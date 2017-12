Điểm danh những “chiến mã” thượng hạng của hãng Universal năm 2018

Từ năm 2015 tới nay, thương hiệu "Fifty Shades" đã trở thành “con át chủ bài” của phòng vé toàn cầu mỗi khi dịp Lễ Tình Nhân về. Phần 3 với tên gọi "Fifty Shades Freed" được dự đoán cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó. Dự kiến khởi chiếu: 14/02/2018. "Lady Bird" là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên kiêm nhà biên kịch tài năng Greta Gerwig. Lấy cảm hứng từ câu chuyện thời niên thiếu của chính mình, "Lady Bird" xoay quanh cuộc đời của Christine McPherson, một nữ sinh với hơi hướng nổi loạn hiện đang theo học tại một trường trung học Công giáo. Dự kiến khởi chiếu: 23/02/2018. "Pacific Rim: Uprising" lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện đã diễn ra ở phần 1. Jake Pentecost – truyền nhân duy nhất của huyền thoại Stacker Pentecost đã thực hiện lời hứa với cha mình, gia nhập nhóm người điều khiển Jaeger gồm có Lambert và Amara chỉ mới 15 tuổi, cùng nhau xây dựng nên một chiến tuyến chống lại loài thủy quái tới từ đáy vực Thái Bình Dương Kaiju. Dự kiến khởi chiếu: 23/03/2018. Đến từ “ông hoàng của dòng phim kinh dị” Blumhouse,"Truth or Dare" được kỳ vọng sẽ nối dài cơn ác mộng trong tâm trí của khán giả như những gì mà Happy Death Day, Get Out, Split đã làm hồi năm 2017. Dự kiến khởi chiếu 18/05/2018 Một bộ phim khác của hãng Legendary cũng đã được đặt lịch để làm nổ tung phòng vé trong dịp đầu tháng 6 năm sau là "Jurassic World: Fallen Kingdom". Là phần tiếp theo của Jurassic World(2015), "Jurassic World: Fallen Kingdom" kể tiếp câu chuyện về việc xử lý hậu thảm họa của công viên khủng long tại Isla Nublar. Dự kiến khởi chiếu: 08/06/2018. Sau những vai diễn trong các bộ phim đình đám, gây tiếng vang với cả giới chuyên môn và khán giả toàn cầu như: Fast & Furious, San Andreas, ngôi sao cơ bắp triệu đô của Hollywood – Dwayne Johnson tiếp tục trở thành nhân vật sát thủ trong tác phẩm điện ảnh mới mang tên "Skyscraper". Dự kiến khởi chiếu: 13/07/2018. Trở lại sau đúng 10 năm, "Mamma Mia: Here We Go Again!" làm sống lại những giai điệu vui tươi và truyền cảm hứng của ban nhạc huyền thoại ABBA trên màn ảnh rộng. Chuyện phim của phần 2 sẽ đi sâu vào khám phá mối tình nồng cháy trong quá khứ của Donna và ba chàng lãng tử hào hoa Sam, Bill, Harry với Lily James trong vai Donna, Jeremy Irvine trong vai Sam, Josh Dylan trong vai Bill và Hugh Skinner trong vai Harry thời trẻ. Dự kiến khởi chiếu: 20/07/2018. Ngoài vai diễn Mr. Bean trứ danh đã quen thuộc với hàng triệu khán giả toàn cầu, danh hài Rowan Atkinson còn được biết đến với hình tượng chàng điệp viên MI7 "siêu ngố" Johnny English. Vốn dựa trên 1 series quảng cáo, Johnny English thực chất là “bản nhái” của James Bond, một điệp viên tự tin và thường xuyên có những chiến thắng ngoạn mục nhờ vào may mắn. Dự kiến khởi chiếu: 28/09/2018. Đến hẹn lại lên, vào tháng 10 hàng năm “ông hoàng” của đế chế phim kinh dị Blumhouse lại đều đặn cho ra mắt một bộ phim đỉnh cao trong dịp lễ ma quỷ. Tác phẩm đang được “ông lớn”với phần kịch bản độc, lạ cùng cách thể hiện mới mẻ, hứa hẹn sẽ mang lại một trận đại thắng doanh thu mới cho Blumhouse chính là "Halloween". Dự kiến khởi chiếu: 19/10/2018. "Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas" là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ cuốn truyện tranh thiếu nhi kinh điển của nhà văn Dr. Seuss xuất bản vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1956. Tác phẩm kể về lão Grinch, một sinh vật xấu xí, cô độc, luôn cáu bẳn và đặc biệt ghét Giáng sinh bởi cứ mỗi mùa lễ hội về, không khí sôi động và náo nhiệt của cư dân làng Whoville lại khiến Grinch càng cảm thấy thêm phần cô độc. Dự kiến khởi chiếu: 16/11/2018. "Mortal Engines" là dự án mới nhất của Peter Jackson và Fran Walsh, hai cái tên đã tạo nên huyền thoại The Lord of the Rings và The Hobbit. Tác phẩm là phần mở đầu của loạt phim khoa học viễn tưởng dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Philip Reeve, gồm 4 phần lần lượt là Mortal Engines, Predator’s Gold, Infernal Devices và A Darkling Plain. Dự kiến khởi chiếu: 14/12/2018./.

