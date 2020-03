Doanh thu phòng vé toàn cầu giảm thê thảm vì dịch Covid-19

Phần lớn các hoạt động giải trí ở Mỹ tuần qua về cơ bản đã tạm dừng. Các công viên chủ đề đóng cửa, sân khấu Broadway không sáng đèn, lịch phát hành phim bị hoãn, hủy. Hầu hết các bộ phim và chương trình truyền hình ở Hollywood đều ngừng sản xuất khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng khắp nước Mỹ.

Doanh thu bán vé tuần qua ở Bắc Mỹ chạm mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ khi trong 3 ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật chỉ đạt 55,3 triệu USD. Con số này gần với mức doanh thu thấp nhất tính từ thời điểm năm 2000 là 54,5 triệu USD trong 3 ngày từ 15-17/9/2000. Dù khi đó, 3 bộ phim “The Watcher” của Keanu Reeves, “Bait” của Jamie Foxx và “Bring It On” cùng ra rạp.

Duy nhất bộ phim “Onward” của Disney thu về hơn 10 triệu USD.

So với tuần trước, doanh thu tuần này giảm 45% và chỉ có duy nhất bộ phim “Onward” của Disney thu về hơn 10 triệu USD. Các bộ phim còn lại như “Bloodshot”, “I Still Believe”… đều dưới 10 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ sẽ giảm mạnh vào cuối tuần này vì các rạp chiếu phim lớn ở Mỹ đã cắt 50% suất chiếu. Việc giảm số lượng vé bán ra ở mỗi rạp chiếu phim ở Mỹ là hành động tuân thủ các khuyến nghị của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC), đó là dừng các cuộc tụ họp trên 50 người trong khoảng 8 tuần tới. Căn cứ theo khuyến nghị này, tất cả các chương trình và sự kiện ở Mỹ sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại cho tới ngày 15/5. Các nhà hát cũng tạo khoảng cách giữa các hàng ghế để tránh tối đa khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2.

Nhiều bộ phim Hollywood bị hoãn chiếu.

Nhìn chung doanh thu phòng vé Bắc Mỹ sụt giảm là sự kết hợp của việc khán giả ở nhà thay vì đến rạp, cộng với việc số vé bán ra bị giới hạn. Paul Dergarabedian, một nhà phân tích truyền thông cao cấp của Comscore (công ty đo lường và phân tích truyền thông của Mỹ) cho biết: “Dịch Covid-19 tác động xấu đến nhiều ngành công nghiệp, trong đó có điện ảnh. Các rạp chiếu phim, trong bối cảnh giảm công suất hoạt động và dịch bệnh không ngừng lây lan đã phải trải qua một cuối tuần khó khăn”.

Mặc dù hầu hết các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ vẫn mở một cách hạn chế, thì tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và nhiều khu vực khác có số lượng người mắc Covid-19 tăng cao, hoạt động phim ảnh gần như tê liệt. Các rạp chiếu phim buộc phải đóng cửa trong nhiều tuần. Việc đóng cửa rạp chiếu phim hàng loạt đã dẫn đến doanh thu phòng vé toàn cầu giảm tới hàng tỷ USD.

Trước những lo ngại về dịch Covid-19, các rạp chiếu phim ở Mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tăng cường đảm bảo vệ sinh. Việc khử trùng ghế ngồi, tựa tay, giá đỡ cốc, cùng tất cả các bề mặt mà cơ thể người có thể tiếp xúc được thực hiện thường xuyên hơn.

“Black Widow” của Marvel đều đã bị hủy lịch chiếu do ảnh hưởng của Covid-19.

Giới quan sát quốc tế đều có chung nhận định rằng, rất khó đoán định doanh thu phòng vé toàn cầu sẽ diễn biến theo xu hướng nào khi một loạt phim đình đám của Mỹ dự kiến ra rạp trong vòng 2 tháng tới như “Mulan” của Disney, “A Quiet Place Part II” của Paramount, “Fast 9” của Universal, “No Time to Die” của MGM và mới đây nhất là “Black Widow” của Marvel đều đã bị hủy lịch chiếu do ảnh hưởng của Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi các rạp chiếu phim vẫn “sáng đèn”, thì cũng không có nhiều phim để khán giả lựa chọn.

Dù vậy, rất nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về khả năng hồi phục nhanh chóng của các nhà sản xuất phim. Jim Orr, Chủ tịch phụ trách phân phối vé trong nước của hãng Universal nhận định: “Hiện chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua và lượng bán vé trong nước sẽ gia tăng như trước đây. Chỉ là không ai biết là vào lúc nào”./.