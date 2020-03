Gu Seung Jun-Seo Dan “Hạ cánh nơi anh” bất ngờ tái hợp trong phim mới

Mới đây, nam diễn viên Kim Jung Hyun đã xác nhận sẽ góp mặt trong bộ phim mới của cô nàng Seo Dan, Seo Ji Hye mang tên "Shall we eat dinner together?" với vai trò khách mời đặc biệt.

"Thánh lừa đảo" Kim Jung Hyun xác nhận sẽ tái hợp cô nàng Seo Dan trong phim mới.

Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun đã nên duyên trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh" (Crash landing on you) gây sốt đầu năm nay với vai diễn "chị đại Triều Tiên" Seo Dan và "thánh lừa đảo" Gu Seung Jun. Tuy nhiên cặp đôi đã không có kết thúc có hậu khi Gu Seung Jun hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi cả Seung Jun lẫn Seo Dan đều đáng thương và xứng đáng được hạnh phúc, bởi họ từng chịu đựng sự thiếu thốn về mặt tình cảm.

Vì thế thông tin về cặp đôi này sẽ tái hợp khiến khán giả thích thú và dành nhiều sự quan tâm đến bộ phim của đài MBC. Người hâm mộ tò mò không biết Kim Jung Hyun sẽ có vai trò gì trong phim.

"Shall we eat dinner together?" là tác phẩm điện ảnh đánh dấu lần đầu tiên thử sức với vai chính của Seo Ji Hye. Bộ phim kể về hai người trưởng thành thờ ơ với tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Thông qua việc ăn tối cùng nhau, cuối cùng cặp đôi cũng sống lại được những cảm xúc đã mất.

Seo Ji Hye sẽ nên duyên cùng tình cũ "Lưu Diệc Phi".

Trong phim Seo Ji Hye sẽ đảm nhận vai Woo Do Hee - nữ giám đốc sản xuất của kênh 2N BOX. Từng trải qua hai lần đổ vỡ trong tình yêu, Do Hee không còn tin vào chuyện hẹn hò nam nữ. Cô quyết định dồn mọi tâm huyết cho công việc.

Sánh đôi cùng cô trong phim này là nam tài tử "Trái tim mùa thu" Song Seung Hoon. Anh vào vai bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm Kim Hae Kyung, người phân tích mọi người bằng cách xem họ ăn và ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân của mình thông qua thực phẩm và bữa ăn.

Mỹ nam Song Seung Hun.

Woo Do Hee và Kim Hae Kyung có điểm chung là đều mang trong mình trái tim tổn thương vì những đổ vỡ trong quá khứ. Hai người tình cờ gặp gỡ khi cùng dùng bữa tối một mình tại một nhà hàng. Sau đó, họ trở thành bạn bè và cùng nhau ăn tối mỗi tuần.

Lâu dần, tình bạn giữa hai người trở nên sâu sắc hơn. Họ chữa lành những vết thương quá khứ cho đối phương và đưa mối quan hệ rẽ sang một hướng mới, ngọt ngào và đầy cảm xúc hơn.

"Shall we eat dinner together?" dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5 trên đài MBC./.