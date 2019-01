“Hồn papa, da con gái” đạt doanh thu 40 tỷ sau 5 ngày công chiếu

Sau những suất chiếu sớm đặc biệt, "Hồn papa da con gái" đã được khắp giả khắp nơi đón nhận. Đoàn phim cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong những buổi giao lưu với khán giả. Bên cạnh những phút giải trí vô cùng sảng khoái, "Hồn papa da con gái" mang đến các khoảnh khắc dù nhỏ nhưng đầy ý nghĩa về gia đình, rắc rối từ cuộc sống hiện đại, ước mơ tuổi trẻ… và đến cuối bật lên thông điệp “điều tuyệt vời nhất là gia đình”. “Phim thực sự khiến chúng ta muốn về nhà, kéo người thân của mình ra rạp, hay đơn giản rủ một người bạn thân cùng đi xem phim để cười và suy ngẫm” – một khán giả cho biết.

Thái Hòa và Kaity Nguyễn trong "Hồn papa da con gái".

Đặc biệt hơn trong hai ngày 31/12/2018 và 1/1/2019, "Hồn papa da con gái" đã khiến các rạp chiếu đầy sôi động với tỉ lệ lấp đầy hơn 90% các suất chiếu. Và cũng chỉ riêng trong hai ngày này đã thu hút hơn 235.000 lượt vé bán ra.

"Hồn papa da con gái" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản Papa to Musume no Nanokakan của tác giả Takahisa Igarashi, do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đạo diễn, Kaity Nguyễn và Thái Hoà thủ vai chính.

Bộ phim là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của của hai cha con Hải (Thái Hoà) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách từ khi người mẹ của Châu qua đời. Châu là một cô gái độc lập và tài năng luôn muốn khiến mẹ mình tự hào, trong khi Hải lại là ông bố mê chơi, hay dựa dẫm. Vì một trận cãi nhau mà linh hồn người mẹ đã chuyển đổi thân xác của người cha và con gái. Từ đó, họ mới cảm thấy thông cảm hơn cho đối phương khi người này sống trong cuộc đời của người kia. Bộ phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc./.

