“Gái già lắm chiêu 2” ẵm trọn giải thưởng quan trọng tại Ngôi sao xanh

Ngày 27/12 vừa qua đã diễn ra lễ trao giải Ngôi sao xanh. Theo đó, bộ phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 2" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito gây bất ngờ khi ôm trọn các giải thưởng quan trọng nhất.

"Gái già lắm chiêu 2" kể về câu chuyện của một nữ MC truyền hình xinh đẹp, sang chảnh do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Cô rơi vào lưới tình của chàng nhân viên đồng nghiệp nhỏ hơn mình một con giáp do Lê Xuân Tiền đóng. Chuyện tình yêu mang màu sắc hài hước, hiện đại xoay quanh cuộc sống phụ nữ thành thị, sang chảnh đã tạo được sự khác biệt về nội dung giữa một thị trường điện ảnh đang nhiều thể loại và chủ đề như hiện nay.

Tại giải thưởng Ngôi sao Xanh, phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 2" đã được đề cử vào top 3 ở 8 hạng mục và đã được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng nhất. Đó là: Giải phim điện ảnh hay nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải đạo diễn xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn) , Giải quay phim xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn).

Ngoài các giải quan trọng, "Gái già lắm chiêu 2" còn được vinh danh ở giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn) với vai diễn Nicky của Nam diễn viên Hứa Minh Đạt.

"Gái già lắm chiêu 2" là tác phẩm điện ảnh thứ 3 của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, phim đã ra mắt vào mùa Noel 2018 nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn đồng thời mang lại chiến thắng phòng vé trong thời điểm cuối năm nhiều phim bom tấn ngoại cùng ra rạp.

Ngay sau thành công với "Gái già lắm chiêu 2", bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã không ngừng nghỉ khi tiếp tục cho ra mắt "Gái già lắm chiêu 3" vào đầu năm 2020 sắp tới với chủ đề Mẹ chồng siêu giàu – Nàng dâu siêu chảnh.

Với kinh phí lên tới 20 tỷ đồng, "Gái già lắm chiêu 3" được ghi hình tại TP Huế, TP Hồ Chí Minh, quy tụ một dàn diễn viên thực lực trong điện ảnh như: Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Jun Vũ, Lê Xuân Tiền… Phim dự kiến công chiếu vào 7/2/2020 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Ngôi Sao Xanh là sự kiện thường niên được tổ chức với mục đích tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm, đồng thời sáng lập ra một sự kiện thường niên có uy tín bậc nhất trong số các giải thưởng về điện ảnh và truyền hình ở Việt Nam hiện nay./.