Không cần Justin Bieber, Selena Gomez vẫn có cái kết hạnh phúc bên trai đẹp

Tình sử “tan - hợp” của Justin Bieber và Selena Gomez luôn được công chúng quan tâm. Justin Bieber và Selena Gomez hẹn hò từ tháng 11/2010, chia tay vào tháng 11/2012, tái hợp vài tháng ngắn ngủi rồi lại chia ly vào tháng 1/2013, và cũng nhiều lần tan tan hợp hơn suốt từ năm 2013 đến tận 2016. Tháng 9/2017, Selena đăng trên Instagram cá nhân tấm hình sau ca phẫu thuật ghép thận thành công.

Ngày 30/09 vừa qua, cặp đôi Justin, Hailey đã chính thức tổ chức hôn lễ.

Tháng 10, khi paparazzi chộp được ảnh hai người tay trong tay với nhau, công chúng đã thực sự tin rằng trải qua giây phút tưởng chừng mất nhau vĩnh viễn, Justin đã nhận ra mình không thể sống thiếu Selena. Thế rồi đến tháng 3/2018, chàng và nàng chính thức đường ai nấy đi. Tháng 6 năm đó, Justin cầu hôn chân dài Hailey Baldwin. Ngày 30/09/2019, hôn lễ của Justin và Hailey đã diễn ra ấm cúng tại khu resort Montage Palmetto Bluff ở Bluffton, Nam Carolina (Mỹ).

Mọi con mắt dồn về Selena Gomez, tò mò xem nữ ca sĩ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng suốt 24 tiếng kể từ lúc đám cưới “thế kỷ” diễn ra, không một bức ảnh, không một dòng trạng thái được đăng trên các trang cá nhân. Selena bận rộn với hàng loạt dự án âm nhạc như "Taki Taki", "I Can't Get Enough", đóng vai trò nhà sản xuất trong series phim đình đám “13 Reasons Why”, phim tài liệu về người nhập cư “Living Undocumented” trên Netflix.

"Chuyện ngày mưa ở New York" là lần đầu Selena Gomez hợp tác với chàng thơ Timothée Chalamet.

Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên hợp tác giữa Selena và đạo diễn từng giành 4 chiến thắng và 16 đề cử Oscar - Woody Allen và chàng thơ “vạn người mê” của Hollywood - Timothée Chalamet. “Chuyện ngày mưa ở New York” là bộ phim hài tình cảm mang hơi thở của tình yêu hiện đại, rắc rối nhưng không kém phần lãng mạn và mang đậm dấu ấn của nhà làm phim xuất chúng này.

"Chuyện ngày mưa ở New York” theo chân đôi bạn trẻ Gatsby (do Timothée Chalamet đảm nhận) và Ashleigh (do “người đẹp ngủ trong rừng” Elle Fanning đảm nhận) khi họ đang cùng nhau lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn ở New York vì Ashleigh được tờ tạp chí của trường giao cho nhiệm vụ phỏng vấn đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Roland Pollard (Liev Schreiber) tại Manhattan.

Bản thân Woody Allen cũng nhận xét Selena đã thể hiện rất tốt vai trò của mình khi vào vai Channon: “Đó là một cô gái trẻ sắc sảo và có óc quan sát rất tốt”.

Nhưng những cơn mưa rào đã phá hỏng mọi dự định của cặp đôi. Trong khi Ashleigh bị cuốn theo những cuộc phiêu lưu chớp nhoáng bên 3 người đàn ông “sừng sỏ” của Hollywood, Gatsby tình cờ gặp gỡ cô diễn viên Channon (Selena Gomez), nhận lời đóng với nàng một cảnh hôn đầy lãng mạn. Và cũng từ đây, mọi mối quan hệ bắt đầu trở nên phức tạp.

Trong phim, Selena Gomez đảm nhiệm nhân vật Channon. Nếu như Gatsby là chàng trai hoài cổ có phần lạc lối, Ashleigh là cô gái ngọt ngào, vô tư, đầy sức sống thì Channon hài hước, thông minh và vô cùng sắc sảo.

Selena và Timothée đã cùng nhau tạo thành một cặp đôi ấn tượng không chỉ bởi ngoại hình “xứng đôi vừa lứa” đẹp đến nao lòng, bởi khả năng diễn xuất và cũng bởi tài năng âm nhạc của cả hai.

Phân đoạn nhân vật Gatsby của Timothée ngồi xuống cây đàn piano và chơi bản “Everything happens to me” không chỉ khiến nhân vật Channon xúc động mà còn khiến biết bao khán giả thổn thức. Ca khúc ra đời vào những năm 40, nói về người đàn ông bất hạnh nhất trên thế giới này – ngược lại hoàn toàn với Gatsby vì cuộc sống của anh ấy vốn dĩ cực kỳ thuận lợi. Nhưng trong thực tế, Gatsby luôn cô đơn và không hề hạnh phúc chút nào. Bản thân Selena Gomez cũng đóng góp cho phim bản tình ca mang tên “Camouflage” với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo.

Hậu chia tay Justin là quãng thời gian giúp “cô phù thủy xứ Waverly” vượt qua nhiều giới hạn của bản thân, chinh phục hàng loạt những thử thách mới. Bên cạnh các dự án âm nhạc và truyền hình đình đám, “Chuyện ngày mưa ở New York” quả thực là màn tái xuất tuyệt vời của nữ ca sĩ, diễn viên tài năng Selena Gomez trên màn ảnh rộng năm 2019 này./.