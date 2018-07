Đón chờ gì ở bữa tiệc âm nhạc “Mamma Mia!: Yêu lần nữa“?

Ra mắt năm 2008, bộ phim "Mamma Mia!" dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên của Catherine Johnson đã trở thành một trong những dấu ấn sáng nhất của thể loại phim nhạc kịch với doanh thu toàn cầu hơn 600 triệu USD với nhiều đề cử danh giá. Nếu phần một của bộ phim tập trung vào chặng đường tìm kiếm người cha thì nhân vật trọng tâm của phần hai là người mẹ. Bằng cách trở về quá khứ của Donna, đạo diễn kiêm biên kịch Ol Parker sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện tình biến động đã dẫn đến sự ra đời của cô bé Sophie. Bao trùm phần này vẫn là những ngày nắng tràn trên vùng đảo Địa Trung Hải, nơi Sophie tìm về khi biết mình mang thai. Cô gái trẻ đang hoang mang, không biết phải đối diện ra sao với vai trò mới. Lúc này, hai người bạn thân của mẹ cô (Christine Baranski và Julie Walters) quyết định kể lại việc Donna đã từng kiên cường làm mẹ đơn thân thế nào. Phần hai của bộ phim đã tạo được hiệu ứng truyền thông khi có sự trở lại của nữ diễn viên giải Oscar Meryl Streep. Và dàn diễn viên gạo cội, nổi tiếng “kén chọn” kịch bản như Pierce Brosman, Colin Firth, Stellan Skarsgård. Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đầy tài năng. Với khuôn miệng rộng tươi tắn và chất giọng khàn ấm, Lily James được đánh giá là lựa chọn xác đáng để trở thành phiên bản trẻ của Meryl. Thủ vai Sam Carmichael thời trẻ là tài tử đến từ xứ sở sương mù Jeremy Irvine. Nam diễn viên sinh năm 1990 này được biết đến như một gương mặt trẻ đang được nhiều đạo diễn tài danh chú ý. Sự xuất hiện của Ruby Sheridan (do Cher thủ vai) đã mang đến một bất ngờ cho phần hai của bộ phim. Cher được ví là “của hiếm” của làng điện ảnh thế giới khi rẽ lối thành công từ âm nhạc sang điện ảnh. Bởi vậy, sự góp mặt của Cher như một bảo chứng cho thành công của bộ phim "Mama Mia!Yêu lần nữa" Bộ phim còn "chiêu đãi" khán giả bằng hình ảnh mãn nhãn của những bộ trang phục của thập niên 70s gây sốt một thời. Trong màn trình diễn của nhóm Dynamos – ca khúc Mamma Mia! tại quán rượu ở Hy Lạp, nhà thiết kế nổi tiếng Michele Clapton đã chọn cho các cô gái quần jeans với áo denim và đi bốt theo kiểu dáng của thời kỳ đầu những năm 70. Nhà thiết kế phục trang của phim Michael Clapton chia sẻ: "Những xu hướng thịnh hành ở giai đoạn những năm 70 hiện cũng đang rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, tuy rằng cũng đã có những cải tiến và đột phá. Các đường nét, hoạ tiết hay phụ kiện có thể được chế tác thủ công, vải vóc cũng có nhiều màu sắc hơn và kiểu dáng thời thượng hơn.” Bên cạnh đó, khán giả cũng được đón chờ những khung cảnh phim lãng mạn, nên thơ của vùng biển xanh như ngọc, hòa cũng những giai điệu của cuối thập niên 70 – đầu thập niên 80 mang đến hương sắc cổ điển cho chuyện tình trong cuộc đời hai thế hệ phụ nữ. Nếu phần một của bộ phim được quay tại đảo Skopelos thuộc Hy Lạp thì sang đến phần hai, đạo diễn Ol Parker đã lựa chọn hòn đảo tình yêu đầy nắng gió Vis ở Croatia để thực hiện. Với bờ cát trắng mịn trải dài cùng nước biển xanh trong vắt của hòn đảo Vis, bộ phim "Mamma Mia! : Yêu lần nữa" như đưa khán giả đến với thiên đường nghỉ dưỡng. Nam diễn viên Colin Firth đã hoàn toàn phải lòng hòn đảo xinh đẹp này: “Vis là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng có dịp đặt chân tới. Tất cả mọi thứ, từ lòng nhiệt tình hiếu khách của người dân địa phương, từ thức ăn, khí hậu cho tới cảnh quan thiên nhiên của Vis đã khiến chúng tôi thật buồn khi phải nói lời chào tạm biệt. Giá mà tôi có thể sống trọn vẹn cuộc đời của mình ở đây!” Hai thành viên trong ban nhạc ABBA huyền thoại Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus đảm nhiệm vai trò cố vấn âm nhạc kiêm nhà sản xuất của bộ phim Soundtrack của phim bao gồm những ca khúc kinh điển của ABBA được hoà âm phối khí theo một phong cách hoàn toàn mới. Những ca khúc hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên thành công cho bộ phim ca nhạc huyền thoại này như những bài hát gắn liền với tên tuổi của nhóm như Waterloo và Dancing Queen cho tới những bài hát cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào như When I Kissed the Teacher, I’ve Been Waiting for You hay My Love My Life

Ra mắt năm 2008, bộ phim "Mamma Mia!" dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên của Catherine Johnson đã trở thành một trong những dấu ấn sáng nhất của thể loại phim nhạc kịch với doanh thu toàn cầu hơn 600 triệu USD với nhiều đề cử danh giá.

