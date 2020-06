Eyes on me: Chân thực, xúc động về một IZ*ONE khán giả chưa từng biết

IZ*ONE không còn là cái tên xa lạ với khán giả và người hâm mộ khi ngày càng chứng minh mình là một đối thủ “đáng gờm” trên đường đua các bảng xếp hạng âm nhạc, lễ trao giải danh giá,…

Nhóm nhạc nữ thần tượng xứ sở kim chi này một lần nữa khẳng định vị trí với tour diễn vòng quanh Châu Á, đạt thành tích “cháy vé” trong tất cả các buổi biểu diễn. Và là nhóm nhạc nữ đầu tiên tại Hàn Quốc đưa concert lên màn ảnh rộng chỉ sau đàn anh là BTS.



Bộ phim "Eyes on me: The movie" (tựa Việt: IZ*ONE: Ngước nhìn tôi) là một món quà mà nhóm muốn gửi tặng đến các khán giả, người hâm mộ - những người đã và đang dõi theo từng bước đi của nhóm. Phim còn hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một bộ phim âm nhạc không thể bỏ lỡ.

Sân khấu hoành tráng

Là concert đầu tiên nên vì thế mà hai công ty chủ quản Off The Record Entertainment và Swing Entertainment đã không ngần ngại và chi mạnh cho việc thiết kế, dàn dựng sân khấu cho “gà cưng”. Tất cả đạo cụ đều được đầu tư kỹ lưỡng, sử dụng hệ thống âm thanh – ánh sáng tân tiến bậc nhất là những yếu tố làm nên một không gian vô cùng hoành tráng, khiến các fan phải “choáng ngợp”. Đặc biệt, với kỹ xảo quay bằng công nghệ ScreenX, cung cấp tầm nhìn rộng đến 270 độ càng khiến sân khấu trở nên lộng lẫy và hứa hẹn mang đến cho khán giả những thước phim vô cùng mãn nhãn.

Trang phục đa dạng

Không chỉ được đầu tư về sân khấu, IZ*ONE còn được chau chuốt bởi những bộ trang phục lung linh và lấp lánh. Mỗi bộ quần áo là một màu sắc, mang theo nét đặc trưng riêng khiến cho mỗi lần xuất hiện của 12 cô gái là một lần khiến các khán giả trầm trồ.

Thần thái trình diễn và những bài “hit” được mang lên sân khấu

Góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của buổi diễn phải kể đến âm nhạc. Tất cả những bài hát đình đám nhất trong sự nghiệp ca hát của 12 cô gái như "We Together", "Rollin’ Rollin’", "La Vie En Rose", "Violet",…đều được các cô nàng trình diễn. Với giọng hát ngọt ngào, những màn vũ đạo đỉnh cao kết hợp cùng thần thái ấn tượng, IZ*ONE đã làm nên một bầu không khí vô cùng sôi động, dưới sự reo hò và cỗ vũ của hàng nghìn người hâm mộ.

Những khoảnh khắc thật chân thật, xúc động và một IZ*ONE mà khán giả chưa từng biết

Đến với bộ phim "IZ*ONE: Eyes on me", khán giả không chỉ có cơ hội được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu của 12 cô nàng xinh đẹp này mà còn là dịp để khán giả hiểu hơn về nhóm. Hình ảnh giản dị đời thường ngây ngô và vui vẻ cho đến quá trình tập luyện khó khăn, chịu nhiều đau đớn về cả thể chất lẫn tinh thần để có được vinh quang. Bên cạnh bầu không khí náo nhiệt là những giây phút xúc động, các cô nàng đã trải lòng mình và hạnh phúc vỡ òa khi chứng kiến những tình cảm mà khán giả, người hâm mộ dành cho nhóm.

"IZ*ONE: Eyes on me" sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời với tất cả những gì mà IZ*ONE đã tạo ra trong concert. Đối với các bạn đã may mắn được tham gia concert của nhóm thì đây sẽ là kỷ niệm để chúng ta cùng nhìn lại những giây phút tuyệt vời ngày hôm ấy. Với những bạn chưa có dịp được tham gia concert thì bộ phim là cơ hội có một không hai để hòa vào bầu không khí sôi nổi cùng thần tượng.

"IZ*ONE: Eyes on me" khởi chiếu tại rạp từ ngày 26/6./.