Từ năm 2015 tới nay, thương hiệu "Fifty Shades" đã trở thành “con át chủ bài” của phòng vé toàn cầu mỗi khi dịp Lễ Tình Nhân về. Phần 3 với tên gọi "Fifty Shades Freed" được dự đoán cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó. Dự kiến khởi chiếu: 14/02/2018. "Lady Bird" là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên kiêm nhà biên kịch tài năng Greta Gerwig. Lấy cảm hứng từ câu chuyện thời niên thiếu của chính mình, "Lady Bird" xoay quanh cuộc đời của Christine McPherson, một nữ sinh với hơi hướng nổi loạn hiện đang theo học tại một trường trung học Công giáo. Dự kiến khởi chiếu: 23/02/2018. "Pacific Rim: Uprising" lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện đã diễn ra ở phần 1. Jake Pentecost – truyền nhân duy nhất của huyền thoại Stacker Pentecost đã thực hiện lời hứa với cha mình, gia nhập nhóm người điều khiển Jaeger gồm có Lambert và Amara chỉ mới 15 tuổi, cùng nhau xây dựng nên một chiến tuyến chống lại loài thủy quái tới từ đáy vực Thái Bình Dương Kaiju. Dự kiến khởi chiếu: 23/03/2018. Đến từ “ông hoàng của dòng phim kinh dị” Blumhouse,"Truth or Dare" được kỳ vọng sẽ nối dài cơn ác mộng trong tâm trí của khán giả như những gì mà Happy Death Day, Get Out, Split đã làm hồi năm 2017. Dự kiến khởi chiếu 18/05/2018 Một bộ phim khác của hãng Legendary cũng đã được đặt lịch để làm nổ tung phòng vé trong dịp đầu tháng 6 năm sau là "Jurassic World: Fallen Kingdom". Là phần tiếp theo của Jurassic World(2015), "Jurassic World: Fallen Kingdom" kể tiếp câu chuyện về việc xử lý hậu thảm họa của công viên khủng long tại Isla Nublar. Dự kiến khởi chiếu: 08/06/2018. Sau những vai diễn trong các bộ phim đình đám, gây tiếng vang với cả giới chuyên môn và khán giả toàn cầu như: Fast & Furious, San Andreas, ngôi sao cơ bắp triệu đô của Hollywood – Dwayne Johnson tiếp tục trở thành nhân vật sát thủ trong tác phẩm điện ảnh mới mang tên "Skyscraper". Dự kiến khởi chiếu: 13/07/2018. Trở lại sau đúng 10 năm, "Mamma Mia: Here We Go Again!" làm sống lại những giai điệu vui tươi và truyền cảm hứng của ban nhạc huyền thoại ABBA trên màn ảnh rộng. Chuyện phim của phần 2 sẽ đi sâu vào khám phá mối tình nồng cháy trong quá khứ của Donna và ba chàng lãng tử hào hoa Sam, Bill, Harry với Lily James trong vai Donna, Jeremy Irvine trong vai Sam, Josh Dylan trong vai Bill và Hugh Skinner trong vai Harry thời trẻ. Dự kiến khởi chiếu: 20/07/2018. Ngoài vai diễn Mr. Bean trứ danh đã quen thuộc với hàng triệu khán giả toàn cầu, danh hài Rowan Atkinson còn được biết đến với hình tượng chàng điệp viên MI7 "siêu ngố" Johnny English. Vốn dựa trên 1 series quảng cáo, Johnny English thực chất là “bản nhái” của James Bond, một điệp viên tự tin và thường xuyên có những chiến thắng ngoạn mục nhờ vào may mắn. Dự kiến khởi chiếu: 28/09/2018. Đến hẹn lại lên, vào tháng 10 hàng năm “ông hoàng” của đế chế phim kinh dị Blumhouse lại đều đặn cho ra mắt một bộ phim đỉnh cao trong dịp lễ ma quỷ. Tác phẩm đang được “ông lớn”với phần kịch bản độc, lạ cùng cách thể hiện mới mẻ, hứa hẹn sẽ mang lại một trận đại thắng doanh thu mới cho Blumhouse chính là "Halloween". Dự kiến khởi chiếu: 19/10/2018. "Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas" là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ cuốn truyện tranh thiếu nhi kinh điển của nhà văn Dr. Seuss xuất bản vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1956. Tác phẩm kể về lão Grinch, một sinh vật xấu xí, cô độc, luôn cáu bẳn và đặc biệt ghét Giáng sinh bởi cứ mỗi mùa lễ hội về, không khí sôi động và náo nhiệt của cư dân làng Whoville lại khiến Grinch càng cảm thấy thêm phần cô độc. Dự kiến khởi chiếu: 16/11/2018. "Mortal Engines" là dự án mới nhất của Peter Jackson và Fran Walsh, hai cái tên đã tạo nên huyền thoại The Lord of the Rings và The Hobbit. Tác phẩm là phần mở đầu của loạt phim khoa học viễn tưởng dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Philip Reeve, gồm 4 phần lần lượt là Mortal Engines, Predator’s Gold, Infernal Devices và A Darkling Plain. Dự kiến khởi chiếu: 14/12/2018./.