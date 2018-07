Điểm lại ba mối tình đáng nhớ của Donna trong “Mamma Mia! Yêu lần nữa“

Trở lại sau 10 năm vắng bóng, phần hai của bộ phim ca vũ nhạc ăn khách Mamma Mia! (2008) đã được ra mắt với tên gọi Mamma Mia! Yêu lần nữa (Tựa gốc: Mamma Mia! Here we go again).

Thay vì kể câu chuyện tiếp theo, phần hai của loạt phim lại dành phần lớn thời gian để hồi tưởng quá khứ của nữ chính Donna. Bộ phim quay về thời điểm đáng nhớ vào năm 1979, sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, Donna Sheridan (Lily James) xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết đã quyết định sẽ dấn thân vào những hành trình phiêu lưu kỳ thú khắp Châu Âu.

Trên bước đường khám phá và trải nghiệm của tuổi trẻ, Donna đã gặp được 3 người bạn vô cùng thú vị: nhà thám hiểm cùng chất nghệ sỹ bay bổng Harry (Skinner), chàng trai với nụ cười ấm áp Bill (Dylan) và anh chàng kiến trúc sư với vẻ ngoài lãng tử mà cô đã ngay lập tức phải lòng Sam (Irvine).

“Tình yêu sét đánh” với anh chàng nghệ sĩ Harry

Bước chân ra khỏi mái trường thân yêu, cô nàng Donna phóng khoáng, tràn đầy nhiệt huyết và muốn khám phá mọi thứ: “Thế giới thì rộng lớn và em muốn ghi dấu những kỷ niệm”. Chập chững trên đường đời, Donna bắt gặp tiếng sét ái tình với chàng trai Harry.

Harry và mối tình ngắn ngủi, thoáng qua với Donna.

Qua một cuộc nói chuyện thân mật, từ những lời “thủ thỉ”, Donna nhanh chóng rơi vào lưới tình với chàng trai có tâm hồn bay bổng lãng mạn. Tuy vậy, cuộc tình kết thúc cũng nhanh như khi mới bắt đầu.

Sau đêm ở cùng với Harry, Donna nhận ra rằng mối tình ấy chưa đủ sâu sắc để níu bước chân cô đi khám phá thế giới bên ngoài. Bỏ lại Harry, Donna bước đi đến bến cảng để tới với chân trời mới.

Giây phút Harry chạy đến bến cảng tìm Donna cũng chính là thời khắc cô cùng chiếc thuyền đang tiến dần xa khơi, để lại cho người xem bao khắc khoải về mối tình đầu của cô gái trẻ, nhiều cảm xúc nhưng không thể bền lâu.

Tình yêu nhẹ nhàng với anh chàng lãng tử phong trần Bill

Rời xa Harry, Donna gặp Bill trong bối cảnh khi bị lỡ chuyến tàu đi ra hòn đảo xinh đẹp. Tự nhận là một tay đua thuyền, với cử chỉ nhã nhặn, phóng khoáng và tính tình hài hước, Bill đã cùng cô gái trẻ khám phá đại dương trên chiếc thuyền buồm đầy gió.

Bill dẫn lối Donna khám phá đại dương đầy lý thú.

Trong khoảng thời gian bên nhau, Bill đã bày tỏ tình ý, muốn chiếm lấy trái tim Donna bằng những lời hát ngọt ngào, bằng những cử chỉ âu yếm. Không chỉ có vậy, khi Donna một mình trên hòn đảo xa lạ, anh cũng đã tìm gặp cô để san sẻ nỗi buồn, giúp cô vượt qua khó khăn.

Vậy nhưng đối với Donna, anh chàng dường như chỉ là một người anh trai, một người bạn tâm tình. Tình cảm giữa họ vẫn chưa đủ lớn để được gọi là tình yêu nam nữ.

Tình yêu lâu dài, sâu đậm và bỏng cháy với anh chàng trí thức Sam

Lạc bước trên hòn đảo Kalokairi, Donna và Sam gặp nhau trong một ngày mưa bão. Donna tình cờ gặp Sam để cùng giải cứu chú ngựa đang trên bờ vực nguy hiểm.

Tình yêu động vật của Sam khiến Donna động lòng. Sam là một chàng trai “đẹp trai nhất thế giới”, tri thức và giàu tình yêu thương. Và đỉnh điểm khi họ ngồi trong quán rượu, khi ánh mắt trao nhau và Donna cất cao giọng hát, cặp đôi đã phải lòng nhau.

Chính tình yêu đã khiến Donna quyết định sẽ lựa chọn hòn đảo Kalokairi đầy nắng và gió của Hy Lạp làm quê hương mới của mình. Cô hài lòng với công việc của một ca sĩ biểu diễn tại quán rượu địa phương và sống trong một ngôi nhà gỗ xiêu vẹo.

Cặp đôi quyết định sẽ gắn bó với nhau lâu dài cho đến một ngày kia, khi Donna phát hiện ra một bí mật mà Sam luôn giấu kín: Sam đã đính hôn với một người phụ nữ khác. Trái tim Donna khi này dường như vỡ vụn bởi vô vàn những cảm xúc của yêu và hận. Và cũng đúng lúc đó, cô gái trẻ tội nghiệp nhận ra mình đã trót mang thai./.