Hoài Lâm đi giày cao gót, hóa cô dâu điệu đà, nữ tính

Trước khi ra rạp toàn quốc từ ngày 6/4, ekip dự án phim “Yêu em bất chấp” vừa hé lộ đoạn clip hậu trường cảnh quay của nam diễn viên chính Hoài Lâm. Trong “Yêu em bất chấp”, Hoài Lâm đảm nhận vai Khôi là một chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt tính. Một lần vô tình cứu được cô nàng tên Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm) đang say khướt, cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ khó nắm bắt nhưng cũng đầy hấp lực. Cô gái có tính tình kì lạ, và ngoại hình ngổ ngáo ấy lại đúng như hình mẫu trong mơ mà Khôi từng vẽ trong hàng trăm câu truyện tranh của mình. Nếu như trong trailer phim, việc nhân vật Khôi bị lột đồ, tát tới tấp gây nhiều tò mò cho khán giả thì clip behind the scenes, chàng trai này tiếp tục bị “hành hạ” bằng việc ăn tát, bị ép đi giày cao gót trong nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí còn liên tục bị đẩy xuống hồ nước sâu. Dường như anh chàng khá khó khăn với đôi giày cao "chót vót" và không ít lần vấp ngã. Với phân cảnh bị bạn diễn ép đi giày cao gót, chạy nhiều vòng ở cả hồ bơi lẫn khuôn viên trường đại học, Hoài Lâm phải cố gắng kìm nén nỗi đau vì chân sưng tấy do đi giày quá chật. Chưa dừng lại ở đó, trong diễn biến cuối của clip, Khôi xuất hiện với hình ảnh của một “cô dâu” xinh đẹp, điệu đà sánh đôi cùng “chú rể” Diệu Hiền bảnh bao, lịch lãm. Vai Khôi đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn làng giải trí. Tiết lộ chuyện hậu trường khi đảm nhận vai diễn này, Hoài Lâm cho biết trong suốt 1 tháng “Yêu em bất chấp” bấm máy, anh liên tục phải “ăn hành” từ các cộng sự cho đến ê kíp đoàn phim. Đặc biệt, việc phải ngâm mình nhiều tiếng đồng hồ dưới hồ nước lạnh, bị ăn tát liên tục hay vấp ngã khi quay phân cảnh giả gái cũng khiến cho Hoài Lâm bị “choáng váng” và có những kỉ niệm khó quên khi tham gia dự án này./. 40904611adcc8ec48702ee36ffce71ae/5abe3021/2018_03_28/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Hoai_Lam_dinh_su_co_khi_lam_co_dau_xinh_dep_trong_Yeu_Em_Bat_Chap__Cong_Chieu_Ngay_642018.mp4

