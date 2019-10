Harley Quinn chia tay Joker, gia nhập hội nữ siêu anh hùng của DC

"Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", gọi tắt là "Birds of Prey" là bộ phim thứ 8 trong vũ trụ điện ảnh DC (DCEU - DC Extended Universe) và được xem như một phần ngoại truyện của "Suicide Squad" (Biệt Đội Cảm Tử) năm 2016.

Tạo hình Harley Quinn trong teaser phim "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)".

Không rõ thời điểm chính xác nhưng phim Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) lấy bối cảnh sau khi Batman đã rời khỏi Gotham, bỏ lại thành phố bị các thế lực tội phạm hoành hành.

Ngay từ đầu trailer, người hâm mộ đã biết “tình trạng độc thân” của Harley Quinn nổi tiếng. Chia tay Joker và không còn là bóng hồng “đòi sống đòi chết” lẽo đẽo bên cạnh Hoàng tử hề giới tội phạm của Gotham, Harley quyết định khởi động chiến dịch “làm mới bản thân” và bắt đầu một hành trình mới của riêng mình. Và cuối cùng nàng đã tìm thấy “những người tri kỉ” mới và nhập hội nữ siêu anh hùng thành phố Gotham lấy tên là "Birds of Prey".



Harley Quinn tái xuất trong phim mới với ngoại hình nóng bóng, điên dại không kém phần phim trước.

Phần phim này sẽ theo chân Harley Quinn cùng “những người bạn mới” thực hiện nhiệm vụ giải cứu cô bé Cassandra Cain (người mà theo nhiều bản truyện có thể sẽ trở thành Batgirl sau này) khỏi tay phản diện Black Mask.



Cũng giống như trong Suicide Squad, Harley Quinn tái xuất trong phim mới với ngoại hình nóng bóng, điên dại không kém phần phim trước. Nhưng lần này, cô nàng ngang tàn, lì lợm hơn, ra dáng thủ lĩnh hơn và cũng theo đuổi “phong trào nữ quyền” mạnh mẽ hơn với hàng loạt câu thoại chất lừ: “Tôi là kẻ duy nhất chúng nên sợ”; “Không phải các người. Không phải Ngài J”.

Birds of Prey là nhóm nữ siêu anh hùng nổi tiếng của vũ trụ DC với những thành viên có xuất thân không hề tầm thường. Black Canary- Thành viên sáng lập Birds of Prey - do Jurnee Smollett-Bell thủ vai: Trong nhiều phiên bản truyện và hoạt hình khác nhau, Black Canary đã từng sánh vai chiến đấu cùng các thành viên của "Liên minh công lý" như Wonder Woman, Flash (Barry Allen), Aquaman hay Superman...

Black Canary là thành viên sáng lập "Birds of Prey".

Helena Bertinelli/Huntress - do Mary Elizabeth Winstead (từng góp mặt trong Final Destination, 10 Cloverfield Lane, Fargo) đảm nhận: Nữ anh hùng có quá khứ đầy bão tố, đồng thời có mối quan hệ phức tạp với Batman cũng như Liên minh công lý.

Renee Maria Montoya - do diễn viên, ca sĩ Rosie Perez thủ vai: cựu thanh tra, cảnh sát của thành phố Gotham, từng là một trong những cảnh sát hoạt động bí mật cùng Batman, được Birds of Prey chiêu mộ.

Vai diễn cô thanh tra xinh đẹp Renee Maria Montoya sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Rosie Perez.

Bên cạnh đó, trailer cũng giới thiệu nhân vật phản diện chính của phim là Roman Sionis/Black Mask - do Ewan McGregor thủ vai – diễn viên từng đảm nhận vai diễn nổi tiếng Obi-Wan Kenobi trong "Star War" tiền truyện, Lumière trong "Beauty and The Beast" 2017, hay vai chính trong "Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng" ra rạp tháng 11 năm nay.

Roman Sionis/Black Mask do nam diễn viên điển trai Ewan McGregor thủ vai.

Không u sầu, não nề như "Batman v Superman: Dawn of Justice", không “chính kịch” như "Wonder Woman" hay "Aquaman", "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" - một bộ phim hành động mang hơi hướng phản anh hùng bạo lực đan xen yếu tố hài hước chắc chắn là món ăn độc lạ khó có thể bỏ qua trong đầu năm 2020./.