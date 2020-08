Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của Christopher Nolan

Scarlett Johansson - The Prestige: Trước khi làm mưa làm gió tại vũ trụ điện ảnh Marvel, Góa phụ đen đã từng gây bao thương nhớ khi sánh bước bên “Wolverine” Hugh Jackman và “Batman” Christian Bale trong The Prestige (tạm dịch: Màn cao trào / Ảo thuật gia đấu trí ) – một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của đạo diễn Christopher Nolan. Phim xoay quanh cuộc đấu trí nghẹt thở và màn so tài sống còn của hai ảo thuật gia Alfred Borden (Christian Bale) và Robert Angier (Hugh Jackman).

Anne Hathaway - The Dark Knight Rises và Interstellar: Anne Hathaway chia sẻ từng đến gặp Christopher Nolan mà cứ đinh ninh rằng mình đến thử vai Harley Quinn. Người đẹp không khỏi bật cười khi nhớ lại cô đã chọn một chiếc áo kỳ cục mà không biết rằng vị đạo diễn đang tìm kiếm một người vào vai Catwoman (Miêu Nữ) cho siêu phẩm The Dark Knight Rises .

