không thể thay thế trong lòng khán giả hâm mộ dòng phim tình cảm Hàn Quốc.

Với những cảnh quay lãng mạn đến nao lòng, lối kể chuyện đan xen quá khứ, hiện tại và diễn xuất đầy cảm xúc của dàn diễn viên, “Cổ điển” khiến khán giả thổn thức với câu chuyện tình của hai thế hệ. Phim đánh dấu sự thành công của dàn diễn viên như Jo Seung Woo, Jo In Sung và đặc biệt là Son Ye Jin, đưa tên tuổi của họ rực sáng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người xem.

Năm 2020, “Cổ điển” trở lại với khán giả qua phiên bản remake (làm lại) của điện ảnh Thái Lan mang tên “Cơn mưa tình đầu”. Là phiên bản làm lại của tác phẩm kinh điển, “Cơn mưa tình đầu” vẫn giữ nguyên cốt truyện gốc, mang đến cho khán giả những thước phim nhẹ nhàng về với những rung động đầu đời, những nhớ nhung mòn mỏi trong câu chuyện tình yêu của hai thế hệ, Bota – cô sinh viên đại học tại thời điểm những năm 2000 và mẹ cô vào khoảng những năm 1970. Tuy nhiên, bộ phim vẫn mang tới sự tươi mới, ngọt ngào da diết với dàn diễn viên trẻ trung và phong cách hài hước vô cùng khác biệt của điện ảnh Thái Lan.

“Cơn mưa tình đầu” bắt đầu với cảnh cô nữ sinh Bota và bạn thân Poppy cùng "cảm nắng" Non – một anh bạn cùng trường đại học. Hiểu tấm lòng của người bạn thân, Bota giấu đi cảm xúc thật của mình để cổ vũ Poppy đến với Non.

Một ngày, trong lúc tìm giấy tờ cho mẹ, Bota vô tình phát hiện ra chiếc hộp cũ chứa đựng những bức thư tình và những kỉ vật về mối tình đầu của mẹ. Những bức thư giữa mẹ cô, Dalah và một chàng trai nhà nghèo tên Kajorn khiến Bota nhận ra cảm xúc hiện tại của mình thật giống với câu chuyện tình dở dang của mẹ. Từ đó phim kể lại chuyện tình tay ba giữa mẹ Dalah, người bố hiện tại của cô và một người đàn ông có tên Karjorn.

Phim là bản tình ca nhẹ nhàng, dễ dàng len lỏi và chạm vào trái tim mỗi người. Với thời lượng dài 120 phút, “Cơn mưa tình đầu” dẫn dắt người xem qua vô vàn cung bậc cảm xúc của tình yêu với những rung động đầu đời, những nhớ nhung da diết nhưng giờ đây chỉ còn là hoài niệm man mác buồn. Từ lần đầu gặp nhau, cho đến những cấm đoán của hai gia đình, rồi cả những lần chia tay khi trong lòng vẫn còn thương người kia vô cùng. Mỗi cung bậc đều đi đến tận cùng và chạm vào trái tim.

Những lời thoại ngọt ngào được dàn diễn viên thể hiện trong khung hình đẹp, được chau chuốt tỉ mỉ mang lại cho khán giả những tình tiết giàu cảm xúc nhất.

“Cơn mưa tình đầu” vẫn phát huy được điểm mạnh của “Cổ điển” khi sử dụng lối kể chuyện phi tuyến tính, đan xen hai dòng thời gian quá khứ và hiện tại với điểm kết nối là những cánh thư. Điều này giúp khán giả nhận ra sự tương đồng trong hai câu chuyện tình của mẹ con Dalah và Bota. Bên cạnh đó, còn mang đến sự tương phản, đối lập trong suy nghĩ và hành động của hai mẹ con khi sống trong hai giai đoạn lịch sử và xã hội khác nhau.



Nếu người mẹ có phần cam chịu hơn do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống, lớn lên trong chiến tranh và chế độ độc tài thì con gái Bota sống trong thời đại dân chủ luôn muốn làm chủ số phận của chính mình. Cuối cùng từ những bài học của mẹ mình, Bota đã dũng cảm đối diện với tình cảm ngày càng lớn dần lên trong lòng để có được hạnh phúc của riêng minh. Ngoài ra, thân phận thật sự của cô và Non cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.



Thoát ly khỏi hình bóng của tác phẩm đình đám một thời, tác phẩm của điện ảnh Thái Lan mở rộng câu chuyện về dàn diễn viên phụ như cô bạn nhí nhảnh Poppy hay anh bạn Tanil điển trai. Đặc biệt, phim cũng khắc hoạ tình bạn đẹp giữa các nhân vật, tạo ra những xúc cảm nhẹ nhàng, đẹp đẽ của thời thanh xuân.

