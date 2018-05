Điểm danh những bộ phim bom tấn sẽ “oanh tạc” mùa hè 2018

Gã lính đánh thuê lắm mồm, ưa bạo lực Deadpool sẽ tái xuất vào ngày 1/6. Trong "Deadpool 2", khán giả được gặp tên phản diện mới là Cable do Josh Brolin đảm nhận và X-Force, lực lượng hùng hậu sát cánh bên Deadpool. Phần hai với phong cách hài quen thuộc hứa hẹn những tình tiết ẩn ý đầy thú vị. "Ocean 8" là phiên bản nữ của loạt phim trộm cắp "Ocean’s Eleven" nổi tiếng. Nhân vật chính Debbie Ocean (Sandra Bullock) chiêu mộ bảy nữ thành viên khác để thực hiện phi vụ để đời tại sự kiện Met Gala với mục tiêu là chiếc vòng cổ trị giá 100 triệu USD. Ocean’s 8 quy tụ dàn sao nữ hoành tráng gồm Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna,... Với màn chào sân hoành tráng của "Avengers : Infinity War" sẽ là đòn bẩy cho "Ant-Man and the Wasp" vào tháng 6. Tiếp nối câu chuyện ở phần trước, Marvel tiếp tục trình làng thêm một siêu anh hùng mới - The Wasp (Chiến binh ong) với khả năng thu nhỏ đáng kinh ngạc. Vào vai Người Kiến Scott Lang là nam diễn viên quen thuộc Paul Rudd và Chiến binh ong do Evangeline Lilly thủ vai. Sau màn trình diễn xuất sắc, giành giải thưởng Quả cầu vàng 2018, Saoirse Ronan tái xuất với bộ phim "On Chesil Beach" chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác gia Ian McEwan. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính là Florence (Saoirse Ronan), Edward (Billy Howle) và câu chuyện xung đột của họ sau khi cưới nhau tại bãi biển gần thành phố Weymout. Với những khán giả yêu thích phim kinh dị thì đạo diễn của "The Conjuring" (2013), James Wan sẽ mang đến mộ vũ trụ phim kinh dị đầy hấp dẫn. Phần ngoại truyện của "The Conjuring 2" (2016) là "The Nun" sẽ sớm ra mắt vào mùa hè này. Phim lấy bối cảnh năm 1952 tại Romania, và giúp khán giả hiểu rõ hơn nguồn gốc của Valak (Bonnie Aarons) - ác ma mang hình dạng một bà xơ. Phải sau 13 năm, “gia đình siêu nhân” mới có cơ hội tái ngộ khán giả vào tháng 6 này. Lúc này, nhà Parr đang bận rộn chăm nuôi bé Jack-Jack, nhất là khi cậu sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ, nhưng lại chưa thể kiểm soát nó. Song, sự trỗi dậy của gã ác nhân mang biệt danh Underminer (John Ratzenberger) khiến gia đình siêu nhân cùng người bạn Frozone không thể ngồi yên. "Mamma Mia! Here we go again" được dự kiến khởi chiếu vào 20/07/2018. Người xem sẽ lại được một lần nữa chìm đắm trong những ca khúc bất tử của ban nhạc ABBA cũng như câu chuyện tình yêu lãng mạn của các nhân vật trong phim. Yếu tố hành động, mạo hiểm nghẹt thở với cốt truyện lắt léo, phần mới "Mission: Impossible - Fallout" chắc chắn gây chú ý hơn nữa với dàn diễn viên hấp dẫn ngoài Tom Cruise, Rebecca Ferguson còn là tài tử điển trai Henry Cavill (siêu nhân trong bom tấn Justice League) và diễn viên gạo cội Alec Baldwin...Mission: Impossible - Fallout (Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ) dự kiến khởi chiếu tại các rạp kể từ ngày 27-7. Nối tiếp thành công từ "Thế giới khủng long" (2015), hãng Universal tiếp tục thực hiện phần phim thứ hai. 4 năm sau công viên Thế giới Kỷ Jura trên đảo Isla Nublar bị bỏ hoang, và loài khủng long cứ thế sinh sống giữa chốn tự nhiên.Khác với tông màu tươi sáng của phần phim trước, "Fallen Kingdom" có bối cảnh u tối với nhiều cảnh kinh dị, hành động nghẹt thở. Phim sẽ ra mắt vào ngày 22/6 tới đây./.

