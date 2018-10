Để nhân vật Cảnh chết bi thảm, đạo diễn “Quỳnh búp bê” lên tiếng

Tối 8/10, tập 15 "Quỳnh búp bê" lên sóng với những tình tiết được đẩy đến mức độ cao trào. Cảnh (Doãn Quốc Đam) đưa Quỳnh (Phương Oanh) thoát khỏi sào huyệt của lão Cấn (NSƯT Nguyễn Hải).

Tuy nhiên trong lúc đưa con của Quỳnh đến điểm hẹn, Cảnh đã bị tay chân của Vũ "mặt sắt" (Minh Tiệp) trả thù rồi đẩy vào xe lửa hại chết. Khi nghe tin Cảnh và con trai tử nạn, Quỳnh trở nên điên loạn. Cha con lão Cấn hả hê vì đã triệt hạ được Cảnh đồng thời lên kế hoạch trả đũa Vũ. Tuy nhiên kế hoạch mua ma tuý để đổ vấy cho Vũ của cha con lão Cấn đã bị công an bắt quả tang. Đế chế Thiên Thai sụp đổ.

Trong lúc hoảng loạn quay về Thiên Thai để tìm con trai, Quỳnh bất ngờ gặp My Sói. Chính My Sói đã công khai thừa nhận là người đứng đằng sau những bi kịch xảy đến với Quỳnh. Đau khổ vì mất con trai, Quỳnh như nổi điên lao vào đạp ngã và dùng đá đập vào đầu My Sói để trả thù...

Nụ hôn của Quỳnh và Cảnh.

Sau khi tập 15 lên sóng, nhiều khán giả bàng hoàng vì Cảnh chết. Trên fanpage của bộ phịm, nhiều khán giả đã chia sẻ rằng họ khóc hết nước mắt khi thương Cảnh và Quỳnh. Nhiều người đòi đốt nhà đạo diễn, nhiều người phân tích Cảnh chưa thể chết và chưa hết vai. Bởi việc một tay giang hồ cộm cán như Cảnh dễ dàng bị hạ gục rồi chết mất xác khiến nhiều khán giả nghi vấn. Nhiều người cho rằng Cảnh và con trai Quỳnh chưa chết, số phận của cậu bé còn bỏ ngỏ...

Doãn Quốc Đam chào "tạm biệt" trên trang cá nhân.

Minh Tiệp, diễn viên đóng vai trùm Vũ "mặt sắt" "kể khổ" khi nhận quá nhiều tin nhắn, bình luận "nặng lời". Anh thanh minh: "Trong giang hồ xử nhầm là bình thường mà. Vũ vẫn hiểu lầm là Cảnh giết vợ con Vũ nên mới cho đàn em xử". Minh Tiệp còn hài hước: "Mà Cảnh chưa chết hẳn đâu. Sáng nay còn ăn 2 bát phở đấy. Yên tâm nhé bà con".

NSƯT Mai Hồng Phong, đạo diễn "Quỳnh búp bê" cho biết anh đã lường trước được phản ứng của khán giả. "Tôi không buồn, không giận trước những lời đe doạ, quá khích của khán giả đâu mà cho rằng đó là may mắn của đoàn làm phim. Những tình tiết trong tập 15, khi đẩy số phận của các nhân vật lên cao trào, tôi cho rằng nó phản ánh chân thực cuộc sống. Bởi sẽ có nhiều lúc chúng ta không thể hiểu nổi tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy. Phải cùng cực đau thương người ta mới nhận ra giá trị nào đó. Những người không muốn tin Cảnh chết cho thấy họ luôn muốn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và hướng thiện.

Đạo diễn, NSƯT Mai Hồng Phong.

Trả lời câu hỏi về số phận của Cảnh và con trai Quỳnh, đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết "Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hiện tại tôi không thể tiết lộ điều gì nhưng khán giả sẽ không phải thất vọng với "Quỳnh búp bê" đâu. Mọi người hãy cứ chờ đợi và biết đâu phép màu sẽ xảy ra?"./.

