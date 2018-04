Demi Lovato, Avril Lavigne góp giọng trong phim “Hoàng tử hào hoa“

Không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện Hoàng tử mới lạ so với những tác phẩm khác trước đây, Charming (Hoàng tử hào hoa) còn khiến người xem tò mò và thích thú bởi sự tham gia “diễn xuất” lần đầu tiên của cả 3 nàng công chúa nổi tiếng gắn liền với cuộc sống tuổi thơ: Công chúa Bạch Tuyết, Công chúa Lọ lem và Công chúa ngủ trong rừng.

Không những thế, sự góp giọng của dàn diễn viên - ca sĩ nổi tiếng thế giới cho các nhân vật chính trong phim cũng là yếu tố giúp bộ phim thêm phần thú vị và đáng xem.

Sự xuất hiện cùng lúc của cả 3 nàng Công chúa trong cùng một bộ phim.

Dàn ca sĩ nổi tiếng góp giọng trong "Hoàng tử hào hoa".

Giọng hát “Let It Go” Demi Lovato lồng tiếng cho Lenore

Demi Lovato là một trong những ca sĩ – diễn viên xuất sắc trưởng thành từ lò đào tạo Disney. Năm 2008, cô trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khi góp mặt trong Camp Rock – bộ phim có lượt người xem cao thứ 3 của Disney – cùng anh em nhà Jonas.

Sau thời gian khó khăn trong tình cảm và cuộc sống, nữ ca sĩ trở lại một cách mạnh mẽ với ca khúc Skyscraper hay ca khúc nổi tiếng Let It Go trong Frozen. Không những thế cô còn đảm nhận vị trí giám khảo của X Factor.

Nữ chính Lenore trong Hoàng tử hào hoa hứa hẹn là vai diễn ấn tượng của Demi Lovato khi cô được đóng cặp với bạn trai ngoài đời thực Wilmer Valderrama.

“Công chúa nhạc Rock” Avril Lavigne góp giọng trong sáng cho nàng Bạch Tuyết

Trong Hoàng tử hào hoa, nữ ca sĩ Avril Lavigne sẽ hóa thân thành nàng công chúa Bạch Tuyết. Cô là một trong những nghệ sĩ đa tài khi vừa có thể sáng tác, hát lẫn đóng phim từ năm 15 tuổi. Sau nhiều năm, Avril sở hữu hàng chục giải thưởng âm nhạc danh giá cùng nhiều bài hit như Girlfriend, What the Hell, When You’re Gone...

Avril Lavigne sẽ hóa thân thành nàng công chúa Bạch Tuyết.

Trong Hoàng tử hào hoa, Avril Lavigne hóa thân thành nàng công chúa bạch tuyết mỏng manh, luôn dè dặt và đề phòng với mọi người xung quanh kể từ cái chết do mụ phù thủy độc ác gây ra. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ hóa thân thành công chúa hiền dịu, mong manh dễ vỡ, khác với cá tính bên ngoài của một ca sĩ nhạc rock mạnh mẽ.

Nàng ca sĩ của series “ High School Musical” Ashley Tisdale lồng tiếng cho Lọ lem

Xuất thân từ Disney, Ashley Tisdale gắn liền với vai nữ phản diện Sharpay Evans trong loạt phim High School Musical và Maddie Fitzpatrick trong The Suit Life on Deck. Cô nàng cũng chính là người lồng tiếng cho nhân vật Candace – người chị cả luôn tìm cách phá đám hai đứa em thần đồng – trong loạt phim Phineas and Ferb.

Ngoài ra, Ashley còn là một ca sĩ tài năng với nhiều bản hit ấn tượng. Ở loạt series High School Musical, Ashley Tisdale xuất thần với vai diễn đanh đá tiểu thư thì với vai diễn lần này, cô sẽ hóa thân thành Lọ Lem với chất giọng đanh đá.

Ashley Tisdale hóa thân thành Lọ Lem với chất giọng đanh đá.

Ca sĩ người Hong Kong G.E.M. tham gia góp giọng cho Công chúa ngủ trong rừng

G.E.M. là nữ ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong. Suốt 10 năm hoạt động, cô đã cho ra mắt 2 album, 25 đĩa đơn cùng hàng chục ca khúc đình đám. Nữ ca sĩ đã thực hiện hàng loạt tour diễn tại Hong Kong cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng như góp mặt trong danh sách 30 Under 30 của tạp chí Forbes. Vai diễn Công chúa ngủ trong rừng trong Hoàng tử hào hoa là lần chạm ngõ điện ảnh Hollywood đầu tiên của G.E.M. Cô nàng sẽ có dịp so giọng cùng các bạn diễn người Mỹ trong ca khúc chủ đề của phim.

Nữ ca sĩ Sia góp giọng Nhà tiên tri khổng lồ chột mắt của bộ tộc ăn thịt người

Sia là nghệ sĩ có sức sáng tạo và làm việc thuộc hàng khủng khiếp nhất khi đứng sau hàng loạt bản hit của các nữ ca sĩ hạng A. Không những thế, cô cũng là một ca sĩ với chất giọng khàn đầy nội lực. Với Hoàng tử hào hoa Sia sẽ hóa thân thành Nhà tiên tri khổng lồ - một nhân vật phản diện nhưng có cá tính cực kỳ thú vị và tạo hình hài hước.

Sia là nghệ sĩ có sức sáng tạo và làm việc thuộc hàng khủng khiếp.

Câu chuyện vô cùng dễ thương và éo le của chàng hoàng tử hào hoa cùng 3 nàng công chúa hứa hẹn sẽ mang tới những giây phút thư giãn vô cùng sảng khoái. Bên cạnh đó, dàn diễn viên lồng tiếng cực chất với loạt ca khúc ấn tượng trong phim cũng khiến người xem vô cùng phấn khích trong dịp lễ sắp tới./.

