Hé lộ tên chính thức của bộ phim điệp viên 007 thứ 25 – No Time To Die

Chàng điệp viên James Bond hào hoa với bí danh 007 huyền thoại chính thức trở lại màn ảnh với bộ phim thứ 25 mang tên "No Time To Die". Đây cũng là phần phim thứ 5 có sự góp mặt của nam tài tử Daniel Craig, và đánh dấu lần cuối cùng anh hóa thân thành nhân vật bất hủ này.

Mới đây, nhà sản xuất đã hé lộ những thông tin “nóng hổi” đầu tiên về phần phim 007 lần này. Clip mở màn bằng hình ảnh chàng điệp viên bước đến và quay sang nhìn thẳng vào ống kính. Trên nền nhạc gốc của James Bond, tựa đề "No Time To Die" hiện ra đầy ẩn ý. Cuộc phiêu lưu mà Bond sắp phải trải qua và số phận của anh vẫn là một ẩn số, mà khán giả sẽ phải tiếp tục chờ đợi để khám phá.

Trong "No Time To Die", Bond không còn hoạt động tình báo mà đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở Jamaica. Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ ngơi của anh không kéo dài được lâu khi người bạn cũ Felix Leiter (Jeffrey Wright) từ CIA xuất hiện, cầu xin sự giúp đỡ. Bond sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu nhà khoa học bị bắt cóc, và từ đó dẫn anh đến với tên ác nhân sở hữu một loại công nghệ nguy hiểm. Tài tử Rami Malek (chủ nhân tượng vàng Oscar cho vai diễn Freddie Mercury trong Bohemian Rhapsody) sẽ thủ vai phản diện.

Nam tài tử Daniel Craig đã gắn bó với vai diễn 007 trong suốt 13 năm qua. Kể từ lần đầu nhập vai trong Casino Royale (2006), tiếp đến là Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) và Spectre (2014), nhân vật 007 của Craig đã có những dấu ấn rất riêng. Đó là hình ảnh chàng điệp viên mạnh mẽ, gai góc nhưng vẫn lịch lãm và cuốn hút lạ thường.

Không những thế, nam diễn viên gạo cội Craig còn giúp loạt phim này bội thu phòng vé, với hơn 3,1 tỷ USD trên toàn cầu cho 4 phần kể trên. Trong đó, Spectre thành công vang dội với 880 triệu USD còn Skyfall “bỏ túi” hơn 1,1 tỷ USD và được đánh giá là bộ phim ăn khách nhất trong cả seri 007.

Diễn viên Rami Malek góp mặt trong No Time To Die với vai phản diện.



"No Time To Die" đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên quen thuộc từ các phần phim trước đó như Léa Seydoux – Bond Girl mạnh mẽ và quyến rũ từ Spectre, Ben Whishaw tiếp tục đóng Q, Naomie Harris từ nhân vật Moneypenny và Ralph Fiennes trong vai ngài M. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng: Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah.

Đạo diễn Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective) là người cầm trịch bom tấn lần này. Và phần kịch bản được chắp bút bởi Neal Purvis & Robert Wade (hai biên kịch đứng sau Spectre và Skyfall), cùng Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, The Bourne Ultimatum) và Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

"No Time To Die" dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 10/4/2020./.