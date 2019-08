Dàn nhân vật mới toanh cực thú vị và độc đáo trong Angry bird 2

Sau thành công của phần đầu tiên năm 2016, hãng phim Sony Pictures tiếp tục tung ra phần 2 của Angry Birds mang tên Angry Birds 2 (Phim Angry Birds 2).

Lần này, anh chàng chim câu có Red (Jason Sudeikis) bước vào một nhiệm vụ mới: Không chỉ tiếp tục làm anh hùng, tiếp tục bảo vệ an nguy của Đảo Chim, mà còn phải tìm ra những điều ẩn giấu sâu kín trong chính bản thân mình.

Sự trở lại của thương hiệu Angry Birds đình đám

Angry Birds (Những chú chim giận dữ) ra mắt khán giả lần đầu vào 10/12/2009. Chỉ trong một thời gian ngắn, trò chơi di động có thao tác đơn giản này đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của người hâm mộ.

Nhận thấy tiềm năng vô hạn của thương hiệu này, năm 2016, hãng phim Sony Pictures đã cho ra mắt Angry birds movie, bộ phim hoạt hình với đồ họa 3D vô cùng bắt mắt. Không nằm ngoài dự đoán, phim thành công rực rỡ với doanh thu hơn 312 triệu đô, gấp hơn 3 lần kinh phí bỏ ra 73 triệu.

Phần phim đầu tiên lấy bối cảnh tại Đảo Chim, một hòn đảo đặc biệt là nơi sinh sống của các loài chim sặc sỡ và không biết bay chung sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Chỉ trừ Red – chú chim đỏ mồ côi với cặp lông mày rậm rạp và kì dị, sinh ra đã là tâm điểm của mọi trò chọc ghẹo.

Red lúc nào cũng có thể nổi giận, đá thúng đụng nia bất kể cây cối hay đồng loại. Câu chuyện của phần 1 chính là hành trình của Red, từ một người bị gắn mác lập dị, cáu kỉnh, không mấy ai ưa, trở thành người hùng, cùng những người bạn của mình cứu lấy hòn đảo thân thương và được tất cả mọi người quý mến.

Trong phần phim thứ 2 này, Red vẫn phải cứu lấy Đảo Chim yêu quý, tuy nhiên không đơn thuần là để được ca tụng nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử, Red phải hợp tác với vua lợn Leonard của Đảo Heo để chống lại một kẻ thù chung. Và cũng là lần đầu tiên, Red phải tự bộc lộ bản thân, để người ta yêu cậu nhiều hơn, không chỉ vì cậu là một anh hùng, mà còn vì cậu có.

Red, cậu chim đỏ trong hành trình trở thành người được yêu quý nhât Đảo Chim.

Dàn diễn viên lồng tiếng “nóng bỏng tay”

Trở lại sau 3 năm, Sony đã rất chịu chơi khi không chỉ mời “nữ hoàng sexy” Kesha hát nhạc phim, mà còn quy tụ được cả một dàn cast vô cùng đình đám. Angry Birds 2 được đạo diễn bởi Thurop Van Orman, viết kịch bản bởi Peter Ackerman, Ey Podell và Jonathon E. Stewart.

Dàn lồng tiếng gồm rất nhiều những tên tuổi đình đám.

Ngoài những tên tuổi lồng tiếng mà chúng ta đã nhẵn mặt như Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, phim còn sẵn sàng mời thêm cả những cái tên “khủng” của thể loại phim hài như Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians, The Farewell) , Sterling K. Brown (This Is Us), Peter Dinklage (Game Of Thrones) và cả rapper nổi tiếng Nicki Minaj cho một vai cameo cực thú vị.

Dàn nhân vật, kết hợp cả cũ và mới toanh cũng được nâng lên một tầm cao mới, mang lại cho khán giả những khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương và tràng cười vỡ bụng, thổi bay cơn nóng hè./.