Háo hức mong chờ những bom tấn đáng xem nhất 2019

Captain Marvel - 8/3/2019

“Captain Marvel” - bom tấn siêu anh hùng ra mắt năm 2019 đóng vai trò là phần phim thứ 21 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đồng thời cũng là phim đầu tiên thuộc mái nhà chung xoay quanh nhân vật chính là một nữ siêu anh hùng. Bộ phim với sự tham gia của chủ nhân tượng vàng Oscar - nữ diễn viên Brie Larson trong vai Carol Danvers/Captain Marvel.

Xuất thân là một phi công ở Trái đất vào thập niên 1990, sau một vụ tai nạn, Carol được chữa trị ở hành tinh Kree và trở thành siêu chiến binh. Carol cùng các lực lượng chính nghĩa sẽ phải chống lại các thế lực tà ác trong toàn cõi vũ trụ. Trong số đó, tộc Skrull là mối hiểm họa đáng sợ nhất.

Sau phim riêng, Captain Marvel sẽ còn trở lại trong “Avengers 4” ra mắt vào tháng 5 cùng năm 2019, hợp lực cùng những người hùng còn sót lại trên Trái đất để đối đầu với bạo chúa Thanos.

Avengers: EndGame - 26/4/2019

Tiếp nối câu chuyện của phần trước, khi mà Thanos đã thực hiện cú búng tay lịch sử và quét sạch một nửa vũ trụ, đến “Avengers: EndGame”, các siêu anh hùng phải chật vật tìm cách vượt qua nỗi đau mất đi đồng đội, anh em và tìm cách phá vỡ tình thế hiện tại.

Những người còn sống chính là những thành viên đầu tiên của biệt đội Avengers bao gồm Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson). Với lực lượng sống sót quá ít ỏi, liệu các siêu anh hùng có thể làm gì để tìm cách phá vỡ tình thế cam go này?

“Avengers: EndGame” hứa hẹn là một quả bom công phá các phòng vé năm 2019 khi mà trước đó, “Avengers: Infinity War” đã trở thành bộ phim thành công nhất 2018 với khoản doanh thu khổng lồ: 2,048 tỷ USD.

The Lion King - 19/7/2019

Sau thành công của việc đưa cậu bé rừng xanh trở lại trong “The Jungle Book” năm 2016, đạo diễn Jon Favreau tiếp tục được hãng Disney chọn để chỉ đạo phiên bản làm lại của bộ phim hoạt hình "Vua Sư Tử" đình đám một thời. Ngay từ khi tung trailer đầu tiên hồi tháng 11 vừa qua, “The Lion King” đã gây sốt bởi bám sát theo bản gốc, cùng với đó là hình ảnh quy mô và hoành tráng của thiên nhiên hoang dã trong phim khiến người hâm mộ ngất ngây.

Hiện tại, thông tin về diễn viên tham gia đã được tiết lộ. Có thể kể đến như Donald Glover vai Simba, Beyoncé vai Nala, Chiwetel Ejifor vai Scar, Billy Eichner vai Timon, Seth Rogen vai Pumbaa, và John Oliver vai Zazu.

Bản gốc “The Lion King” (1994) vẫn là một trong những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại khi sở hữu thành tích phòng vé 968,5 triệu USD toàn cầu. Thế nên, “The Lion King” 2019 với công nghệ kỹ xảo mới hứa hẹn sẽ mang về thành công lớn cho hãng Disney.

Spider-Man: Far From Home - 5/7/2019

“Spider-Man: Far from Home” là tác phẩm đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau “Avengers: Endgame”, với nhiệm vụ mở ra Kỷ nguyên anh hùng IV (Phase IV). Đây đồng thời là dự án tiếp theo mà Marvel Studios và Sony hợp tác sản xuất sau “Spider-Man: Homecoming” (2017).

