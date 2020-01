“Joker” thống trị đường đua Oscar 2020 với 11 đề cử

QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson

PHIM TÀI LIỆU HAY NHẤT

“American Factory,” Julia Rieichert, Steven Bognar

“The Cave,” Feras Fayyad

“The Edge of Democracy,” Petra Costa

“For Sama,” Waad Al-Kateab, Edward Watts

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

PHIM QUỐC TẾ HAY NHẤT

“Corpus Christi,” Jan Komasa

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

“Les Miserables,” Ladj Ly

“Pain and Glory,” Pedro Almodovar

“Parasite,” Bong Joon Ho

BIÊN TẬP PHIM XUẤT SẮC NHẤT

“Ford v Ferrari,” Michael McCusker, Andrew Buckland

“The Irishman,” Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit,” Tom Eagles

“Joker,” Jeff Groth

“Parasite,” Jinmo Yang

BIÊN TẬP ÂM THANH XUẤT SẮC NHẤT

“Ford v Ferrari,” Don Sylvester

“Joker,” Alan Robert Murray

“1917,” Oliver Tarney, Rachel Tate

“Once Upon a Time in Hollywood,” Wylie Stateman

“Star Wars: The Rise of SkyWalker,” Matthew Wood, David Acord

HÒA ÂM XUẤT SẮC NHẤT

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

THIẾT KẾ SẢN XUẤT XUẤT SẮC NHẤT

“The Irishman,” Bob Shaw & Regina Graves

“Jojo Rabbit,” Ra Vincent & Nora Sopkova

“1917,” Dennis Gassner & Lee Sandales

“Once Upon a Time in Hollywood,” Barbara Ling & Nancy Haigh

“Parasite,” Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, & Cho Hee

CA KHÚC GỐC HAY NHẤT

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Toy Story 4)

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman)

“I’m Standing With You” (Breakthrough)

“Into the Unknown” (Frozen 2)

“Stand Up" (Harriet)

HÓA TRANG VÀ LÀM TÓC XUẤT SẮC NHẤT

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

THIẾT KẾ TRANG PHỤC XUẤT SẮC NHẤT

”The Irishman,” Sandy Powell, Christopher Peterson

“Jojo Rabbit,” Mayes C. Rubeo

“Joker,” Mark Bridges

“Little Women,” Jacqueline Durran

“Once Upon a Time in Hollywood,” Arianne Phillips

KỸ XẢO XUẤT SẮC NHẤT

“Avengers: Endgame”

“The Irishman”

“1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”