​Hoa hậu H’Hen Niê, siêu mẫu Ngọc Tình đi casting phim về nạn ấu dâm

Tròn 1 tháng sau buổi casting diễn viên hành động khu vực miền Bắc, nhà sản xuất bộ phim hành động “578” tiếp tục casting phía Nam với sự tham gia của các gương mặt trong làng thể hình.

Từng gây xôn xao khi quyết định đưa 100 ứng viên đi đến tận Đèo Đá Trắng - Mai Châu - Hòa Bình, lần này đaọ diễn Lương Đình Dũng tung chiêu khi tiếp tục thử thách những người tham dự buổi casting diễn viên hành động khu vực phía Nam trong một bối cảnh rộng, sử dụng những chiếc xe tải làm đạo cụ ngay ngoài trời, dưới cái nắng rát của Sài Gòn. Tự tin trong việc đưa ứng viên đến thử sức trực tiếp tại bối cảnh, đạo diễn cho biết: “Tôi muốn truyền cảm hứng cho diễn viên của mình ngay từ khi casting để họ nuôi dưỡng cảm hứng đó đến khi vào phim".

Đặc biệt, buổi casting diễn viên hành động khu vực miền Nam còn có sự góp mặt của Hoa Hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thủy, Nam vương Trương Ngọc Tình. Theo đuổi võ thuật cổ truyền từ nhỏ, đoạt nhiều huy chương, Ngọc Tình vô cùng háo hức khi nghe tin về một dự án phim hành động được đầu tư công phu bài bản với sự góp mặt của đạo diễn võ thuật Hollywood.

Á hậu Mâu Thuỷ.

Chàng Nam vương quốc tế chia sẻ: “Khi nghe đến casting bộ phim hành động tôi rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi casting một bộ phim giữa trưa nắng thế này ngoài trời. Đó là điểm đặc biệt để chúng tôi trải nghiệm, đồng cảm với vai diễn. Tôi rất thích cách làm việc mới mẻ của đạo diễn Lương Đình Dũng. Tôi hy vọng mình sẽ nhận được một vai diễn phù hợp”.

Lần đầu đi casting phim, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê khá hồi hộp. “Sau khi cast ngoài trời với đạo diễn Lương Đình Dũng, tôi cảm thấy rất thoải mái. Đạo diễn để tôi bộc bạch mình, không khiến tôi phải cuốn theo nhân vật nào cả. Nếu may mắn, tôi hy vọng có một vai nào đó, dù nhỏ trong dự án này” – Hoa hậu bộc bạch. Á hậu Mâu Thủy thích thú vì bối cảnh bên ngoài rất thật nên cô cảm thấy mình nhập vai không chút khó khăn.

Hoa hậu hoàn vũvũ H'Hen Niê.

Sau khi làm việc với dàn người đẹp, đạo diễn Lương Đình Dũng không giấu được bất ngờ: “Nói thật ban đầu tôi hơi lo lắng. Sau buổi cast, tôi choáng bởi các bạn diễn xuất rất đặc biệt. Với cách làm việc rất chuyên nghiệp , nghiêm túc như vậy, nếu kiên trì và theo đuổi đến cùng, chắc chắn sẽ có người trở thành gương mặt điện ảnh quốc tế. Tôi đã đã định Ngọc Tình, H’Hen Niê, Mâu Thủy vào những vai nào, phục trang, cá tính, diễn xuất ra sao. Điều đó khiến tôi vô cùng hào hứng. Nhiều người nói người đẹp là những bình hoa di động, tôi thì không, bởi họ có thể trở thành những diễn viên điện ảnh xuất sắc ”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chỉ đạo trên phim trường.

Các gương mặt điện ảnh quen thuộc như Thạch Thanh Huyền (5S Online) hay Trương Quốc Cường… cũng góp mặt trong buổi thử vai. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết thêm: “Các bạn nhanh chóng nắm bắt được tâm lý nhân vật, điều đó làm tôi thực sự hứng thú và không có gì phải lo lắng về diễn viên khi vào phim của tôi".

Không khí hào hứng của đoàn làm phim.

Những diễn viên sau khi chọn sẽ được Alain Figlarz – đạo diễn hành động của loạt bom tấn nổi tiếng Unleashed (2005), Lucy (2014), Taken 2 (2012), Taken 3 (2014)... – trực tiếp hướng dẫn. Được biết đến như một đạo diễn, một nhà chỉ đạo và điều phối các phân cảnh hành động với nhiều kinh nghiệm, Alain Figlarz phải đảm bảo những cảnh quay xuất hiện một cách chân thực, sống động đem đến những phút giây kịch tính cho người xem nhưng đồng thời phải đảm bảo tính an toàn cho diễn viên và toàn bộ ê-kíp làm phim.

"578" kể về cuộc sống của một người lái xe và cô con gái nhỏ của mình. Hành trình của họ gắn trên chiếc xe container màu đỏ được trang trí bởi những đồ chơi rực rỡ sắc màu. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến lúc cô bé xa cha đi học, Người cha được tin cô con gái của mình bị trầm cảm nặng, càng đau đớn khi ông biết con mình bị xâm hại. Trên hành trình tìm lại công lý cho con, người cha phải trải qua những cuộc truy sát, rượt đuổi khốc liệt, những màn đấu trí thanh trừng để rồi ông nhận ra mình không chỉ đối đầu với một kẻ xâm hại…