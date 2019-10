Điểm danh những thành phố đẹp tráng lệ trong phim “Gemini man“

"Đàn ông Song Tử" (tựa gốc: Gemini Man) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lý An sau ba năm kể từ phim “Billy Lynn’s Long Halftime Walk”. Đây cũng là lần đầu tiên Lý An hợp tác với tài tử Will Smith.

Trong "Đàn ông Song Tử", Will Smith thủ vai Henry Brogan, một sát thủ đại tài nay bỗng nhiên bị một người lạ bí ẩn truy đuổi và ám sát. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi anh phát hiện ra rằng kẻ thù ấy là… chính mình – một kẻ nhân bản vô tính trẻ hơn 25 tuổi. Từ đây, Henry phát hiện ra âm mưu đen tối và thế lực kì bí đứng sau câu chuyện này.

Không chỉ có nội dung hấp dẫn, trong vòng gần hai tiếng, đạo diễn “Ngọa Hổ Tàng Long” cùng tài tử Will Smith còn đưa khán giả “du lịch” từ châu Âu sang tới Bắc Mỹ và Nam Mỹ với những điểm đến mà ai cũng mơ ước được một lần đặt chân tới trong đời.

Budapest (Hungary)

Trước "Đàn ông Song Tử", Budapest vốn đã được coi là một thành phố “phim trường” lớn nhất của châu Âu cho các tác phẩm hành động. Những bộ phim đình đám nhất được quay tại đây có thể kể đến như “Blade Runner 2049”, “Mission Impossible: Ghost Protocol”, “World War Z”, “Inferno”, “A Good Day to Die Hard”, “Underworld”. Bom tấn “Black Widow” ra mắt năm sau cũng sẽ lấy Budapest là bối cảnh chính.

Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer của Đàn ông Song Tử chia sẻ: “Budapest là một thành phố rất cổ xưa. Széchenyi Bath là điểm du lịch nổi bật nhất ở Budapest, cùng với lâu đài Vajdahunyad”.

Bên cạnh các công trình kiến trúc nổi bật, thành phố bên dòng sông Danube còn nổi tiếng với các suối nước khoáng lớn nhất thế giới nên Széchenyi Bath không thể thiếu trong các bối cảnh tại đây. Lâu đài Vajdahunyad thì sẽ là nơi mà Will Smith chiến đấu với bản sao của chính mình.

Savannah (Georgia, Mỹ)

Nếu như Budapest là bối cảnh hợp với phim hành động thì Savannah lại là địa điểm hoàn hảo cho các bộ phim tình cảm tâm lý hoặc phim có yếu tố lịch sử. Những bộ phim đình đám nhất từng được quay tại đây là “Forrest Gump” (1994), “Now and Then” (1995), “Forces of Nature” (1999), “The Last Song” (2010) hay gần đây nhất chính là bom tấn siêu anh hùng “Ant-Man and the Wasp” (2018).

Nữ diễn viên Mary Elizabeth Winstead chia sẻ: “Savannah là một thị trấn miền Nam xưa gần sông nước và rất đẹp. Thật đặc biệt khi được quay nó đúng với thực tế, sử dụng vẻ đẹp và văn hóa của nó”.

Cartagena (Colombia)





Cartagena – phố cổ đẹp nhất của đất nước Colombia ở Nam Mỹ, nằm bên bờ biển Caribbean. Những góc phố, quảng trường, nhà thờ cổ vẫn còn bảo tồn nguyên sơ nét kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, gợi nhớ thời thương cảng hoàng kim của Nam Mỹ từ thế kỷ 16. Cartagena còn được biết đến như một báu vật còn lưu giữ nhiều bí ẩn của vùng biển Caribbean huyền thoại.

Will Smith cho biết: “Tôi nghĩ với diện mạo và cảm xúc mà Cartegena tạo ra, nó sẽ là một khung cảnh đẹp mắt và phần hành động trở nên không đáng nữa”.

Với vẻ đẹp mang tính lịch sử của Nam Mỹ, Cartegena cũng là bối cảnh cho rất nhiều phim nổi tiếng, trong đó có phim điện ảnh “The Next Three Days” của tài tử Russell Crowe và “Narcos” - phim truyền hình ăn khách về ông trùm ma túy khét tiếng một thời Pablo Escobar./.