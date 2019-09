Điểm danh những mối thâm tình của con người và động vật trên màn ảnh

Mối quan hệ gắn kết giữa con người và thú nuôi đã xuất hiện nhiều và đa dạng trên phim xuyên suốt chiều dài lịch sử điện ảnh. Sự yêu thương của con người với loài vật không chỉ được thể hiện với những chú chó mà còn ở nhiều loài vật khác nhau. Chúng không chỉ đơn thuần là những con vật được nuôi trong nhà mà còn những sinh vật có cảm xúc, linh hồn, tạo ra một thế giới quan đẹp đẽ, hoàn thiện hơn cho con người. Sắp tới đây bộ phim The art of Racing in the Rain (Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo) khởi chiếu tại Việt Nam, hãy cùng điểm lại những bộ phim chứa đựng những mối thâm tình của con người và vật nuôi trên màn ảnh rộng.

Free Willy ( Giải phóng Willy) - 1993

Free Willy (Giải phóng Willy) đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển về tình cảm gắn kết giữa con người và động vật, đặc biệt là trẻ em trên toàn cầu. Bộ phim là câu chuyện cảm động về cuộc giải cứu chú cá voi Willy của cậu bé Jesse và các bạn để đưa WIlly về với môi trường tự nhiên.

Cậu bé Jesse 12 tuổi bị bắt phải dọn dẹp công viên do một lần phá phách. Từ đó cậu gặp cá voi Willy và trở thành những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, Jesse đã phát hiện ra âm mưu của chủ rạp xiếc khi muốn khử Willy để lấy số tiền bảo hiểm lên tới 1 triệu USD. Cậu bé can đảm đã cùng với bố mẹ và các bạn của mình giải thoát cho chú cá heo tội nghiệp. Bộ phim còn truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tới một thế hệ thiếu nhi toàn cầu về bảo vệ động vật hoang dã.

Charlotte’s Web (Chú heo chạy trốn) - 2006

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn E.B White, Charlotte’s Web lại là câu chuyện về một chú lợn có tên Wilbur. Dù rất đáng yêu và lanh lợi nhưng chú vẫn không tránh khỏi số phận khi chuẩn bị trở thành một bữa ăn cho con người.

Để giúp chú lợn dễ thương thoát khỏi tay tử thần, cô bé Fem cùng chú nhện Charlotte đã trở thành những người bạn thân thiết và giúp cậu trốn thoát. Bộ phim không chỉ là hành trình chạy trốn của chú heo Wilbur mà còn là một bài học về tình bạn, sự hy sinh, niềm hy vọng khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt hơn đó là sự gắn kết giữa con người và mọi loài vật.

Marley and me (Marley và tôi) - 2008

Marley and Me (Marley và tôi) là một bộ phim hài, cảm động về chú chó Marley được gia đình John Grogan và Jennifer nhận nuôi. Marley rất nghịch ngợm và gây không ít những rắc rối cho cặp vợ chồng trẻ.

Dù rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra xuyên suốt 13 năm Marley gắn bó với John và Jennifer. Nhưng chính những điều đó đã khiến cho cặp đôi gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Chú chó dễ thương cũng là nhân vật ở bên cạnh John và Jennifer những lúc thăng trầm nhất của cuộc đời, từ khi còn là một đôi mới cưới, cho tới khi cả hai có người con đầu lòng, đến khi chứng kiến ba người con của họ lớn lên.

Bộ phim không chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước về chú chó tên Marley mà còn đề cao sự hiến dâng và trung thành giữa động vật và con người.

Hachi: A Dog’s Tale (Chú chó trung thành: Hachi) - 2009

Một trong những bộ phim cảm động bậc nhất về thú nuôi phải kể tới Hachi: A Dog’s Tale. Phim dựa trên câu chuyện có thật về chú cho Hachiko của Nhật - biểu tượng trung thành đến tận hơi thở cuối cùng với chủ. Trải qua 90 phút của bộ phim, khán giả sẽ không khỏi rơi nước mắt về câu chuyện cảm động của chú chó Hachi đợi chờ người chủ của mình suốt 10 năm trời trước khi mất.

Hachi được gửi sang Mỹ nhưng không may bị lạc và được giáo sư Parker (Richard Gere) nhận nuôi. Hachi hàng ngày tiễn giáo sư đi làm và đón ông về. Không may vào giáo sư Parker đột ngột qua đời do cơn tai biến mạch máu não và mãi mãi không bao giờ trở về.

Sau đám tang, Hachi vẫn đều đặn chờ Parker ở ga tàu điện mỗi tối. Dù được họ hàng nhận nuôi nhưng chú chó vẫn lẻn ra ngoài và chờ đợi giáo sư trở về. Sau gần 10 năm trờ đợi, Hachi đã ra đi trong một con hẻm gần nhà. Lòng trung thành đến hơi thở cuối cùng của Hachi đã khiến mọi khán giả phải thổn thức bật khóc.

War Horse (Chiến mã) - 2011

Được chuyển thế từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Micahael Mopurgo, War Horse (Chiến mã) lại là câu chuyện về cậu thanh niên người Anh Albert và chú ngựa của cậu.

Bộ phim lấy bối cảnh ở miền Tây nước Anh vào thế chiến thứ I. Albert Narracott (Jeremy Irvine) được cha của mình mua về chú ngựa tên Joey. Bất chấp sự phản đối kịch liệt từ người mẹ, cậu vẫn dũng cảm nuôi Joey và khiến chú ngựa trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình.

Chiến tranh nổ ra, Albert phải vào quân ngũ và bố cậu phải bán Joey cho các kỵ binh để phục vụ cuộc chiến với giá 30 bảng. Dưới bàn tay tài ba của đạo diễn Steven Spielberg, bộ phim đã mang lại những phút giây chân thực về chiến tranh khốc liệt, sự mất mát, hy sinh, đau khổ mà con người lẫn những sinh vật sống phải trải qua trong chiến tranh. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng chú ngựa Joey cũng được đoàn tụ với được người chủ của mình.

Đặc biệt hơn, phim còn đề cao được tình cảm giữa những chú mã đáo mạnh mẽ, tình nghĩa luôn sát cánh bên những người lính trong suốt những cuộc chiến đẫm máu.

The Art of Racing in the Rain (Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo) - 2019

“Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo” (The Art of Racing in the Rain) là câu chuyện về chú chó đáng yêu, ưa đùa Enzo. Phim là góc nhìn của Enzo với thế giới và sự kết nối với nguời chủ đáng kính. Enzo cùng Denny đồng hành, trải qua những hào quang tới lúc bi kịch nhất trong sự nghiệp đua xe. Trong hành trình trưởng thành của mình, mỗi ngày tỉnh giấc là một cuộc phưu lưu mới với Enzo. Cậu được biết nhiều hơn về thế giới loài người, về đua xe và không thể thiếu đi tình yêu. Kết hợp bộ môn đua xe cùng cuộc đời của một chú cún có lẽ không phải là điều dễ bắt gặp trong các bộ phim. Dù vậy, tác phẩm cũng sẽ hứa hẹn chạm tới trái tim của những người xem khó tính nhất. Khi đó là hành trình chứa đầy những xúc cảm của tình yêu, của sự tan vỡ hay cả những phút giây lạc lõng trong cuộc đời.

Sự kết nối giữa con người và thú nuôi trong phim đã được nâng lên một bậc khi gắn bó hơn, đầy yêu thương và thử thách hơn.

The Art of Racing in the Rain (Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo) dự kiến khởi chiếu vào ngày 13/09/2019./.