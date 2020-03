Dàn sao phim “High School Musical” bây giờ ra sao sau 14 năm?

Sau bộ phim, Zac Efron và Vanessa Hudgens đã có khoảng thời gian hẹn hò, được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí. Tuy nhiên, năm 2010, cả hai chia tay. Rũ bỏ hình tượng nam sinh, Zac Efron ngày càng lột xác với hình ảnh một chàng trai trưởng thành, quyến rũ. Nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim như "That Awkward Moment", "Neighbors", "Dirty Grandpa", "Mike and Dave Need Wedding Dates", "Baywatch". Tháng 12/2017, Zac đóng vai chính trong "The Greatest Showman" cùng với Zendaya và Hugh Jackman. Nam diễn viên cũng lồng tiếng cho nhân vật Gary trong loạt phim hoạt hình "Human Discoveries". Efron có một kênh YouTube , anh thường đăng tải các video luyện tập thể thao và du lịch.

Ngoài đời, Vanessa Hudgens thành công cả ở 2 vai trò là ca sĩ và diễn viên. Hudgens đã phát hành hai album (một vào năm 2006 và một vào năm 2008). Năm 2012, cô đóng vai chính trong "Journey 2: The Mysterious Island" với Dwayne Johnson và "Spring Breakers" cùng Selena Gomez. Sau đó, cô tiếp tục tham gia vào các dự án phim "Dog Days", "Second Act", đóng vai chính trong bộ phim kinh dị "Polar" của Netflix... cùng nhiều dự án khác. Nữ diễn viên từng hẹn hò với nam diễn viên Austin Butler trong 9 năm, nhưng cuộc tình này cũng kết thúc hồi tháng 1/2020.

Trước "HSM", Tisdale đã là ngôi sao của Disney Channel với vai Maddie trong "The Life Life of Zack and Cody". Cô tiếp tục đóng vai cô gái bán kẹo của khách sạn Tipton cho đến khi chương trình kết thúc vào năm 2008. Sau đó, Ashley tham gia lồng tiếng cho nhân vật Candace trong "Phineas and Ferb". Cô cũng thành công ở lĩnh vực ca hát, thành lập thương hiệu làm đẹp Illuminate Cosmetics vào năm 2016. Ashley đã kết hôn với nhạc sĩ Christopher French vào năm 2014.

Sau "HSM", Grabeel tiếp tục tham gia lồng tiếng cho các chương trình truyền hình nổi tiếng. Khán giả có thể nhận ra giọng nói của nam diễn viên trong các chương trình như "Elena of Avalor" và "Family Guy". Ngoài ra, anh đóng vai Toby Kennish trong loạt phim truyền hình "Switched at Birth" và tham gia cuộc thi "Chopped" của Food Network năm 2014. Hiện tại, anh đã gác lại sự nghiệp diễn xuất, Grabeel trở thành một phần của ban nhạc rock dân gian có tên Midnight Holler.

Sau thành công của "HSM", Bleu tiếp tục trở thành một ngôi sao sân khấu. Nam diễn viên từng giành ngôi á quân của "Dancing With the Stars" phần 17, từng phát hành 2 album ca nhạc. Năm 2016, Bleu kết hôn với nữ diễn viên Sasha Clements.

