Diễm My 9x xinh đẹp, điệu đà với váy đỏ khi thăm thú Ba Lan

Nữ diễn viên xinh đẹp Diễm My 9X vừa có chuyến đi công tác và tranh thủ kết hợp du lịch tại Ba Lan hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Diễm My 9x đã có cơ hội gặp gỡ giao lưu với một số đạo diễn và nhà sản xuất lớn tại nước bạn.

Vốn là một người yêu thời trang, trong chuyến đi, Diễm My đã diện khá nhiều trang phục khác nhau.

