Illumination tung trailer bom tấn hoạt hình “The Grinch“

Liên tiếp cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng được giới phê bình đánh giá cao, hãng phim còn tạo nên cơn sốt phòng vé nhờ một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại, chính là những “tiểu bảo bối” cực dễ thương.

Từ những chú Minion vàng ươm như trái chuối, cho tới “đại ca” thỏ bông Snowball nổi loạn trong Đẳng cấp thú cưng (2016)… các nhân vật của Illumination đều nhanh chóng “bắn rụng tim” khán giả bởi độ đáng yêu bá đạo không thể chối cãi.

Dịp cuối năm 2018 này, hãng sẽ trở lại cùng một nhân vật mới toanh trong bộ phim cùng tên với tựa đề The Grinch. Grinch là một gã ngoại hình không có gì bắt mắt, tính tình cáu bẳn, sống biệt lập trong hang động trên núi cùng chú chó Max trung thành.

“Gà mới” của xưởng hoạt hình tiếng tăm Illumination The Grinch hứa hẹn sẽ khuấy đảo tháng 11 năm nay.

Trailer phim mở đầu với bối cảnh của ngày 20 tháng 12, khi ngày lễ Giáng sinh đã cận kề. Lúc này The Grinch vẫn còn đang ngủ nướng ngon lành trên chiếc giường êm ái thì tiếng nhạc chuông báo thức với giai điệu quen thuộc của hit Happy (Farrell William) chợt vang lên.

Grinch muốn tắt đi chuông báo thức quá ồn ào nhưng lại lười bước ra khỏi chiếc giường ấm áp. Vậy nên với tính cách nóng nảy vốn có, gã đã ném tất thảy những đồ vật gần đó mà gã có thể với được, từ quyển sách đang đọc dở cho tới cả cây đèn ngủ đang đặt trên bàn vào chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi. Nhưng trái với những gì hắn mong muốn, nhạc chuông vẫn cứ reo còn Grinch thì đành bất lực la hét và miễn cưỡng bắt đầu một ngày mới.

Grinch miễn cưỡng bắt đầu ngày mới…

Sống cô độc cùng Max trong hang động có đủ đầy các vật dụng cần thiết khiến Grinch càng thêm biệt lập với thế giới bên ngoài. Gã chỉ chịu ra khỏi nhà khi trong hang hết nhẵn thực phẩm.

Và 20.12 là một ngày như thế. Trong không khí lạnh giá của mùa đông, tuyết phủ dày đặc, Grinch choàng chiếc khăn sọc đỏ, hai tay chắp ra sau, bước đi bệ vệ và tuyên bố ngày hôm nay hắn sẽ “làm những việc xấu” thật phong cách.

Đầu tiên hắn ta hống hách bước vào cửa hàng, tỏ ra khó chịu và không thèm đếm xỉa đến người bán hàng đang chào mời. Rồi hắn lại tranh giành lọ mứt trên kệmà người phụ nữ đang cố với lấy, giả vờ giúp đỡ rồi hất tay làm vỡ lọ để người phụ nữ đó cũng không có được. Cảm thấy chưa đủ, gã lại trộm lọ dưa muối trong giỏ đồ của một khách hàng, nếm thử rồi bỏ luôn vào giỏ đồ của người khác.

Trailer khép lại với cảnh chuẩn bị Giáng sinh hoành tráng trong ngôi làng của loài người. Những dây đèn nhiều màu sắc đã được bật sáng. Những mô hình của chim cánh cụt, ông già Noel, hộp quà bọc nơ, gấu Teddy… đã được bơm hơi căng đầy và dựng lên để tô điểm thêm cho không khí rộn ràng của dịp lễ.

Giữa một tủ đồ “trăm cái như một” nhưng khác nhau về tên gọi: wretched (khốn khổ), nasty (khó chịu)… Max đã nhanh chóng lựa ra chiếc quần very miserable (rất đau khổ) và trao cho gã.

Vô tình bước tới đúng lúc mô hình người tuyết được dựng lên, Grinch bị hất té sấp mặt khiến gã càng thêm phần bực bội. Nhìn khuôn mặt gầm gừ khó chịu của Grinch, không biết liệu gã sẽ giở trò gì tiếp theo đây?

Được “cầm trịch” bởi bộ đôi đạo diễn Scott Mosier và Yarrow Cheney, The Grinch còn thu hút sự chú ý của truyền thông khi công bố màn lồng tiếng Benedict Cumberbatch cho gã tiểu quái màu xanh.

Nam diễn viên điển trai được biết đến khi hóa thân thành rất nhiều những nhân vật kiệt xuất trên màn ảnh. Từ vị thám tử lập dị nhưng tài hoa Sherlock Holmes trong series truyền hình Sherlock (2010 – 2017) cho đến nhà khoa học đồng tính Alan Turing trong The imitation game (2014), và mới đây nhất là phù thủy quyền năng Doctor strange (2016). Câu chuyện The Grinch với một ý tưởng mới lạ khi nhân vật chính lại là nhân vật phản diện, “xấu tính có đẳng cấp”.

Dựa trên tác phẩm dành cho thiếu nhi kinh điển của Dr. Seuss ra đời vào năm 1957, câu chuyện về gã yêu tinh Grinch đã nhiều lần được chuyển thể trên sân khấu và màn ảnh.

Phiên bản nổi tiếng gần đây nhất là live-action How the Grinch stole Christmas (2000) với sự góp mặt trong vai diễn chính của danh hài Jim Carrey. Tác phẩm đã thu về 260 triệu đô tại Mỹ và hơn 345 triệu đô trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại, sau Home alone.

Tiếp nối thành công đó, ông lớn Universal và Illumination đã bắt tay chính thức bước vào cuộc chơi đầy thử thách này khi chuyển sang thể loại hoạt hình đầy màu sắc, tràn ngập tiếng cười và không thể nào thiếu đi những thông điệp truyền tải đơn giản mà ý nghĩa gửi đến những em nhỏ đằng sau câu chuyện./.