Nếu đứng độc lập, “Cơn mưa tình đầu” là một tác phẩm điện ảnh tốt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên so với tượng đài điện ảnh Hàn Quốc thì phim vẫn còn đôi chỗ thiếu sót. Dù vậy, khán giả vẫn ghi nhận nỗ lực làm mới một tác phẩm kinh điển, chiếm lấy tình cảm khán giả bằng nét riêng của đạo diễn Arm Thatchaphong Suphasri và dàn diễn viên.

Son Ye Jin sở hữu vẻ đẹp cổ điển, trong trẻo, ngây thơ cùng diễn xuất đầy cảm xúc hiếm có nữ diễn viên nào có thể sánh được.

Một mình đảm nhận vai nữ chính là hai mẹ con Dalah và Bota, nữ diễn viên Thái Lan Mint Ranchrawee tuy không có vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo của Son Ye Jin nhưng với khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ, cô đã có màn thể hiện tròn vai. Mint khắc hoạ thành công một người có phần dè dặt trong tình yêu khi bỏ lỡ mối tình đầu và một cô sinh viên năng động, tự tin và dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Cô khiến khiến khán giả đắm chìm trong cảm xúc ngây thơ của mối tình đầu nhờ vào vẻ đẹp thánh thiện và diễn xuất chân thật của mình.

Cùng với Mint Ranchrawee, New Thitipoom Techaapaikhun vào vai anh chàng Karjorn cũng gây được ấn tượng với khán giả. Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, đôi mắt sáng, New mang đến sự thân thiện, ấm áp, đôi chút lóng ngóng, ngượng ngùng của một cậu trai mới lớn trước ngưỡng cửa tình yêu. Anh đã có màn tương tác tự nhiên với bạn diễn, đặc biệt trong những phân cảnh tình cảm.

Tuy nhiên nếu so với bản gốc là Jo Seung Woo thì New chưa thực sự khắc hoạ tinh tế cảm xúc của một chàng trai từ khi biết yêu lần đầu cho đến khi phải chia xa người con gái mình yêu thương. Những cảnh quay thời quá khứ giữa Son Ye Jin và nam diễn viên Jo Seung Woo chính là điểm sáng của “Cổ điển”.

Về phần hình ảnh, “Cơn mưa tình đầu” có những cảnh quay đẹp, tông màu tươi sáng, mang đến xúc cảm dễ chịu, tích cực, giảm bớt nỗi đau trong những phân cảnh bi thương, chia xa. Để phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, màu sắc phim cũng có sự biến đổi rõ rệt.

Cùng với đó, kĩ thuật chuyển cảnh hợp lý khiến người xem không gặp khó khăn khi theo dõi. Đặc biệt, cảnh phim kinh điển, nữ chính chạy trong mưa được thể hiện bằng kỹ thuật chuyển động chậm (slow motion) tăng thêm sự đắt giá cho bộ phim.

Nếu hình ảnh là ưu thế của "Cơn mưa tình đầu" thì âm thanh lại chưa thực sự được chú trọng. Điện ảnh Hàn không thiếu những bản nhạc phim hay, nhưng "Cổ điển" chạm đến trái tim khán giả bởi sự riêng biệt. Nhạc phim có sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Bên cạnh những bản ballad buồn, những bản nhạc như “Canon in D”, “Do Wah Diddy Diddy” hay “Hippy Hippy Shake” được lồng ghép một cách hoàn hảo đã làm tăng thêm cảm xúc khi xem phim.

Còn "Cơn mưa tình đầu" lại chưa phát huy được thế mạnh đó. Ngoài ca khúc ngọt ngào, lãng mạn "Me to You, You to Me" của "Cổ điển" được viết lại với phiên bản lời Thái mang tên "One memory" được lồng ghép rất phù hợp với tâm trạng của các nhân vật thì các bài nhạc được sử dụng trong phim không thực sự tốt như kỳ vọng.

Mối tình lãng mạn dở dang của thế hệ trước lại mở ra cái kết thật đẹp cho mối tình của thế hệ sau.

"Tình đầu" cũng tựa như cơn mưa đầu mùa bỗng chợt đến nhưng rồi cũng nhanh tan. Sau cơn mưa trời lại sẽ sáng và hy vọng mới. "Cơn mưa tình đầu" đã kể câu chuyện tình yêu không hề có sự vị kỷ của hai thế hệ. Mỗi nhân vật đều yêu thương và hy sinh vì nhau và để rồi một mối tình lãng mạn, day dứt với kết thúc đầy nước mắt của thế hệ trước lại mở ra cái kết thật đẹp cho mối tình của thế hệ sau. Cái kết của bộ phim khiến người xem phải lắng lại, nhìn lại chính mình thấu hiểu hơn nữa bản chất tình yêu cao thượng, trân trọng giá trị của những người yêu thương./.