Nếu phần một của bộ phim tập trung vào chặng đường tìm kiếm người cha thì nhân vật trọng tâm của phần hai là người mẹ. Bằng cách trở về quá khứ của Donna, đạo diễn kiêm biên kịch Ol Parker sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện tình biến động đã dẫn đến sự ra đời của cô bé Sophie. Bao trùm phần này vẫn là những ngày nắng tràn trên vùng đảo Địa Trung Hải, nơi Sophie tìm về khi biết mình mang thai. Cô gái trẻ đang hoang mang, không biết phải đối diện ra sao với vai trò mới. Lúc này, hai người bạn thân của mẹ cô (Christine Baranski và Julie Walters) quyết định kể lại việc Donna đã từng kiên cường làm mẹ đơn thân thế nào.

Phần hai của bộ phim đã tạo được hiệu ứng truyền thông khi có sự trở lại của nữ diễn viên giải Oscar Meryl Streep. Và dàn diễn viên gạo cội, nổi tiếng “kén chọn” kịch bản như Pierce Brosman, Colin Firth, Stellan Skarsgård.

Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đầy tài năng. Với khuôn miệng rộng tươi tắn và chất giọng khàn ấm, Lily James được đánh giá là lựa chọn xác đáng để trở thành phiên bản trẻ của Meryl. Thủ vai Sam Carmichael thời trẻ là tài tử đến từ xứ sở sương mù Jeremy Irvine. Nam diễn viên sinh năm 1990 này được biết đến như một gương mặt trẻ đang được nhiều đạo diễn tài danh chú ý. Sự xuất hiện của Ruby Sheridan (do Cher thủ vai) đã mang đến một bất ngờ cho phần hai của bộ phim. Cher được ví là “của hiếm” của làng điện ảnh thế giới khi rẽ lối thành công từ âm nhạc sang điện ảnh. Bởi vậy, sự góp mặt của Cher như một bảo chứng cho thành công của bộ phim "Mama Mia!Yêu lần nữa"

Bộ phim còn "chiêu đãi" khán giả bằng hình ảnh mãn nhãn của những bộ trang phục của thập niên 70s gây sốt một thời. Trong màn trình diễn của nhóm Dynamos – ca khúc Mamma Mia! tại quán rượu ở Hy Lạp, nhà thiết kế nổi tiếng Michele Clapton đã chọn cho các cô gái quần jeans với áo denim và đi bốt theo kiểu dáng của thời kỳ đầu những năm 70.

Nhà thiết kế phục trang của phim Michael Clapton chia sẻ: "Những xu hướng thịnh hành ở giai đoạn những năm 70 hiện cũng đang rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, tuy rằng cũng đã có những cải tiến và đột phá. Các đường nét, hoạ tiết hay phụ kiện có thể được chế tác thủ công, vải vóc cũng có nhiều màu sắc hơn và kiểu dáng thời thượng hơn.”

Bên cạnh đó, khán giả cũng được đón chờ những khung cảnh phim lãng mạn, nên thơ của vùng biển xanh như ngọc, hòa cũng những giai điệu của cuối thập niên 70 – đầu thập niên 80 mang đến hương sắc cổ điển cho chuyện tình trong cuộc đời hai thế hệ phụ nữ.

Nếu phần một của bộ phim được quay tại đảo Skopelos thuộc Hy Lạp thì sang đến phần hai, đạo diễn Ol Parker đã lựa chọn hòn đảo tình yêu đầy nắng gió Vis ở Croatia để thực hiện. Với bờ cát trắng mịn trải dài cùng nước biển xanh trong vắt của hòn đảo Vis, bộ phim "Mamma Mia! : Yêu lần nữa" như đưa khán giả đến với thiên đường nghỉ dưỡng.

Nam diễn viên Colin Firth đã hoàn toàn phải lòng hòn đảo xinh đẹp này: “Vis là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng có dịp đặt chân tới. Tất cả mọi thứ, từ lòng nhiệt tình hiếu khách của người dân địa phương, từ thức ăn, khí hậu cho tới cảnh quan thiên nhiên của Vis đã khiến chúng tôi thật buồn khi phải nói lời chào tạm biệt. Giá mà tôi có thể sống trọn vẹn cuộc đời của mình ở đây!” Hai thành viên trong ban nhạc ABBA huyền thoại Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus đảm nhiệm vai trò cố vấn âm nhạc kiêm nhà sản xuất của bộ phim Soundtrack của phim bao gồm những ca khúc kinh điển của ABBA được hoà âm phối khí theo một phong cách hoàn toàn mới.

Những ca khúc hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên thành công cho bộ phim ca nhạc huyền thoại này như những bài hát gắn liền với tên tuổi của nhóm như Waterloo và Dancing Queen cho tới những bài hát cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào như When I Kissed the Teacher, I’ve Been Waiting for You hay My Love My Life