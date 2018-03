“Đấu trường ảo” - Siêu phẩm 175 triệu USD của Steven Spielberg

Được nhào nặn bởi “ông hoàng phim viễn tưởng” Steven Spielberg, "Ready Player One: Đấu trường ảo" là một trong những siêu phẩm không thể bỏ lỡ trong năm 2018. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Ernerst Cline, lấy bối cảnh thế giới tương lai ở năm 2044-2045, khi cả nhân loại đang đắm chìm trong một trò chơi mang tên OASIS.

Steven Spielberg sẽ đưa bạn vào chuyến phiêu lưu kỳ vĩ mới với Ready Player One.

"Ready Player One: Đấu trường ảo" là cuộc hành trình của chàng trai trẻ Wade Owen Watts (Tye Sheridan thủ vai) đi truy tìm những Trứng Phục Sinh (easter egg) được cất giấu trong trò chơi OASIS do James Donovan Halliday (Mark Rylance đóng) sáng chế. Theo luật chơi, người chơi nào tìm được Trứng Phục Sinh sẽ được thừa kế khoản tiền trị giá tỷ đô USD. Bộ phim có sự quy tụ của dàn diễn viên Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T. J. Miller, Mark Rylance, …

Mặc dù chuyện phim xảy ra ở thế giới tương lai, với những cỗ máy hiện đại và hàng loạt thiết bị tối tân mà con người ắt hẳn chưa thấy bao giờ, nhưng Steven Spielberg chia sẻ rằng, đó cũng là lúc để nhìn lại quá khứ. Điều này được thể hiện rõ nét trong những suy tư của nam chính Wade Watts khi anh nằm mơ màng và nghĩ rằng: “Tôi sinh ra vào năm 2025. Nhưng tôi ước gì mình lớn lên ở những năm 1980 với Halliday và nhiều người nữa, những người hùng của tôi.”

Không chỉ vậy, Steven Spielberg còn “gài gắm” một rổ “trứng phục sinh” với những chi tiết lấy ý tưởng từ các bộ phim kinh điển, trò chơi nổi tiếng hay cả phần nhạc nền đều là những hit “đình đám” một thời 80, 90.

Nếu ở tiểu thuyết, các anh hùng sẽ chiến đấu với nhân vật của khổng lồ của Nhật Bản - Ultraman, thì với phiên bản điện ảnh, Steven Spielberg lại có lựa chọn thay thế là robot Iron Giant. Đặc biệt, nam diễn viên Vin Diesel vẫn sẽ là người lồng tiếng cho nhân vật huyền thoại này.

Spielberg từng chia sẻ với tạp chí EW ông sẽ hạn chế lồng ghép các tác phẩm cũ của mình trong Ready Player One, nhưng có lẽ biểu tượng cỗ máy thời gian DeLorean ở bộ phim “Back to the Future” (1985) do ông sản xuất là ngoại lệ. DeLorean sẽ đồng hành cùng nam chính trong đường đua ảo ở Manhanttan với màn drift “khét lẹt” tại Central Park.

Cuộc đua gay cấn với dàn “xế hộp” huyền thoại được xem là một trong những thử thách cam go nhất trong OASIS. Ngay tại vạch xuất phát là những “quái xế” nổi tiếng như Batmobile phiên bản 1966, siêu xe Mach 5 đến từ “Speed Racer”, xe tải của nhóm “The A Team”, siêu xe Plymouth Fury ở “Christine” hay chiếc Ford Falcon mà Mel Gibson từng lái trong “Mad Max” (1979).

Ngay khi Wade Watts bước vào bữa tiệc đêm, anh sẽ chạm mặt ngay với những “villains” của làng vũ trụ DC, là nữ hoàng tội phạm Harley Quinn và xạ thủ khét tiếng Deadshot.

Bên cạnh đó, fan cũng dễ dàng nhận ra những tượng đài kinh điển của điện ảnh thế giới như “The Lord of the Ring”, vua khỉ trong “King Kong” và bầy khủng long trong “Jurassic Park”, và cả những hình tượng nổi tiếng của cộng đồng game như: nữ khảo cổ xinh đẹp Lara Croft trong “Tomb Raider”, hai con rồng đến từ loạt game đối kháng “Mortal Kombat”, ba chú ếch Zitz, Pimple và Rash ở trò chơi điện tử băng “Battletoads”,…

Ngoài ra, Ready Player One còn “cho bạn một vé về tuổi thơ” với nhiều ca khúc mang màu sắc của thập niên 80, 90 như: Pure Imagination của Gene Wilder, Jump của Van Halen hay World In My Eyes của Depeche Mode./.