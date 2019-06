Hậu trường thú vị sau bộ phim về huyền thoại âm nhạc Elton John

Khi lựa chọn công chiếu tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim về huyền thoại Elton John "Người hỏa tiễn" (tựa gốc: "Rocketman") đã khẳng định vị trí khác biệt so với nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Để làm nên siêu phẩm này là sự đầu tư kỳ công không chỉ ở khâu kịch bản hay diễn xuất mà phần hậu trường cũng được chăm chút tới từng chi tiết.

Phục trang đậm cá tính của một huyền thoại

Elton John không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ âm nhạc, ông còn là một biểu tượng thời trang và văn hóa đại chúng của nhiều thập kỷ. Những bộ trang phục biểu diễn lấp lánh, cầu kỳ đã trở thành thương hiệu của Elton John và việc tái hiện lại chúng đòi hỏi sự nghiên cứu kỳ công và sáng tạo không giới hạn.

Bộ đồ bóng chày được Elton John mặc khi trình diễn tại sân vận động Dodger năm 1975. Julian Day đã đính 140 nghìn viên pha lê Swarovski cho bộ trang phục mà Taron Egerton trình diễn trong phim.

Julian Day, nhà thiết kế kỳ cựu từng góp sức dàn dựng 58 bộ phim, trong đó có 3 tác phẩm tiểu sử âm nhạc đình đám như “Bohemian Rhapsody” (về huyền thoại của âm nhạc Anh quốc Freddie Mercury), “Nowhere Boy” (về nghệ sỹ tài hoa John Lennon) và “Control” (về Ian Curtis – thành viên của ban nhạc Rock Joy Division) đã được chiêu mộ để hoàn thành nhiệm vụ đầy thử thách này. Julian Day được mời đến thăm bộ sưu tập trang phục biểu diễn của Elton John mà ông mô tả là chẳng khác nào một kho báu.

“Tôi cảm thấy choáng ngợp khi được đứng ở đó. Nhưng trên tất cả, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là độ tỉ mỉ và cầu kỳ ở các bộ trang phục”, nhà thiết kế chia sẻ. Sau cuộc ghé thăm đó, Day đã trở về studio và bắt tay thiết kế những bộ trang phục vừa mang cá tính của Elton John vừa có dấu ấn riêng của ông. Kết quả là một bộ sưu tập xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

“Chúng tôi không muốn lặp lại những gì mà ông ấy đã từng mặc khi đứng trên sân khấu. Các bộ trang phục sẽ phải phù hợp với câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể. Chúng tôi mong muốn tạo nên một hình ảnh mới theo phong cách của riêng mình, có thể không phải là một Elton John khác nhưng chắc chắn sẽ là một Elton John của chúng tôi”, Julian Day bày tỏ.

Thiết kế sản xuất tỉ mỉ từng chi tiết



Marcus Rowland- nhà thiết kế sản xuất của "Người hỏa tiễn" nổi danh là nhà làm phim cầu toàn với hàng loạt tác phẩm chất lượng trải suốt 20 năm kinh nghiệm. Ông là người đồng sự lâu năm đã cùng Edgar Wright làm nên tên tuổi của vị đạo diễn được săn đón hàng đầu nước Anh qua các phim như Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World’s End hay mới đây là bom tấn Baby Driver.

Câu chuyện cuộc đời của Elton John trải dài từ thập niên 50 đến thập niên 80 với những chất liệu xóa nhòa ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng đòi hỏi Marcus Rowland phải vận dụng tất cả sức sáng tạo của mình.

Căn nhà gỗ của Mama Cass (hay còn gọi là Cass Elliot- thành viên ban nhạc The Mamas & the Papas) hiện lên đầy lãng mạn khi Elton John và John Reid trao nhau ánh nhìn tình tứ.

“Bản thảo trao cho tôi là tự do thiết kế ra những bối cảnh không quá cổ điển nhưng cũng không hẳn bám sát lịch sử. Tôi đã tự thoát ly khỏi phong cách đặc thù của Elton John và tạo ra một thế giới mộng tưởng dựa trên thứ âm nhạc diệu kỳ của ông.

Chúng tôi luôn muốn biến hóa một chút để mọi thứ nhìn cường điều hơn là thực tế. Điều này cũng hết sức hợp lý bởi đó là lời kể của Elton John khi nhìn lại cuộc đời mình. Đó là những hồi ức được nhìn từ tâm trí ông và chúng tôi được phép để cho những tưởng tượng này đẩy mình đến các thiết kế sống động và ấn tượng hơn”, thiết kế sản xuất Marcus Rowland chia sẻ.

Rowland và đội ngũ của mình đã tái hiện lại từ quán rượu nhỏ tại London- nơi cậu bé Reginald Dwight biểu diễn lần đầu, căn nhà gỗ của Mama Cass- nơi Elton John gặp gỡ John Reid, quán bar The Troubadour huyền thoại, cho đến sân vân động Dodger hoành tráng. Kết quả của quá trình làm việc đầy sáng tạo đó là “một sự kỳ diệu không hơn không kém”, theo lời nhận xét của đạo diễn Dexter Fletcher./.