Bên cạnh Tom Holland, các nhân vật sẽ trở lại trong phần này bao gồm dì May (Marisa Tomei), cậu bạn Ned Leeds (Jacob Batalon) và cô bạn gái Michelle (Zendaya), Vulture (Michael Keaton). Đặc biệt, phần phim này sẽ có sự xuất hiện mới của nam diễn viên Jake Gyllenhaal trong vai phản diện chính Mysterio, Samuel L. Jackson trong vai Nick Furry, Cobie Smulders, Remy Hii và Tony Revolori.

Hobbs and Shaw - 2/8/2019

Thông tin về sự trở lại của “Fast & Furious” vào tháng 8/2019 đang tạo ra cơn sốt không nhỏ với người hâm mộ của loạt phim “hốt bạc” bậc nhất Hollywood này. Với cái tên được tiết lộ đến thời điểm hiện tại là “Hobbs and Shaw”, nội dung của phần phim ngoại truyện này cũng đã được hé lộ phần nào.

“Hobbs and Shaw” sẽ là câu chuyện giữa hai người tưởng như không đội trời chung là Đặc vụ An ninh Ngoại giao Mỹ Luke Hobbs (“The Rock” Dwayne Johnson) và tên tội phạm đánh thuê khét tiếng Deckard Shaw (Jason Statham) khi họ bất đắc dĩ phải bắt tay hợp tác nhằm ngăn chặn âm mưu của trùm phản diện cực nguy hiểm trong diện bí ẩn Brixton (do nam tài tử Idris Elba thủ vai).

Vau trò cầm trịch được giao cho David Leitch – nhà làm phim đã từng gặt hái nhiều thành công với “Atomic Blonde” và “Deadpool 2”. Hơn nữa, việc hợp tác của cặp đôi “không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng” Hobbs và Shaw hứa hẹn sẽ gây nhiều sự tò mò xen lẫn phấn khích cho các fan lâu năm của dàn tay đua quái kiệt.

Toy Story 4 - 21/6/2019

Sau thành công của “Toy Story 3” (Câu chuyện đồ chơi) năm 2010, hãng Pixar quyết định bắt tay vào sản xuất phần tiếp theo của bộ phim. Ban đầu, phim dự kiến ra mắt vào năm 2017, nhưng phải đến 2 năm sau, câu chuyện về những món đồ chơi mới tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng.

Chủ tịch Pixar, ông Jim Morris cho biết, bộ phim sẽ được làm mới hoàn toàn và không tiếp nối những gì từ 3 phần phim trước. “Bộ phim vẫn giữ bản sắc riêng, nhưng đó sẽ là một câu chuyện tình yêu”, Morris tiết lộ.

“Toy Story” là một trong những series phim hoạt hình thành công nhất của Pixar khi cả 3 phần đều được khán giả yêu mến. Thế nên, “Toy Story 4” thực sự rất đáng mong chờ.

Us - 15/3/2019

Năm 2017, bộ phim kinh dị kinh phí thấp, chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu USD “Get Out” dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Jordan Peele - chủ nhân của tượng vàng Oscar cho “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” đã thành công ngoài mong đợi với doanh thu 255 triệu USD. Năm 2019, đạo diễn Jordan Peele tái xuất với bộ phim “Us”, tiếp tục mang đến yếu tố kinh dị kì quái cùng những thông điệp ẩn giấu về xã hội trong cộng đồng người da màu.

Dàn diễn viên của "Us".

Phim kể về một gia đình gốc Phi 4 người cùng nhau đến một căn nhà ở bãi biển để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản, khi mỗi lần màn đêm dần dần buông xuống, cuộc sống của gia đình này dần trở nên hỗn loạn khi có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà tới.

“Us” dù không phải một bộ phim bom tấn với kỹ xảo hoành tráng, nhưng với những gì mà đạo diễn Jordan Peele làm với “Get Out”, chắc chắn “Us” sẽ khiến khán giả hài lòng./.

