Hãng Dreamwork tung “chiến binh” tiếp theo về người tuyết Yeti

Đầu năm 2019, Universal và Dreamwork đã có khởi đầu thành công rực rỡ với bộ phim Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn (Tựa gốc: How to train your dragon: The hidden world). Phần thứ ba của thương hiệu phim hoạt hình nối tiếng này đã đạt được những thành tích vô cùng đáng nể khi thu về hơn 500 triệu USD trên toàn cầu và giành vị trí “ngôi vương” trong top phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Việt Nam.

Nối tiếp thành công đó, hãng phim được mệnh danh là 1 trong 5 “người khổng lồ” của nền hoạt hình thế giới tiếp tục tung ra “chiến binh” tiếp theo với tựa đề Everest Người tuyết bé nhỏ sẽ được trình làng vào tháng 9 năm nay.

Ở những phút đầu của trailer, bối cảnh ở Thượng Hải được hiện ra đầy màu sắc qua câu chuyện về cuộc sống của cô bé Yi (Chloe Bennet – ngôi sao của Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. thủ vai). Cô bé Yi khá xa cách với gia đình và luôn mang trong mình một nỗi buồn không chia sẻ cùng ai. Sự xuất hiện bất ngờ của một loài “sinh vật lạ” trên nóc nhà đã khiến Yi khá hoảng hốt và bất ngờ.

Khung cảnh trầm tư khi Yi đánh một bản violin da diết giữa phố phường Thượng Hải

Cô và hội bạn tinh nghịch gồm Jin (Tenzing Norgay Trainor) và Peng (Albert Tsai) đã đặt cho nó cái tên “Everest”. Và cả hội đã cùng lên đường trên một hành trình vĩ đại, giúp sinh vật kỳ diệu đó trở về bên gia đình trên nóc nhà Trái đất.

Khoảnh khắc cô bé Yi khám phá ra Yeti đến từ đỉnh Everest

Không hổ danh là “người anh em” của bom tấn Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn, bộ phim hoạt hình Everest Người tuyết bé nhỏ mở ra cho khán giả với phần đồ hoạt vô cùng đặc sắc với cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ, tráng lệ thông qua hành trình đoàn tụ gia đình của người tuyết Yeti.

Nhưng việc hội 3 người bạn cần phải làm là phải hành động trước một bước để tránh khỏi Burnish (Eddie Izzard) – một người đàn ông giàu có đang nung nấu ý đồ bắt cóc Yeti, và nhà động vật học: Giáo sư Zara (Sarah Paulson), để giúp Everest trở về nhà. Nhưng với chú người tuyết Yeti, mọi thứ không thể đều trở nên có thể, khán giả sẽ phải “há hốc mồm” với những pha hành động bay lượn đầy ngoạn mục đến từ hãng Dreamworks, từ lả lướt trên những cánh đồng bát ngát, rồi bay lên cả trên bầu trời với bông hoa bồ công anh “khổng lồ”, rồi lại vi vu lướt qua những tầng mây trắng xóa.

Gã xấu xa Burnish (Eddie Izzard) luôn theo đuổi nhằm bắt cóc chú Yeti Everest

Chú người tuyết Yeti còn gây bất ngờ bởi siêu năng lực điều khiển thiên nhiên

Không chỉ khai thác về chuyến trở về của người tuyết Yeti, Everest Người tuyết bé nhỏ còn khéo léo lồng ghép những suy nghĩ tâm tư của Yi xuyên suốt chuyến đi. Qua đó, có thể thấy đây là một bộ phim không chỉ mang đậm tính nhân văn về tình cảm gia đình mà còn thể hiện những nét đẹp đặc trưng của nền văn hóa Á Đông qua hình tượng Đức Phật xuất hiện ở gần cuối trailer.

Cô bé Yi với chiếc đàn violin bên cạnh Đức Phật to lớn giữa cánh rừng hoa

Với những khung cảnh lung linh huyền ảo cùng những kỹ xảo hành động ấn tượng, Everest Người tuyết bé nhỏ chắc chắn sẽ là tác phẩm không thể bỏ lỡ với các khán giả ưa phiêu lưu và cả những người đam mê văn hóa vùng Á Đông./.