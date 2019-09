Điểm danh những nữ sát thủ quyến rũ nhất màn ảnh bạc

Với nội dung mới mẻ xoay quanh Lucy (Scarlett Johansson) – một nữ sinh trẻ du học ở Đài Loan bị bắt cóc bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn đứng đầu là Jang (Choi Min Sik). Trước thế lực đen tối, Lucy tưởng chừng như phải chấp nhận số phận và nghe theo lời chúng thì bất ngờ tình thế xoay chuyển. Gói bột màu xanh có tên là CPH4 mà bọn tội phạm nhét vào người Lucy vô tình bị vỡ và ngấm dần vào cơ thể khiến công xuất của bộ não tăng lên không ngừng, nó biến cô thành một siêu chiến binh với những năng lực phi thường.

Bóng hồng Scarlett Johansson đã thể hiện xuất sắc sự lạnh lùng, kiêu ngạo của một mỹ nhân có năng lực kỳ bí.

Từ đó, Lucy thoát khỏi sự giam giữ của bọn Mafia, cô sử dụng bộ não của mình để truy tìm kẻ chủ mưu và tìm tới sự giúp đỡ của giáo sư Samuel Norman (Morgan Freeman) – người từng nhiều năm nghiên cứu về năng lực đặc biệt của não bộ con người. Phim có cốt truyện đơn giản nhưng không kém phần lôi cuốn, "Lucy" còn khẳng định sức hấp dẫn không thể chối từ của cô nàng Scarlett Johansson.

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh "The Coldest City, Atomic Blonde" là tác phẩm hành động – gián điệp đưa khán giả quay về thời kỳ cuối của cuộc Chiến tranh Lạnh trước khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Lorraine Broughton (Charlize Theron) – nữ điệp viên xinh đẹp được Cục Tình Báo Anh Quốc MI6 cử đến Tây Đức để tìm kiếm một chiếc đồng hồ cổ bị thất lạc. Đó không phải là món đồ tầm thường mà chứa đựng cả một danh sách các mật vụ đang hoạt động tại Đông Đức và Liên Xô.

Tạo hình quyến rũ của Charlize Theron trong "Atomic Blonde".

Không may thay khi MI6 không phải là tổ chức duy nhất tham gia vào cuộc tìm kiếm. Điều này khiến Lorraine Broughton phải đối mặt với những mật vụ đến từ Mỹ, Pháp và một lực lượng tai mắt đông đảo khắp nơi của Cục An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB). Với phong cách chiến đấu khác biệt cùng vẻ ngoài cuốn hút, quyến rũ, Lorraine đã trở thành một trong những “nữ chiến binh” nguy hiểm nhất. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn David Leitch với sự tham gia của các diễn viên tài năng: Charlie Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman,…

Dựa vào cuốn tiểu thuyết của một cựu điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương CIA - Jason Matthews. "Red Sparrow" là bộ phim trinh thám kể về Dominika Egorova (Jenifer Lawrence), cô gái trẻ xinh đẹp người Nga được chọn huấn luyện để trở thành một “chim sẻ” của Tổng cục An ninh Nga. Cô phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng khắc nghiệt, học cách sử dụng cơ thể làm “vũ khí” để quyến rũ, thao túng và giết chết mục tiêu.

Jennifer Lawrence là một trong những nữ diễn viên trẻ thành công nhất hiện nay, từng đoạt tất cả các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất bao gồm Oscar, Quả Cầu Vàng và BAFTA.

Trong một phi vụ truy tìm kẻ phản bội trong chính phủ, Egorova đã gặp gỡ mục tiêu đầu tiên của mình là điệp viên CIA Nathaniel Nash (Joel Edgerton). Kể từ đây, hai con người trẻ tuổi này rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn giữa sự lôi cuốn, lừa dối và đe dọa đến từ sự nghiệp của họ cũng như lòng trung thành và an ninh của cả hai quốc gia. Phim được thực hiện bởi đạo diễn tên tuổi Francis Lawrence, nổi tiếng với series "Hunger Games" (2014), "I Am Legend" (2007), "Constantine" (2005),…

Sắp tới, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những pha hành động hấp dẫn của “chị đại” Anna. Vốn là một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng không may trở thành vợ của một gã đàn ông vũ phu. Biến cố đưa đẩy Anna (Sasha Luss) gặp gỡ Alexander Tchenkov rồi gia nhập Ủy ban An ninh Quốc gia Nga KGB và trở thành một sát thủ dưới vỏ bọc người mẫu để đổi lấy cuộc sống tự do sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bằng tất cả sự thông minh, trí khôn ngoan và tài năng của mình Anna đã đấu tranh để tìm kiếm sự tự do.

"Sát thủ Anna" sẽ chính thức được khởi chiếu vào ngày 20/9.

Sở hữu nhan sắc vạn người mê cùng thần thái ngút trời và kĩ năng chiến đấu ấn tượng, Anna trở thành một trong những sát thủ “đáng gờm” nhất thế giới, chưa có mục tiêu nào “trượt” khỏi tầm nhắm của cô. Bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn tài năng Luc Besson – người đã từng thành công vang dội với các tác phẩm: "Léon: The Professional" (1994), "Lucy" (2014), "Valerian and the City of a Thousand Planets" (2017),…Với sự góp mặt của các diễn viên trẻ sáng giá: Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy,…"Sát thủ Anna" hứa hẹn sẽ là tác phẩm gây bùng nổ mang về nhiều thành tích nổi bật cũng như đáp ứng được kì vọng và sự mong chờ của khán giả./.