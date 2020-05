“Hạ cánh nơi anh”, “Ký sinh trùng” dẫn đầu đường đua Baeksang

Sáng 8/5, Ban tổ chức Giải thưởng nghệ thuật Baeksang chính thức công bố các đề cử năm nay ở hai mảng điện ảnh và truyền hình.

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, "Hạ cánh nơi anh" (Crash landing on you) của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin dẫn đầu với 8 đề cử trong các hạng mục quan trọng của mảng truyền hình.

Ban tổ chức Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 chính thức công bố loạt đề cử quan trọng cho mạng mục truyền hình và điện ảnh.

Đó là Phim truyền hình xuất sắc nhất; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Hyun Bin), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Son Ye Jin), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Yang Kyung Won vai Pyo Chi Soo), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kim Sun Young trong vai Tổ trưởng tổ dân phố Na Wol Suk và Seo Ji Hye vai Seo Dan), Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất.

"Hạ cánh nơi anh" dẫn đầu đường đua Baeksang mảng truyền hình với 8 đề cử.

Theo ngay sau "Hạ cánh nơi anh" là "Khi hoa trà nở" của cặp đôi Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul với 7 đề cử. Cạnh tranh ở các hạng mục truyền hìnhcòn có sự góp mặt của những bộ phim "làm mưa làm gió" trong thời gian gần đây là "Tầng lớp Itaewon" với 5 đề cử; "Hyena" với 4 đề cử. Đặc biệt "Thế giới hôn nhân" nhanh chóng sở hữu 3 đề cử ở hạng mục diễn viên dù bộ phim chưa kết thúc.

Ở mạng điện ảnh, đường đua Baeksang trở nên khốc liệt hơn khi có sự góp mặt của Chủ nhân giải thưởng Oscar "Ký sinh trùng" (Bong Joon Ho). Không ngạc nhiên khi "Ký sinh trùng" trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Kiệt tác điện ảnh Hàn Quốc gần như có mặt ở hầu hết các hạng mục đề cử quan trọng như Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Song Kang Ho, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Cho Yeo Jeong, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Park Myoung Hoon, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Park So Dam và Lee Jung Eun.

Mảng điện ảnh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi có sự góp mặt của Chủ nhân tượng vàng Oscar.

Gây bất ngờ nhất khi xuất hiện ở hạng mục đề cử "Phim điện ảnh hay nhất" là bộ phim "Exit" của Yoona và Jo Jung Suk bên cạnh hàng loạt đối thủ nặng kí như "The Man Standing Next", "House Of Humming Birds" và "Kim Ji Young: Born 1982".

Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 sẽ được tổ chức vào ngày 5/6 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc. Buổi lễ sẽ diễn ra mà không có khán giả tham dự (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) và được phát sóng trực tiếp trên kênh JTBC./.