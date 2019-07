Điểm danh những bộ phim “sát thủ” gây chết người ngoài đời thật

Bộ phim "Two incidents - The Passion of the Christ" bị nhiều khán giả chỉ trích vì quá nhiều cảnh máu me, bạo lực. Trên thực tế, nó đã gây ra cái chết cho 2 người đàn ông. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào tháng 2 năm 2004, trong một buổi chiếu ở Wichita, Kansas, ông Peggy Scott, 56 tuổi bị một cơn đau tim nghiêm trọng sau khi xem cảnh bạo lực nhất của bộ phim. Mặc dù một y tá vô tình có mặt ở buổi chiều đã nỗ lực hết sức để cứu sống người này nhưng ông đã chết sau khi được đưa đến một bệnh viện gần đó. Một tháng sau, một mục sự người Brazil, 43 tuổi là Jose Geraldo Soares đã bất tỉnh sau khi xem bộ phim đẫm cảnh bạo lực này.