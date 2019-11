Dàn mỹ nhân Hollywood góp mặt trong siêu phẩm “Last Christmas”

Nổi danh qua vai Mẹ Rồng Daenerys Targaryen trong loạt phim Game Of Thrones của kênh HBO, Emilia Clarke trở thành một trong những cái tên đình đám bậc nhất nước Anh và cả Hollywood trong thời gian vừa qua. Với vai diễn trở thành biểu tượng này, cô đã nhận được 4 đề cử Primetime Emmy và 2 đề cử Critics choice awards.

Emilia Clarke.

Sở hữu khả năng diễn xuất tài năng, Emilia không ngừng biến hóa qua nhiều vai diễn với vô số thể loại khác nhau: từ hành động, viễn tưởng đến tình cảm hay thậm chí là giật gân, kinh dị. Cô ghi dấu ấn sâu sắc và nhận được sự tán dương lớn từ công chúng khi đóng vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như: "Solo: A Star Wars Story", "Me Before You", "Terminator: Genisys, Dom Hemingway", "Voice from A Stone".

Đến với "Last Christmas", “bông hồng nước Anh” thủ vai nàng Kate – một cô gái xinh đẹp với giọng ca trời phú nhưng luôn buồn bã và bế tắc. Một biến cố lớn của cuộc đời đã khiến cô trở nên thu mình và cô độc hơn. Cô không muốn mở lòng với bất kỳ ai, kể cả những người thân thuộc nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi Tom – chàng trai dường như hoàn hảo bỗng xuất hiện và chạm đến những nỗi niềm sâu kín trong lòng Kate.

Với màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào cùng bạn diễn Henry Golding, Emilia hứa hẹn sẽ khiến khán giả “lụy tim” với hành trình tìm đến hạnh phúc của mình.

Một điều thú vị ít ai biết là Emilia sẽ trực tiếp thể hiện những bài hát của George Michael. Đây sẽ là lần đầu tiên cô “khoe” giọng hát tuyệt đẹp hiếm ai biết đến của mình trên màn ảnh.

Ngôi sao gạo cội Emma Thompson

Emma Thompson là một trong những nữ diễn viên và nhà biên kịch nổi tiếng và thành công nhất nước Anh. Bà đã giành được hai giải Oscar, ba giải BAFTA và hai giải Quả cầu vàng cùng vô số đề cử khác trong sự nghiệp vang dôi của mình. Thompson là nữ nghệ sĩ duy nhất tính tới thời điểm này sở hữu cả 2 giải thưởng Oscar ở 2 hạng mục dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất. Các tác phẩm làm nên tên tuổi của Emma Thompson gồm có Howards End, The Remains of the Day, In the Name of the Father, Sense and Sensibility, Love Actually, Nanny McPhee…

"Last Christmas" là bộ phim mới nhất mà Emma vừa chắp bút kịch bản, vừa làm diễn viên. Bà thủ vai Petra – mẹ của Kate. Hóa thân thành một người mẹ luôn lo lắng cho cô con gái, Emma mang đến bài học về mối quan hệ gia đình và cả những vấn đề rất thời sự của một người di cư vất vả để hòa nhập với cuộc sống.



Là biên kịch của bộ phim, Emma chính là người nảy ra ý tưởng viết nên một câu chuyện dựa trên ca khúc Last Christmas kinh điển của danh ca huyền thoại George Michael. Bà mong muốn tạo ra một tác phẩm tình cảm hài – chính kịch vượt ra ngoài khuôn mẫu thường thấy, với một chút bất ngờ để truyền tải thông điệp ý nghĩa về cuộc sống theo cách khác biệt và ấn tượng nhất.



Nữ minh tinh Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh là niềm tự hào của làng giải trí Châu Á tại Hollywood. Tên tuổi của ngôi sao điện ảnh người Malaysia gốc Hoa này gắn liền với các vai diễn trong Crouching Tiger, Hidden Dragon (phần 1 & 2) của đạo diễn Lý An, Memoirs of a Gheisa của đạo diễn Rob Marshall, phần phim James Bond Tomorrow Never Dies của đạo diễn Roger Spottiswoode và Sunshine của đạo diễn Danny Boyle.

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh.

Bà còn tham gia lồng tiếng trong bom tấn hoạt hình “Kung Fu Panda 2” và mới đây góp mặt trong phim tâm lý – hài “Crazy Rich Asians” và loạt “Star Trek: Discovery” của kênh CBS.

Trong "Last Christmas", Dương Tử Quỳnh thủ vai Santa – bà chủ cửa hàng Giáng Sinh nơi Kate làm việc. Tuy luôn tỏ ra khó tính, nghiêm khắc và bực bội, nhưng thực chất bà rất quan tâm tới Kate. Những gì mà Santa mong muốn chỉ là giúp cho Kate có cuộc sống tốt đẹp hơn và bộc lộ được hết những gì tuyệt vời nhất trong con người mình.

Vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dương Tử Quỳnh, đạo diễn Paul Feig đã thực sự xúc động khi nữ nghệ sỹ nổi tiếng này nhận lời góp mặt trong "Last Christmas". Dương Tử Quỳnh cũng cực kỳ hứng thú khi đọc kịch bản, nhất là khi bà chưa bao giờ đóng vai một nhân vật hài hước và thú vị như vậy. Bà cũng bật mí rằng Santa sẽ có khá nhiều đất diễn và một câu chuyện nhỏ cực đáng yêu cho riêng mình.

Lấy bối cảnh mùa giáng sinh lung linh ở thủ đô London, Giáng Sinh Năm Ấy hứa hén sẽ làm trái tim của những người đang yêu và chưa yêu phải thổn thức với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không khí giáng sinh rộn ràng, câu chuyện tình cảm lãng mạn hòa quyện cùng nền nhạc Last Christmas huyền thoại, tất cả sẽ tạo nên một bản tình ca tuyệt đẹp dịp cuối năm nay.

Ngoài bộ ba nữ diễn viên tài năng, bộ phim còn có sự góp mặt của “soái ca” Henry Golding (Crazy Rich Asians, A Simple Favor) và được cầm trịch bởi đạo diễn Paul Feig (Bridemaids, A Simple Favor, Spy)./.