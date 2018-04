Điểm danh 13 phim điện ảnh Việt tranh giải Cánh diều 2017

Giải Cánh diều 2017 có 13 phim điện ảnh tham gia tranh giải, trong số đó có một số phim remake – phim chuyển thể từ kịch bản nước ngoài tham dự nhưng không được xét chọn trao giải Cánh diều vàng, Cánh diều bạc và Bằng khen. Bù lại, những bộ phim Việt hóa này vẫn sẽ được ứng cử cho các hạng mục dành cho Đạo diễn, biên kịch, quay phim, họa sĩ, thiết kế âm thanh, nhạc sĩ, diễn viên nam - nữ chính, phụ. "Sắc đẹp ngàn cân" là bộ phim chuyển thể từ "200 pounds beauty" của Hàn Quốc với sự tham gia của Minh Hằng, Rocker Nguyễn.nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và đạo diễn James Ngô chọn lựa lối đi an toàn khi bộ phim giống hệt phiên bản gốc từ tình tiết cho tới lời thoại. "Em chưa 18" là một bộ phim điện ảnh "hốt bạc" của năm 2017 với doanh thu 175 tỷ đồng. Đây cũng là tác phẩm giành giải giành giải Bông sen vàng của hạng mục Phim truyện điện ảnh năm ngoái. “Em chưa 18” là câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn, "không giống ai" giữa cô nàng cá tính Linh Đan (Kaity Nguyễn) và tay chơi số 1 Sài Gòn - Hoàng (Kiều Minh Tuấn). Cả hai đã có mối tình chớp nhoáng và không hề có gì khác biệt với những cô gái trước đây, cho đến khi Hoàng phát hiện ra bạn gái mới của mình chưa đủ 18 tuổi. Từ đây, cả thế giới đào hoa của Hoàng bất ngờ thu nhỏ lại trong lưới tình của cô học trò xinh đẹp tinh quái. Trong "Bạn gái tôi là sếp", Miu Lê hóa thân thành một sếp nữ thông minh, hiếu thắng tên Oanh. Chuyên sa thải các cặp đôi lén lút yêu nhau trong công ty nhưng chính cô đang hẹn hò bí mật cùng cấp dưới của mình. Được ra mắt đúng dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, bộ phim tình cảm hài của đạo diễn Hàm Trần được khán giả đón nhận nhiệt tình. Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phim đã cán mốc 16 tỷ đồng doanh thu. "Giấc mơ Mỹ" do Davina Hồng Ngân đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Mai Thu Huyền, Kyo York, Bình Minh, Đinh Y Nhung, Mai Thu Trang, Trương Thế Vinh, bé A Pù. Đây là phim điện ảnh hiếm hoi của Việt Nam xây dựng câu chuyện quanh giới y khoa. Khai thác chủ đề mẹ chồng- nàng dâu qua cách thể hiện kịch tính mới lạ, "Mẹ chồng" là tác phẩm điện ảnh thu hút sự chú ý của khán giả dịp cuối năm 2017. Bộ phim của đạo diễn Lý Minh Thắng lấy bối cảnh ngôi làng Đại Điền giữa thế kỷ 20, xoay quanh cuộc sống nhiều đời của gia đình hội đồng Lịnh. Bà Hai Lịnh (Diễm My) khinh thường con dâu Ba Trân (Thanh Hằng) bởi không sinh được con nối dõi, sau đó cưới thêm cô Bảy Loan (Ngọc Quyên) cho con trai. Tuy nhiên, Ba Trân cuối cùng cũng sinh được con trai và dần nắm quyền lực trong gia đình. “Cô gái đến từ hôm qua” là bộ phim được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn. Phim kể về mối tình khờ khạo của cậu học trò Thư (Ngô Kiến Huy) với cô bạn cùng lớp Việt An (Miu Lê), cùng những ký ức của cậu về cô bạn nhỏ Tiểu Li (bé Hà Mi). Phim đã nhận được những phản hồi tích cực của giới chuyên môn và khán giả bởi kịch bản phim chuyển tải tốt tinh thần của nguyên tác, bối cảnh được chăm chút tỉ mỉ cùng nhạc phim ấn tượng. "Ở đây có nắng" khai thác đề tài gia đình không quá mới lạ dưới bàn tay của nhà biên kịch tài ba Việt Linh, bộ phim mang đến cho người xem một câu chuyện cảm động, nhân văn về sợi dây tình cảm gắn kết những thành viên trong một gia đình. "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" là phim đầu tay của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Dàn diễn viên gồm có Kim Xuân, Lê Bình, Dương Cường, Khắc Minh, Tấn Thi và Khánh Hiền. Tác phẩm đi theo mô-típ lấy nước mắt khán giả với câu chuyện về người mẹ chờ đứa con bỏ trốn suốt 30 năm vì bị nghi giết người. "Ngày mai Mai cưới" kể về câu chuyện của 4 người bạn thân chơi với nhau từ khi lọt lòng. Bộ phim dựa theo cốt truyện của series nổi tiếng “Get Married” ra mắt năm 2007 tại Indonesia, đạt 1,4 triệu người xem chỉ trong vòng 2 tháng. Phim xoay quanh câu chuyện về những con người trẻ tuổi, khao khát vươn ra thế giới để đạt đến ước mơ, hoài bão của bản thân mình. Bên cạnh đó, còn là sự trăn trở của họ đối với tình yêu, hôn nhân và tình bạn. "Đảo của dân ngụ cư" là phim điện ảnh đầu tiên do Hồng Ánh đảm nhận vai trò đạo diễn, thai nghén trong vòng 10 năm. Kịch bản phim được nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Đỗ Phước Tiến, do Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm và Nhan Phúc Vinh thủ vai chính. Đây là tác phẩm được chiếu tại LHP Cannes lần thứ 70 trong sự kiện "Vietnam Night". "Cô Ba Sài Gòn" là một bộ phim điện ảnh về đề tài thời trang mang yếu tố xuyên không kỳ ảo do Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hồng Vân, Diễm My, Diễm My 9X, Oanh Kiều và S.T. Phim tôn vinh áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Với kịch bản và lối dàn dựng đúng theo cấu trúc phim giải trí Hollywood, "Cô Ba Sài Gòn" ghi điểm và thu hút dù chọn một chủ đề hoài cổ. “Yêu đi, đừng sợ!” là bộ phim được làm lại từ “Spellbound” của Hàn Quốc. "Spellbound" là phim tình cảm lãng mạn, rùng rợn nổi tiếng của Hàn Quốc, phát hành năm 2011 với sự tham gia của Son Ye Jin và Lee Min Ki. Phiên bản Việt của bộ phim - “Yêu đi, đừng sợ!” là một ý tưởng phim độc đáo, kể về chuyện tình giữa một ảo thuật gia trẻ và một cô gái có khả năng nhìn thấy ma. Được chuyển thể từ vở kịch cùng tên trên sân khấu 5B Võ Văn Tần, "Dạ cổ hoài lang" là một trong những phim Việt gây chú ý nhất của năm 2017. Phim quay phần lớn ở nước ngoài, quy tụ các nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh, Chí Tài, Thanh Hoàng, Ngọc Hiệp cùng các gương mặt mới như Đình Hiếu, Will 365, Oanh Kiều. NSƯT Hoài Linh vào vai ông Tư Lành – người bán ruộng đất, nhà cửa để sang New York (Mỹ) sống cùng con trai và đứa cháu gái. Ở nơi đất khách, ông cùng Năm Triều (Chí Tài) - người bạn từ thuở niên thiếu - tìm về khung cảnh làng quê qua những dòng hồi tưởng.

