“Joker” không có đối thủ, tiếp tục thống trị doanh thu phòng vé Việt

Là phim điện ảnh đầu tiên kể về hành trình của kẻ phản diện nổi tiếng "Joker", phim thu hút sự tò mò của khán giả cũng như người yêu phim từ những ngày đầu thông báo dự án. Với sự đầu tư giàu tâm huyết, nhạc phim xuất sắc và diễn xuất đỉnh cao, "Joker" đã chiến thắng ở hạng mục Phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Venice 2019, mang về giải thưởng Sư tử vàng và hứa hẹn là một trong những ứng cử viên sáng giá trên đường đua Oscar 2020. Cũng chính vậy, sức hút và thành tích doanh thu ấn tượng của Joker không phải là điều gì khó hiểu.



"Joker" đã chiến thắng ở hạng mục Phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Venice 2019, mang về giải thưởng Sư tử vàng cho Warner Bros. và DC.

Chính thức ra mắt từ ngày 4/10, tổng doanh thu toàn cầu của chủ nhân Giải thưởng Sư tử vàng 2019 đến nay đã cán mốc 543,9 triệu USD, vượt qua con số 519,9 triệu USD của "How to Train Your Dragon: The Hidden World" và nằm trong top 10 bộ phim ăn khách nhất 2019. Với ngân sách chỉ vẻn vẹn 55 triệu USD, "Joker" quả thực là một chiến thắng đáng tự hào của hãng phim Warner Bros. cũng như nhà DC trong năm 2019 này.



Tại Mỹ, tính tới thời điểm hiện tại, phim vẫn đang càn quét phòng vé, giữ vững ngôi vương với doanh thu đạt 192,7 triệu USD. Trong khi đó, dù không được chiếu tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, doanh thu quốc tế trên 79 quốc gia và vùng lãnh thổ của Joker cũng đã lên tới 351,2 triệu USD. Dẫn đầu là Hàn Quốc với tổng doanh thu 16.2 triệu USD, theo sau là thị trường Anh với 15.5 triệu USD và Mexico với 13.5 triệu USD.

"Joker" nhanh chóng dẫn đầu phòng vé trong nước và quốc tế chỉ sau 10 ngày công chiếu.

Tại Việt Nam, chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 4/10, sau hơn 10 ngày, Joker hiện vẫn xuất sắc giữ vững vị trí số một bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Phim đã ghi nhận 800.000 lượt khán giả ra rạp. Tổng doanh thu tính đến nay đã đạt khoảng 60 tỷ đồng.



Cũng giống như sức hút đối với khán giả quốc tế, phần đông khán giả Việt Nam đón nhận bộ phim theo chiều hướng tích cực. Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, nhiều người đã nhận xét Joker quả thực là một trải nghiệm điện ảnh không hề thất vọng với hình ảnh và nhạc phim vô cùng ấn tượng, cùng với diễn xuất đỉnh cao của nam chính Joaquin Phoenix./.